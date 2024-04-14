https://ria.ru/20240414/ukraina-1940019585.html

"Дебилы": Украину предупредили о падении крупного города

"Дебилы": Украину предупредили о падении крупного города - РИА Новости, 14.04.2024

"Дебилы": Украину предупредили о падении крупного города

Россия побеждает на поле боя и поэтому она может получить больше территорий, чем планировала изначально, включая Одессу, заявил бывший глава аппарата... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T21:43

2024-04-14T21:43

2024-04-14T21:43

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Россия побеждает на поле боя и поэтому она может получить больше территорий, чем планировала изначально, включая Одессу, заявил бывший глава аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла полковник Лоуренс Уилкерсон в интервью Youtube-каналу Dialogue Works.Так он прокомментировал слова экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона о том, что падение Украины станет для США более серьезной катастрофой, чем поражение во Вьетнаме."Во-первых, я пришел к выводу, что премьер-министры Великобритании — нынешний и прошлые — дебилы. Во-вторых, аналогия Бориса Джонсона безумна. Вьетнам на сегодняшний день — успешная страна. Вьетнам был стратегической ошибкой США и их союзников", — отметил Уилкерсон.На вопрос ведущего о том, как такое высказывание Джонсона соотносится с отсутствием изначального намерения России занимать всю территорию Украины, включая ее западные части, полковник ответил, что ситуация может меняться из-за успехов российских войск."Так как они побеждают, они могут занять чуть больше территорий, чем хотели изначально. Я боюсь в первую очередь за Одессу", — предупредил он.По словам аналитика, если Россия займет город, у нее появится один из лучших портов в Черном море, что станет несомненным стратегическим плюсом в отношениях с членами НАТО. Полковник также отметил, что Украина продолжит терять все больше территорий по мере продолжения конфликта."Как я и сказал, мы глупы, так как позволяем этому продолжаться", — заключил Уилкерсон.В марте в интервью журналисту Дмитрию Киселеву президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам по Украине, но они должны быть основаны на реальности.В пятницу представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент подтвердил готовность к диалогу. Переговоры, по его словам, могут опираться в том числе и на проект Стамбульской конвенции, хотя с тех пор реалии изменились.

https://ria.ru/20240414/ukraina-1940009416.html

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в мире, сша, россия, украина, борис джонсон, колин пауэлл, нато