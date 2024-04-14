Рейтинг@Mail.ru
"Дебилы": Украину предупредили о падении крупного города - РИА Новости, 14.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:43 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/ukraina-1940019585.html
"Дебилы": Украину предупредили о падении крупного города
"Дебилы": Украину предупредили о падении крупного города - РИА Новости, 14.04.2024
"Дебилы": Украину предупредили о падении крупного города
Россия побеждает на поле боя и поэтому она может получить больше территорий, чем планировала изначально, включая Одессу, заявил бывший глава аппарата... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T21:43
2024-04-14T21:43
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
украина
борис джонсон
колин пауэлл
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1839926964_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_00f01f129fa7dc54477124510d8cb682.jpg
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Россия побеждает на поле боя и поэтому она может получить больше территорий, чем планировала изначально, включая Одессу, заявил бывший глава аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла полковник Лоуренс Уилкерсон в интервью Youtube-каналу Dialogue Works.Так он прокомментировал слова экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона о том, что падение Украины станет для США более серьезной катастрофой, чем поражение во Вьетнаме."Во-первых, я пришел к выводу, что премьер-министры Великобритании — нынешний и прошлые — дебилы. Во-вторых, аналогия Бориса Джонсона безумна. Вьетнам на сегодняшний день — успешная страна. Вьетнам был стратегической ошибкой США и их союзников", — отметил Уилкерсон.На вопрос ведущего о том, как такое высказывание Джонсона соотносится с отсутствием изначального намерения России занимать всю территорию Украины, включая ее западные части, полковник ответил, что ситуация может меняться из-за успехов российских войск."Так как они побеждают, они могут занять чуть больше территорий, чем хотели изначально. Я боюсь в первую очередь за Одессу", — предупредил он.По словам аналитика, если Россия займет город, у нее появится один из лучших портов в Черном море, что станет несомненным стратегическим плюсом в отношениях с членами НАТО. Полковник также отметил, что Украина продолжит терять все больше территорий по мере продолжения конфликта."Как я и сказал, мы глупы, так как позволяем этому продолжаться", — заключил Уилкерсон.В марте в интервью журналисту Дмитрию Киселеву президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам по Украине, но они должны быть основаны на реальности.В пятницу представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент подтвердил готовность к диалогу. Переговоры, по его словам, могут опираться в том числе и на проект Стамбульской конвенции, хотя с тех пор реалии изменились.
https://ria.ru/20240414/ukraina-1940009416.html
https://ria.ru/20240414/ssha-1939974167.html
https://ria.ru/20240414/kiev-1939990755.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1839926964_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_1fdb388af46be0f6057c52a4b975f63f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, украина, борис джонсон, колин пауэлл, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Украина, Борис Джонсон, Колин Пауэлл, НАТО
"Дебилы": Украину предупредили о падении крупного города

Полковник Уилкерсон: успехи России на поле боя могут позволить ей взять Одессу

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Россия побеждает на поле боя и поэтому она может получить больше территорий, чем планировала изначально, включая Одессу, заявил бывший глава аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла полковник Лоуренс Уилкерсон в интервью Youtube-каналу Dialogue Works.
Так он прокомментировал слова экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона о том, что падение Украины станет для США более серьезной катастрофой, чем поражение во Вьетнаме.
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
"Всю Украину": Климкин резко высказался о будущем страны
Вчера, 20:13
"Во-первых, я пришел к выводу, что премьер-министры Великобритании — нынешний и прошлые — дебилы. Во-вторых, аналогия Бориса Джонсона безумна. Вьетнам на сегодняшний день — успешная страна. Вьетнам был стратегической ошибкой США и их союзников", — отметил Уилкерсон.
На вопрос ведущего о том, как такое высказывание Джонсона соотносится с отсутствием изначального намерения России занимать всю территорию Украины, включая ее западные части, полковник ответил, что ситуация может меняться из-за успехов российских войск.
"Так как они побеждают, они могут занять чуть больше территорий, чем хотели изначально. Я боюсь в первую очередь за Одессу", — предупредил он.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
"Разорвать": в США раскрыли, когда завершится конфликт на Украине
Вчера, 15:39
По словам аналитика, если Россия займет город, у нее появится один из лучших портов в Черном море, что станет несомненным стратегическим плюсом в отношениях с членами НАТО. Полковник также отметил, что Украина продолжит терять все больше территорий по мере продолжения конфликта.
«
"Как я и сказал, мы глупы, так как позволяем этому продолжаться", — заключил Уилкерсон.
В марте в интервью журналисту Дмитрию Киселеву президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам по Украине, но они должны быть основаны на реальности.
В пятницу представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент подтвердил готовность к диалогу. Переговоры, по его словам, могут опираться в том числе и на проект Стамбульской конвенции, хотя с тех пор реалии изменились.
Украинский военнослужащий под Киевом - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
В Киеве заявили о достижении всех целей СВО
Вчера, 17:44
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияУкраинаБорис ДжонсонКолин ПауэллНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала