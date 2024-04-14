"Дебилы": Украину предупредили о падении крупного города
Полковник Уилкерсон: успехи России на поле боя могут позволить ей взять Одессу
© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Россия побеждает на поле боя и поэтому она может получить больше территорий, чем планировала изначально, включая Одессу, заявил бывший глава аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла полковник Лоуренс Уилкерсон в интервью Youtube-каналу Dialogue Works.
Так он прокомментировал слова экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона о том, что падение Украины станет для США более серьезной катастрофой, чем поражение во Вьетнаме.
"Во-первых, я пришел к выводу, что премьер-министры Великобритании — нынешний и прошлые — дебилы. Во-вторых, аналогия Бориса Джонсона безумна. Вьетнам на сегодняшний день — успешная страна. Вьетнам был стратегической ошибкой США и их союзников", — отметил Уилкерсон.
На вопрос ведущего о том, как такое высказывание Джонсона соотносится с отсутствием изначального намерения России занимать всю территорию Украины, включая ее западные части, полковник ответил, что ситуация может меняться из-за успехов российских войск.
"Так как они побеждают, они могут занять чуть больше территорий, чем хотели изначально. Я боюсь в первую очередь за Одессу", — предупредил он.
По словам аналитика, если Россия займет город, у нее появится один из лучших портов в Черном море, что станет несомненным стратегическим плюсом в отношениях с членами НАТО. Полковник также отметил, что Украина продолжит терять все больше территорий по мере продолжения конфликта.
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"Как я и сказал, мы глупы, так как позволяем этому продолжаться", — заключил Уилкерсон.
В марте в интервью журналисту Дмитрию Киселеву президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам по Украине, но они должны быть основаны на реальности.
В пятницу представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент подтвердил готовность к диалогу. Переговоры, по его словам, могут опираться в том числе и на проект Стамбульской конвенции, хотя с тех пор реалии изменились.
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