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"Перестанет существовать". Опасные удары ВСУ вызвали ужас в США - РИА Новости, 14.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:04 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/ukraina-1939985422.html
"Перестанет существовать". Опасные удары ВСУ вызвали ужас в США
"Перестанет существовать". Опасные удары ВСУ вызвали ужас в США - РИА Новости, 14.04.2024
"Перестанет существовать". Опасные удары ВСУ вызвали ужас в США
Украина ударами по АЭС только приближает себя к полному исчезновению как государства, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouТube-каналу... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T17:04
2024-04-14T17:04
специальная военная операция на украине
в мире
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европа
украина
скотт риттер
валентина матвиенко
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Украина ударами по АЭС только приближает себя к полному исчезновению как государства, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouТube-каналу Dialogue Works."Они атаковали атомную электростанцию это не вопрос собираются ли они это сделать они атаковали ее недавно, и они будут продолжать атаковать ее. Украина — это нация, вышедшая из-под контроля", — отметил он.По мнению бывшего военного, это своего рода акт отчаяния ВСУ, которые пытаются убедить союзников в существовании мнимой надвигающейся катастрофы. Таким образом киевский режим надеется втянуть НАТО на прямую в конфликт, чтобы альянс помог им избежать поражения."Оно не сработает. &lt;…&gt; Это просто снова гарантирует, что преступная группировка, известная как Украина, прекратит свое существование. Как вы можете оправдать продолжение существования правительства, которое сознательно создает условия, которые могут быть разрушительными не только для его собственного народа, для России, но и для Европы и всего мира", — резюмировал он.Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста. В частности, 6 февраля глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что украинское "террористическое государство ничем не гнушается", беспилотники ВСУ совершают теракты в отношении объектов топливно-энергетического комплекса России.Впоследствии глава службы безопасности Украины Василий Малюк признал причастность своего ведомства к ударам по нефтеперерабатывающим заводам в России, а украинский премьер Денис Шмыгаль признал, что эти атаки нацелены на россиян.
https://ria.ru/20240414/odessa-1939979415.html
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в мире, россия, европа, украина, скотт риттер, валентина матвиенко, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Европа, Украина, Скотт Риттер, Валентина Матвиенко, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США, НАТО
"Перестанет существовать". Опасные удары ВСУ вызвали ужас в США

Риттер: Удары ВСУ по АЭС приведут к прекращению существования Украины

© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Украина ударами по АЭС только приближает себя к полному исчезновению как государства, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouТube-каналу Dialogue Works.
"Они атаковали атомную электростанцию это не вопрос собираются ли они это сделать они атаковали ее недавно, и они будут продолжать атаковать ее. Украина — это нация, вышедшая из-под контроля", — отметил он.
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По мнению бывшего военного, это своего рода акт отчаяния ВСУ, которые пытаются убедить союзников в существовании мнимой надвигающейся катастрофы. Таким образом киевский режим надеется втянуть НАТО на прямую в конфликт, чтобы альянс помог им избежать поражения.
"Оно не сработает. <…> Это просто снова гарантирует, что преступная группировка, известная как Украина, прекратит свое существование. Как вы можете оправдать продолжение существования правительства, которое сознательно создает условия, которые могут быть разрушительными не только для его собственного народа, для России, но и для Европы и всего мира", — резюмировал он.
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Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста. В частности, 6 февраля глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что украинское "террористическое государство ничем не гнушается", беспилотники ВСУ совершают теракты в отношении объектов топливно-энергетического комплекса России.
Впоследствии глава службы безопасности Украины Василий Малюк признал причастность своего ведомства к ударам по нефтеперерабатывающим заводам в России, а украинский премьер Денис Шмыгаль признал, что эти атаки нацелены на россиян.
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