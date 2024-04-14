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В Одесской области загорелось оборудование на высоковольтных подстанциях
В Одесской области загорелось оборудование на высоковольтных подстанциях - РИА Новости, 14.04.2024
В Одесской области загорелось оборудование на высоковольтных подстанциях
Возгорание оборудования на нескольких высоковольтных подстанциях произошло в Одесской области на юге Украины, сообщает в воскресенье министерство энергетики... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T10:55
2024-04-14T10:55
2024-04-14T12:41
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Возгорание оборудования на нескольких высоковольтных подстанциях произошло в Одесской области на юге Украины, сообщает в воскресенье министерство энергетики страны в Telegram-канале. "На высоковольтных подстанциях в Одесской области произошло возгорание оборудования", - говорится в сообщении. Утверждается, что пожары ликвидированы. Без света находились четыре населенных пункта. Причины пожара не сообщаются. О каких именно объектах идет речь, не уточняется.
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В мире, Одесская область, Украина, Специальная военная операция на Украине
В Одесской области загорелось оборудование на высоковольтных подстанциях
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