https://ria.ru/20240414/ukraina-1939930161.html

В Одесской области загорелось оборудование на высоковольтных подстанциях

В Одесской области загорелось оборудование на высоковольтных подстанциях - РИА Новости, 14.04.2024

В Одесской области загорелось оборудование на высоковольтных подстанциях

Возгорание оборудования на нескольких высоковольтных подстанциях произошло в Одесской области на юге Украины, сообщает в воскресенье министерство энергетики... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T10:55

2024-04-14T10:55

2024-04-14T12:41

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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Возгорание оборудования на нескольких высоковольтных подстанциях произошло в Одесской области на юге Украины, сообщает в воскресенье министерство энергетики страны в Telegram-канале. "На высоковольтных подстанциях в Одесской области произошло возгорание оборудования", - говорится в сообщении. Утверждается, что пожары ликвидированы. Без света находились четыре населенных пункта. Причины пожара не сообщаются. О каких именно объектах идет речь, не уточняется.

https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html

одесская область

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