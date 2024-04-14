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Солдат ВСУ сделал мрачное предупреждение Украине - РИА Новости, 14.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:13 14.04.2024 (обновлено: 21:09 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/ukraina-1939913439.html
Солдат ВСУ сделал мрачное предупреждение Украине
Солдат ВСУ сделал мрачное предупреждение Украине - РИА Новости, 14.04.2024
Солдат ВСУ сделал мрачное предупреждение Украине
Солдат ВСУ предупредил об угрозе поражения в конфликте из-за дефицита вооружений, пишет Washington Post. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T09:13
2024-04-14T21:09
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Солдат ВСУ предупредил об угрозе поражения в конфликте из-за дефицита вооружений, пишет Washington Post.В статье указывается, что, несмотря на активное применение беспилотников, огромное значение имеет артиллерия."Если мы не получим достаточно боеприпасов, то проиграем эту войну", — сказал украинский военный.В статье отмечается, что дешевые дроны, применяемые как украинской стороной, так и российской, изменили современный конфликт. Аналогичное мнение высказал и Эндрю Коте, начальник штаба BRINC Drones, который сравнил влияние беспилотников на ход боевых действий с применением танков в Первой мировой войне.Второго апреля министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.
https://ria.ru/20240414/ukraina-1939925729.html
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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
Солдат ВСУ сделал мрачное предупреждение Украине

WP: солдат ВСУ предупредил о поражении в конфликте из-за нехватки боеприпасов

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинский военнослужащий на линии фронта
Украинский военнослужащий на линии фронта - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© AP Photo / Alex Babenko
Украинский военнослужащий на линии фронта. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Солдат ВСУ предупредил об угрозе поражения в конфликте из-за дефицита вооружений, пишет Washington Post.
В статье указывается, что, несмотря на активное применение беспилотников, огромное значение имеет артиллерия.
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"Если мы не получим достаточно боеприпасов, то проиграем эту войну", — сказал украинский военный.

В статье отмечается, что дешевые дроны, применяемые как украинской стороной, так и российской, изменили современный конфликт. Аналогичное мнение высказал и Эндрю Коте, начальник штаба BRINC Drones, который сравнил влияние беспилотников на ход боевых действий с применением танков в Первой мировой войне.

Второго апреля министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.
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