https://ria.ru/20240414/udary-1939896711.html

Иран заявил об уничтожении целей в Израиле и завершении операции

Иран заявил об уничтожении целей в Израиле и завершении операции - РИА Новости, 14.04.2024

Иран заявил об уничтожении целей в Израиле и завершении операции

Иран закончил крупнейшую атаку по Израилю в ответ на удар по своему консульству в Дамаске. РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T06:55

2024-04-14T06:55

2024-04-14T14:45

в мире

иран

израиль

обострение ситуации между ираном и израилем

сергей лавров

биньямин нетаньяху

джо байден

корпус стражей исламской революции

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Иран закончил крупнейшую атаку по Израилю в ответ на удар по своему консульству в Дамаске.Первые сообщения о запуске ракет и беспилотников появились примерно за полтора часа до полуночи по московскому времени.Корпус стражей исламской революции заявил, что уничтожил важные военные цели на "оккупированных" Израилем территориях. Миссия Ирана при ООН сообщила, что атака — ответ на агрессию против дипломатических объектов, сославшись на статью 51 Устава ООН о праве на самооборону."Дело можно считать завершенным", — сказано в комментарии постпредства Исламской Республики.По данным СМИ, Иран выпустил в сторону Израиля 185 дронов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля — земля". Утверждается, что большую часть снарядов сбили за пределами страны. В отражении атаки принимали участие американские и британские военные.Западные страны осудили операцию, генсек ООН заявил, что мир не может позволить себе еще одну войну и призвал к деэскалации. Срочное заседание Совбеза Всемирной организации из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке назначено на 23:00 мск в воскресенье.Иран подчеркнул, что не стремится к эскалации или конфликту в регионе, но в случае военной агрессии Израиля ответит еще более мощно и решительно.Президент США Джо Байден заверил, что Израилю удалось при содействии Вашингтона сбить почти все запущенные Ираном ракеты и беспилотники.По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, Тель-Авив отразил атаку Тегерана, он пообещал "победу совместными усилиями".Обострение между Ираном и ИзраилемПервого апреля Минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по генеральному консульству Ирана в Дамаске. В этом здании также находилась резиденция посла республики в САР Хосейна Акбари — он не пострадал.По данным Корпуса стражей исламской революции, погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.В Тегеране подчеркивали, что оставляют за собой право ответить на авиаудар Израиля по генконсульству и определить, как именно "наказать агрессора".Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари, в свою очередь, отметил, что Иран понесет ответственность за решение пойти на дальнейшую эскалацию. Кроме того, как писало издание Elaph, Тель-Авив готовится поразить цели на территории исламской республики, если последняя ответит на атаку на его консульство в Дамаске.Россия осудила удар Израиля по диппредставительству Ирана и распространила в Совбезе ООН проект заявления для прессы. Глава МИД Сергей Лавров назвал неприемлемыми любые посягательства на дипломатические и консульские объекты, чья неприкосновенность гарантируется Венскими конвенциями.

https://ria.ru/20240407/katastrofa-1938292142.html

https://ria.ru/20240414/ssha-1939896067.html

https://ria.ru/20240414/kitay-1939894996.html

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Максим Горбачев

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