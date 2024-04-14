https://ria.ru/20240414/tobol-1940022418.html
Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 585 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 585 сантиметров - РИА Новости, 14.04.2024
Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 585 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 585 сантиметров, сообщила городская администрация. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T22:17
2024-04-14T22:17
2024-04-14T22:59
курган
наводнения в россии — 2024
тобол (река)
происшествия
курганская область
вадим шумков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЧЕЛЯБИНСК, 15 апр — РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 585 сантиметров, сообщила городская администрация."Уровень воды в Тоболе продолжает подниматься, в Кургане <...> он составляет 585 сантиметров, плюс девять сантиметров за два часа", — говорится в заявлении.По данным геопортала, информирующего о ситуации с паводком в этом регионе, на 08:00 (06:00 мск) воскресенья уровень воды был на отметке 491 сантиметр.Как уточнили в МЧС, сейчас в области подтоплены 304 дома и 473 приусадебных участка. Более 7,1 тысячи жителей превентивно эвакуировали, 885 человек находятся в пунктах временного размещения.Пик паводка в Кургане ожидается 14-15 апреля. При этом может затопить еще 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных и 600 дачных участков. В зоне ЧС, предположительно, окажутся 18 718 человек.В регионе действует режим ЧС областного масштаба.Небывалый паводокРегионы Южного Урала в этом году столкнулись с рекордным паводком. Самая сложная обстановка в Оренбургской области. Пятого апреля там прорвало дамбу, которая защищала Орск от вод Урала. Власти провели массовую эвакуацию. В воскресенье уровень воды в районе Оренбурга впервые начал снижаться.В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей.Режим чрезвычайной ситуации также действует в Тюменской области. Сегодня там началась эвакуация из двух деревень. Под угрозой затопления находится 51 населенный пункт, 1847 домов и 7291 человек. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек ожидается к 20 апреля, пик — 23-25 апреля.Власти соседнего Казахстана заявили, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет.
https://ria.ru/20240410/polovode-1938907985.html
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тобол (река)
курганская область
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Обстановка у реки Тобол в Кургане
Обстановка у реки Тобол в Кургане. Уровень воды поднялся до 565 см (утром был 491 см). Спасатели убирают мусор, который несет по реке к дамбе, чтобы не было резкого подъема воды.
2024-04-14T22:17
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Понтонный мост в деревне под Курганом, прибитый к берегу мощным течением Тобола
Мощное течение Тобола смыло и прибило к берегу понтонный мост в деревне под Курганом. Мужчины на лодке пытаются привязать мост, чтобы его совсем не утащило, так как это единственная переправа на другой берег.
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курган, наводнения в россии — 2024, тобол (река), происшествия, курганская область, вадим шумков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), оренбургская область
Курган, Наводнения в России — 2024, Тобол (река), Происшествия, Курганская область, Вадим Шумков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Оренбургская область
Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 585 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос до 585 см