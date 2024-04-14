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Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 576 сантиметров - РИА Новости, 14.04.2024
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20:35 14.04.2024 (обновлено: 20:48 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/tobol-1940011255.html
Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 576 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 576 сантиметров - РИА Новости, 14.04.2024
Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 576 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 576 сантиметров, сообщается в Telegram-канале областного правительства. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T20:35
2024-04-14T20:48
курган
наводнения в россии — 2024
тобол (река)
происшествия
вадим шумков
курганская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 апр — РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 576 сантиметров, сообщается в Telegram-канале областного правительства.По данным геопортала, информирующего о ситуации с паводком в этом регионе, в 08:00 утра (06:00 мск) уровень воды у этого населенного пункта находился на отметке 491 сантиметр. Таким образом, он увеличился на 85 сантиметров."Уровень воды в Кургане на 14 апреля на 22.00 (20.00 мск) составляет 576 см, +11 см за 2 часа", — говорится в публикации.Как уточнили в МЧС, сейчас в области подтоплены 304 дома и 473 приусадебных участка. Более 7,1 тысячи жителей превентивно эвакуировали, 885 человек находятся в пунктах временного размещения.Пик паводка в Кургане ожидается 14-15 апреля. При этом может затопить еще 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных и 600 дачных участков. В зоне ЧС, предположительно, окажутся 18 718 человек.В регионе действует режим ЧС областного масштаба.Небывалый паводокРегионы Южного Урала в этом году столкнулись с рекордным паводком. Самая сложная обстановка в Оренбургской области. Пятого апреля там прорвало дамбу, которая защищала Орск от вод Урала. Власти провели массовую эвакуацию. В воскресенье уровень воды в районе Оренбурга впервые начал снижаться.В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей.Режим чрезвычайной ситуации также действует в Тюменской области. Сегодня там началась эвакуация из двух деревень. Под угрозой затопления находится 51 населенный пункт, 1847 домов и 7291 человек. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек ожидается к 20 апреля, пик — 23-25 апреля.Власти соседнего Казахстана заявили, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет.
https://ria.ru/20240410/polovode-1938907985.html
курган
тобол (река)
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Обстановка у реки Тобол в Кургане
Обстановка у реки Тобол в Кургане. Уровень воды поднялся до 565 см (утром был 491 см). Спасатели убирают мусор, который несет по реке к дамбе, чтобы не было резкого подъема воды.
2024-04-14T20:35
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Понтонный мост в деревне под Курганом, прибитый к берегу мощным течением Тобола
Мощное течение Тобола смыло и прибило к берегу понтонный мост в деревне под Курганом. Мужчины на лодке пытаются привязать мост, чтобы его совсем не утащило, так как это единственная переправа на другой берег.
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курган, наводнения в россии — 2024, тобол (река), происшествия, вадим шумков, курганская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Курган, Наводнения в России — 2024, Тобол (река), Происшествия, Вадим Шумков, Курганская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 576 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся на 85 см и достиг уровня в 576 см

Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 14 апр — РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 576 сантиметров, сообщается в Telegram-канале областного правительства.
По данным геопортала, информирующего о ситуации с паводком в этом регионе, в 08:00 утра (06:00 мск) уровень воды у этого населенного пункта находился на отметке 491 сантиметр. Таким образом, он увеличился на 85 сантиметров.
Весенние паводки в Курганской области: какие районы в зоне риска
9 апреля, 21:15
Инфографика
Весенние паводки в Курганской области: какие районы в зоне рискаПосмотреть
"Уровень воды в Кургане на 14 апреля на 22.00 (20.00 мск) составляет 576 см, +11 см за 2 часа", — говорится в публикации.
Как уточнили в МЧС, сейчас в области подтоплены 304 дома и 473 приусадебных участка. Более 7,1 тысячи жителей превентивно эвакуировали, 885 человек находятся в пунктах временного размещения.
Пик паводка в Кургане ожидается 14-15 апреля. При этом может затопить еще 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных и 600 дачных участков. В зоне ЧС, предположительно, окажутся 18 718 человек.
В регионе действует режим ЧС областного масштаба.

Небывалый паводок

Регионы Южного Урала в этом году столкнулись с рекордным паводком. Самая сложная обстановка в Оренбургской области. Пятого апреля там прорвало дамбу, которая защищала Орск от вод Урала. Власти провели массовую эвакуацию. В воскресенье уровень воды в районе Оренбурга впервые начал снижаться.
В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей.
Сотрудники МЧС России на одной из подтопленных улиц Орска - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
"Наступит внезапно". Что ждет российские регионы в ближайшие дни
10 апреля, 08:00
Режим чрезвычайной ситуации также действует в Тюменской области. Сегодня там началась эвакуация из двух деревень. Под угрозой затопления находится 51 населенный пункт, 1847 домов и 7291 человек. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек ожидается к 20 апреля, пик — 23-25 апреля.
Власти соседнего Казахстана заявили, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет.
Последствия паводка в Оренбурге
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Оренбургская область столкнулась с небывалым паводком.

Затопленная на улица у ЖК Дубки в Оренбурге

Оренбургская область столкнулась с небывалым паводком.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
1 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга поднялся до рекордных значений.

Затопленная улица у ЖК Дубки в Оренбурге

Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга поднялся до рекордных значений.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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2 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

По информации оренбургского гидрометцентра, на утро 13 апреля он составил 1171 см.

Сотрудники ДПС контролируют автомобильное движение у перекрытого моста через реку Урал со стороны улицы Чичерина в Оренбурге

По информации оренбургского гидрометцентра, на утро 13 апреля он составил 1171 см.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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3 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов.

Затопленная улица Уральская в Оренбурге

За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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4 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

За ночь затопило ЖК "Гранд парк", по улице Потехиной и Уральской вода подошла к многоквартирным домам.

Затопленная улица Уральская в Оренбурге

За ночь затопило ЖК "Гранд парк", по улице Потехиной и Уральской вода подошла к многоквартирным домам.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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5 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В 12 домов из-за затопления котельной "Трикотажная фабрика" прекратили подачу тепла и горячей воды.

Затопленная на улица у ЖК Дубки в Оренбурге

В 12 домов из-за затопления котельной "Трикотажная фабрика" прекратили подачу тепла и горячей воды.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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6 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

На проспекте Гагарина из перинатального центра эвакуировали детей и беременных.

Сотрудник Государственного гидрологического института измеряет уровень воды в реке Урал в Оренбурге

На проспекте Гагарина из перинатального центра эвакуировали детей и беременных.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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7 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Сотрудники полиции и МЧС провели эвакуацию жителей из подтопленного ЖК "Дубки".

Сотрудники полиции и МЧС РФ эвакуируют местных жителей из подтопленного ЖК Дубки в Оренбурге

Сотрудники полиции и МЧС провели эвакуацию жителей из подтопленного ЖК "Дубки".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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8 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Продовольственные магазины в Оренбурге начали делать скидки на товары из-за паводков.

Жители Оренбурга на мосту через реку Урал

Продовольственные магазины в Оренбурге начали делать скидки на товары из-за паводков.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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9 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер выразил надежду, что уровень воды в реке Урал достиг пика и перестанет расти.

Затопленная одна из улиц в Оренбурге

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер выразил надежду, что уровень воды в реке Урал достиг пика и перестанет расти.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
10 из 10

Оренбургская область столкнулась с небывалым паводком.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
1 из 10

Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга поднялся до рекордных значений.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 10

По информации оренбургского гидрометцентра, на утро 13 апреля он составил 1171 см.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
3 из 10

За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
4 из 10

За ночь затопило ЖК "Гранд парк", по улице Потехиной и Уральской вода подошла к многоквартирным домам.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
5 из 10

В 12 домов из-за затопления котельной "Трикотажная фабрика" прекратили подачу тепла и горячей воды.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
6 из 10

На проспекте Гагарина из перинатального центра эвакуировали детей и беременных.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
7 из 10

Сотрудники полиции и МЧС провели эвакуацию жителей из подтопленного ЖК "Дубки".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
8 из 10

Продовольственные магазины в Оренбурге начали делать скидки на товары из-за паводков.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
9 из 10

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер выразил надежду, что уровень воды в реке Урал достиг пика и перестанет расти.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
КурганНаводнения в России — 2024Тобол (река)ПроисшествияВадим ШумковКурганская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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