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СМИ: россиянин с захваченного Ираном судна MCS Aries вышел на связь - РИА Новости, 14.04.2024
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15:05 14.04.2024 (обновлено: 17:16 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/sudno-1939969773.html
СМИ: россиянин с захваченного Ираном судна MCS Aries вышел на связь
СМИ: россиянин с захваченного Ираном судна MCS Aries вышел на связь - РИА Новости, 14.04.2024
СМИ: россиянин с захваченного Ираном судна MCS Aries вышел на связь
Россиянин Тимофей Колчанов, находящийся на борту захваченного Ираном в Ормузском проливе судна MCS Aries, связался с родными, об этом его жена сообщила... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T15:05
2024-04-14T17:16
в мире
иран
ормузский пролив
корпус стражей исламской революции
израиль
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Россиянин Тимофей Колчанов, находящийся на борту захваченного Ираном в Ормузском проливе судна MCS Aries, связался с родными, об этом его жена сообщила "Известиям".По ее словам, муж позвонил ей с неизвестного номера, разговор длился восемь секунд, затем связь прервалась."Сказал, что с ним все хорошо, связи не будет, его не терять. Есть надежда, что решится что-то в ближайшие дни", — поделилась сведениями она. Накануне иранские СМИ сообщили, что Корпус стражей исламской революции захватил связанное с Израилем грузовое судно в водах Ормузского пролива. По данным IRNA, контейнеровоз под названием MCS Aries перехватил морской спецназ КСИР. Уточнялось, что грузовое судно направляется в территориальные воды Ирана. Судно шло под португальским флагом, его собственником выступает израильская компания Zodiac Maritime, принадлежащая бизнесмену Эялю Оферу.Как ранее рассказали РИА Новости в Российском профсоюзе моряков, члены экипажа MSC Aries пока не обращались к объединению, отметив, что россияне работают в этой компании, но информации по конкретному судну нет. В свою очередь, посольство в Иране заявило, что находится в постоянном контакте с местными властями для выяснения деталей нахождения гражданина России на судне Aries.Инцидент произошел на фоне обещаний Тегерана ответить на недавний израильский авиаудар по консульству в Дамаске, в результате которого погибли несколько офицеров элитных подразделений Вооруженных сил Ирана.
https://ria.ru/20240413/sudno-1939816207.html
https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html
иран
ормузский пролив
израиль
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в мире, иран, ормузский пролив, корпус стражей исламской революции, израиль
В мире, Иран, Ормузский пролив, Корпус стражей исламской революции, Израиль
СМИ: россиянин с захваченного Ираном судна MCS Aries вышел на связь

"Известия": россиянин с захваченного Ираном судна Aries вышел на связь с женой

© AP PhotoЗахват судна MCS Aries в Ормузском проливе
Захват судна MCS Aries в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© AP Photo
Захват судна MCS Aries в Ормузском проливе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Россиянин Тимофей Колчанов, находящийся на борту захваченного Ираном в Ормузском проливе судна MCS Aries, связался с родными, об этом его жена сообщила "Известиям".

По ее словам, муж позвонил ей с неизвестного номера, разговор длился восемь секунд, затем связь прервалась.
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"Сказал, что с ним все хорошо, связи не будет, его не терять. Есть надежда, что решится что-то в ближайшие дни", — поделилась сведениями она.
Накануне иранские СМИ сообщили, что Корпус стражей исламской революции захватил связанное с Израилем грузовое судно в водах Ормузского пролива. По данным IRNA, контейнеровоз под названием MCS Aries перехватил морской спецназ КСИР.
Уточнялось, что грузовое судно направляется в территориальные воды Ирана. Судно шло под португальским флагом, его собственником выступает израильская компания Zodiac Maritime, принадлежащая бизнесмену Эялю Оферу.
Как ранее рассказали РИА Новости в Российском профсоюзе моряков, члены экипажа MSC Aries пока не обращались к объединению, отметив, что россияне работают в этой компании, но информации по конкретному судну нет. В свою очередь, посольство в Иране заявило, что находится в постоянном контакте с местными властями для выяснения деталей нахождения гражданина России на судне Aries.
Инцидент произошел на фоне обещаний Тегерана ответить на недавний израильский авиаудар по консульству в Дамаске, в результате которого погибли несколько офицеров элитных подразделений Вооруженных сил Ирана.
Изображение сгенерировано ИИ
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В миреИранОрмузский проливКорпус стражей исламской революцииИзраиль
 
 
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