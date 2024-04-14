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Пентагон попросил Израиль уведомить США об ответе на атаки Ирана, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2024
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04:44 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/ssha-1939888246.html
Пентагон попросил Израиль уведомить США об ответе на атаки Ирана, пишут СМИ
Пентагон попросил Израиль уведомить США об ответе на атаки Ирана, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2024
Пентагон попросил Израиль уведомить США об ответе на атаки Ирана, пишут СМИ
Глава Пентагона Ллойд Остин попросил министра обороны Израиля Йоава Галанта уведомить США заранее о возможном ответе после атаки Ирана, сообщает телеканал CNN... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T04:44
2024-04-14T04:44
в мире
иран
израиль
сирия
ллойд остин
министерство обороны сша
корпус стражей исламской революции
армия обороны израиля (цахал)
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин попросил министра обороны Израиля Йоава Галанта уведомить США заранее о возможном ответе после атаки Ирана, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника. "Остин попросил своего израильского коллегу... уведомить США о любом потенциальном ответе на иранское нападение", - приводит телеканал слова чиновника. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
https://ria.ru/20240414/voyna-1939886977.html
https://ria.ru/20240414/cnn-1939886817.html
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израиль
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в мире, иран, израиль, сирия, ллойд остин, министерство обороны сша, корпус стражей исламской революции, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Иран, Израиль, Сирия, Ллойд Остин, Министерство обороны США, Корпус стражей исламской революции, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Пентагон попросил Израиль уведомить США об ответе на атаки Ирана, пишут СМИ

CNN: Пентагон попросил Израиль уведомить США о возможном ответе на атаки Ирана

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин попросил министра обороны Израиля Йоава Галанта уведомить США заранее о возможном ответе после атаки Ирана, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника.
"Остин попросил своего израильского коллегу... уведомить США о любом потенциальном ответе на иранское нападение", - приводит телеканал слова чиновника.
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Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
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В миреИранИзраильСирияЛлойд ОстинМинистерство обороны СШАКорпус стражей исламской революцииАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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