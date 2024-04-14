https://ria.ru/20240414/ssha-1939888246.html

Пентагон попросил Израиль уведомить США об ответе на атаки Ирана, пишут СМИ

Пентагон попросил Израиль уведомить США об ответе на атаки Ирана, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2024

Пентагон попросил Израиль уведомить США об ответе на атаки Ирана, пишут СМИ

Глава Пентагона Ллойд Остин попросил министра обороны Израиля Йоава Галанта уведомить США заранее о возможном ответе после атаки Ирана, сообщает телеканал CNN... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T04:44

2024-04-14T04:44

2024-04-14T04:44

в мире

иран

израиль

сирия

ллойд остин

министерство обороны сша

корпус стражей исламской революции

армия обороны израиля (цахал)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790814063_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_cccc76f095dc749db4d185d3123f61e2.jpg

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин попросил министра обороны Израиля Йоава Галанта уведомить США заранее о возможном ответе после атаки Ирана, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника. "Остин попросил своего израильского коллегу... уведомить США о любом потенциальном ответе на иранское нападение", - приводит телеканал слова чиновника. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

https://ria.ru/20240414/voyna-1939886977.html

https://ria.ru/20240414/cnn-1939886817.html

иран

израиль

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, израиль, сирия, ллойд остин, министерство обороны сша, корпус стражей исламской революции, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем