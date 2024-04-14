https://ria.ru/20240414/smi-1939879917.html

Израиль с союзниками перехватили почти все беспилотники Ирана, пишут СМИ

Израиль с союзниками перехватили почти все беспилотники Ирана, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2024

Израиль с союзниками перехватили почти все беспилотники Ирана, пишут СМИ

Израиль перехватил 99% беспилотников и ракет, выпущенных Ираном, и готовит скорый решительный ответ, утверждает портал Ynet со ссылкой на представителя местных... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T02:50

2024-04-14T02:50

2024-04-14T03:08

в мире

израиль

иран

обострение ситуации между ираном и израилем

корпус стражей исламской революции

армия обороны израиля (цахал)

министерство обороны сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 апр – РИА Новости. Израиль перехватил 99% беспилотников и ракет, выпущенных Ираном, и готовит скорый решительный ответ, утверждает портал Ynet со ссылкой на представителя местных властей."Мы перехватили 99% иранского ответа. Мы были готовы к нему", - сказал он.Израильский чиновник заявил, что первая в истории иранская атака непосредственно на еврейское государство требует решительного ответа. "Он скоро будет", - сказал он.Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

https://ria.ru/20240414/iran-1939879051.html

https://ria.ru/20240414/ksir-1939878090.html

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в мире, израиль, иран, обострение ситуации между ираном и израилем, корпус стражей исламской революции, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сирия