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Рогов: Россия поразила склады со снарядами, которыми обстреливали Энергодар
Рогов: Россия поразила склады со снарядами, которыми обстреливали Энергодар - РИА Новости, 14.04.2024
Рогов: Россия поразила склады со снарядами, которыми обстреливали Энергодар
Российские войска нанесли удар по складам техники и боеприпасов в селе Чкалово Днепропетровской области, которые ВСУ использовали для обстрелов Энергодара,... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T23:04
2024-04-14T23:04
2024-04-14T23:04
специальная военная операция на украине
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владимир рогов
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безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости. Российские войска нанесли удар по складам техники и боеприпасов в селе Чкалово Днепропетровской области, которые ВСУ использовали для обстрелов Энергодара, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. "Наши войска накрыли на правом берегу в селе Чкалово Днепропетровской области место расположения боевиков ВСУ, склады с боеприпасами, а также скопление военной техники, которая использовалась противником для обстрела Энергодара и Каменско-Днепровского района Запорожской области", - сказал Рогов. По его словам, после удара была слышна повторная детонация, а к месту расположения боевиков ВСУ помчались кареты скорой помощи. Ранее в воскресенье в Минобороны России сообщали, что на херсонском направлении подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, 121-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Работино Запорожской области, Чкалово Днепропетровской области и Михайловка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих.
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днепропетровская область, энергодар, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Энергодар, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Рогов: Россия поразила склады со снарядами, которыми обстреливали Энергодар
Рогов: ВС РФ поразили склады со снарядами ВСУ, которыми обстреливали Энергодар