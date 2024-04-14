https://ria.ru/20240414/sklad-1940026507.html

Рогов: Россия поразила склады со снарядами, которыми обстреливали Энергодар

Рогов: Россия поразила склады со снарядами, которыми обстреливали Энергодар - РИА Новости, 14.04.2024

Рогов: Россия поразила склады со снарядами, которыми обстреливали Энергодар

Российские войска нанесли удар по складам техники и боеприпасов в селе Чкалово Днепропетровской области, которые ВСУ использовали для обстрелов Энергодара,... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T23:04

2024-04-14T23:04

2024-04-14T23:04

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

энергодар

россия

владимир рогов

вооруженные силы украины

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости. Российские войска нанесли удар по складам техники и боеприпасов в селе Чкалово Днепропетровской области, которые ВСУ использовали для обстрелов Энергодара, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. "Наши войска накрыли на правом берегу в селе Чкалово Днепропетровской области место расположения боевиков ВСУ, склады с боеприпасами, а также скопление военной техники, которая использовалась противником для обстрела Энергодара и Каменско-Днепровского района Запорожской области", - сказал Рогов. По его словам, после удара была слышна повторная детонация, а к месту расположения боевиков ВСУ помчались кареты скорой помощи. Ранее в воскресенье в Минобороны России сообщали, что на херсонском направлении подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, 121-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Работино Запорожской области, Чкалово Днепропетровской области и Михайловка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих.

https://ria.ru/20240402/svo-1937316788.html

днепропетровская область

энергодар

россия

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днепропетровская область, энергодар, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность