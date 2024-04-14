https://ria.ru/20240414/sanktsii-1940001746.html
ЕС рассмотрит возможность расширить санкции против Ирана
ЕС рассмотрит возможность расширить санкции против Ирана - РИА Новости, 14.04.2024
ЕС рассмотрит возможность расширить санкции против Ирана
ЕС рассмотрит расширение санкций против Ирана в связи с последними событиями, в частности против производства Тегераном беспилотников и ракет, сообщила глава... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T19:16
2024-04-14T19:16
2024-04-14T19:16
в мире
цены на нефть
иран
тегеран (город)
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
обострение ситуации между ираном и израилем
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939938848_0:3:3072:1731_1920x0_80_0_0_4df5f9d66a818d741b236c35735bb732.jpg
БРЮССЕЛЬ, 14 апр – РИА Новости. ЕС рассмотрит расширение санкций против Ирана в связи с последними событиями, в частности против производства Тегераном беспилотников и ракет, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая ранее приняла участие в видеоконференции с лидерами стран большой семерки. "Мы также рассмотрим дополнительные санкции против Ирана в тесной координации с нашими партнерами. В частности, в связи с программами по производству беспилотников и ракет", - говорится в заявлении главы ЕК, распространенном ее пресс-службой.
https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html
иран
тегеран (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939938848_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_7def67a5728b0b309ee477d49cb2e307.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, иран, тегеран (город), урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Цены на нефть, Иран, Тегеран (город), Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
ЕС рассмотрит возможность расширить санкции против Ирана
Глава ЕК фон дер Ляйен: ЕС рассмотрит расширение санкций против Ирана