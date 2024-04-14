Рейтинг@Mail.ru
ЕС рассмотрит возможность расширить санкции против Ирана - РИА Новости, 14.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:16 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/sanktsii-1940001746.html
ЕС рассмотрит возможность расширить санкции против Ирана
ЕС рассмотрит возможность расширить санкции против Ирана - РИА Новости, 14.04.2024
ЕС рассмотрит возможность расширить санкции против Ирана
ЕС рассмотрит расширение санкций против Ирана в связи с последними событиями, в частности против производства Тегераном беспилотников и ракет, сообщила глава... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T19:16
2024-04-14T19:16
в мире
цены на нефть
иран
тегеран (город)
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
обострение ситуации между ираном и израилем
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939938848_0:3:3072:1731_1920x0_80_0_0_4df5f9d66a818d741b236c35735bb732.jpg
БРЮССЕЛЬ, 14 апр – РИА Новости. ЕС рассмотрит расширение санкций против Ирана в связи с последними событиями, в частности против производства Тегераном беспилотников и ракет, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая ранее приняла участие в видеоконференции с лидерами стран большой семерки. "Мы также рассмотрим дополнительные санкции против Ирана в тесной координации с нашими партнерами. В частности, в связи с программами по производству беспилотников и ракет", - говорится в заявлении главы ЕК, распространенном ее пресс-службой.
https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html
иран
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939938848_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_7def67a5728b0b309ee477d49cb2e307.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цены на нефть, иран, тегеран (город), урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Цены на нефть, Иран, Тегеран (город), Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
ЕС рассмотрит возможность расширить санкции против Ирана

Глава ЕК фон дер Ляйен: ЕС рассмотрит расширение санкций против Ирана

© AP Photo / Vahid SalemiДемонстранты несут полотно в цветах иранского флага во время демонстрации в поддержку ночной атаки со стороны Ирана на Израиль. 14 апреля 2024
Демонстранты несут полотно в цветах иранского флага во время демонстрации в поддержку ночной атаки со стороны Ирана на Израиль. 14 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Демонстранты несут полотно в цветах иранского флага во время демонстрации в поддержку ночной атаки со стороны Ирана на Израиль. 14 апреля 2024
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 14 апр – РИА Новости. ЕС рассмотрит расширение санкций против Ирана в связи с последними событиями, в частности против производства Тегераном беспилотников и ракет, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая ранее приняла участие в видеоконференции с лидерами стран большой семерки.
"Мы также рассмотрим дополнительные санкции против Ирана в тесной координации с нашими партнерами. В частности, в связи с программами по производству беспилотников и ракет", - говорится в заявлении главы ЕК, распространенном ее пресс-службой.
Изображение сгенерировано ИИ
Израилю постучали по крыше
Вчера, 12:47
 
В миреЦены на нефтьИранТегеран (город)Урсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала