https://ria.ru/20240414/sanktsii-1940001746.html

ЕС рассмотрит возможность расширить санкции против Ирана

ЕС рассмотрит возможность расширить санкции против Ирана - РИА Новости, 14.04.2024

ЕС рассмотрит возможность расширить санкции против Ирана

ЕС рассмотрит расширение санкций против Ирана в связи с последними событиями, в частности против производства Тегераном беспилотников и ракет, сообщила глава... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T19:16

2024-04-14T19:16

2024-04-14T19:16

в мире

цены на нефть

иран

тегеран (город)

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

евросоюз

обострение ситуации между ираном и израилем

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БРЮССЕЛЬ, 14 апр – РИА Новости. ЕС рассмотрит расширение санкций против Ирана в связи с последними событиями, в частности против производства Тегераном беспилотников и ракет, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая ранее приняла участие в видеоконференции с лидерами стран большой семерки. "Мы также рассмотрим дополнительные санкции против Ирана в тесной координации с нашими партнерами. В частности, в связи с программами по производству беспилотников и ракет", - говорится в заявлении главы ЕК, распространенном ее пресс-службой.

https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html

иран

тегеран (город)

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в мире, цены на нефть, иран, тегеран (город), урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, обострение ситуации между ираном и израилем