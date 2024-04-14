https://ria.ru/20240414/pvo-1939882011.html

Средства ПВО работают над Иерусалимом

Средства ПВО работают над Иерусалимом - РИА Новости, 14.04.2024

Средства ПВО работают над Иерусалимом

Средства противовоздушной обороны Израиля работают в небе над Иерусалимом, в городе звучат сирены, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T03:10

2024-04-14T03:10

2024-04-14T06:19

в мире

иран

израиль

армия обороны израиля (цахал)

министерство обороны сша

обострение ситуации между ираном и израилем

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ИЕРУСАЛИМ, 14 апр — РИА Новости. Средства противовоздушной обороны Израиля работают в небе над Иерусалимом, в городе звучат сирены, передает корреспондент РИА Новости. В городе слышны крики и возгласы. Пролет беспилотников был виден в нескольких районах города, в том числе и над Храмовой горой. Ранее агентство Франс Пресс сообщило о взрывах в городе.Накануне вечером в КСИР заявили, что в ответ на "преступления" Израиля иранские ВКС выпустили ракеты и дроны по целям на "оккупированных" территориях.Официальный представитель ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари подтвердил запуск ракет с территории Ирана в направлении Израиля и призвал население следовать инструкциям командования тыла.По информации газеты New York Times, Иран выпустил в сторону Израиля 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля-земля".Обострение между Ираном и ИзраилемПервого апреля Минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по генеральному консульству Ирана в Дамаске. В этом здании также находилась резиденция посла республики в САР Хосейна Акбари — он не пострадал.По данным Корпуса стражей исламской революции, погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.В Тегеране заявили, что оставляют за собой право ответить на авиаудар Израиля по генконсульству и определить, как именно "наказать агрессора".Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари, в свою очередь, отметил, что Иран понесет ответственность за решение пойти на дальнейшую эскалацию. Кроме того, как писало издание Elaph, Тель-Авив готовится поразить цели на территории исламской республики, если последняя ответит на атаку на его консульство в Дамаске.Россия осудила удар Израиля по диппредставительству Ирана и распространила в СБ ООН соответствующий проект заявления для прессы. Глава МИД Сергей Лавров назвал неприемлемыми любые посягательства на дипломатические и консульские объекты, чья неприкосновенность гарантируется Венскими конвенциями.

https://ria.ru/20240414/oon-1939881180.html

https://ria.ru/20240407/katastrofa-1938292142.html

https://ria.ru/20240414/gendelman-1939880255.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, иран, израиль, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, обострение ситуации между ираном и израилем