Рейтинг@Mail.ru
Средства ПВО работают над Иерусалимом - РИА Новости, 14.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:10 14.04.2024 (обновлено: 06:19 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/pvo-1939882011.html
Средства ПВО работают над Иерусалимом
Средства ПВО работают над Иерусалимом - РИА Новости, 14.04.2024
Средства ПВО работают над Иерусалимом
Средства противовоздушной обороны Израиля работают в небе над Иерусалимом, в городе звучат сирены, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T03:10
2024-04-14T06:19
в мире
иран
израиль
армия обороны израиля (цахал)
министерство обороны сша
обострение ситуации между ираном и израилем
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101524/81/1015248143_0:162:3249:1990_1920x0_80_0_0_6f45d9bd2384369eeca300530691806e.jpg
ИЕРУСАЛИМ, 14 апр — РИА Новости. Средства противовоздушной обороны Израиля работают в небе над Иерусалимом, в городе звучат сирены, передает корреспондент РИА Новости. В городе слышны крики и возгласы. Пролет беспилотников был виден в нескольких районах города, в том числе и над Храмовой горой. Ранее агентство Франс Пресс сообщило о взрывах в городе.Накануне вечером в КСИР заявили, что в ответ на "преступления" Израиля иранские ВКС выпустили ракеты и дроны по целям на "оккупированных" территориях.Официальный представитель ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари подтвердил запуск ракет с территории Ирана в направлении Израиля и призвал население следовать инструкциям командования тыла.По информации газеты New York Times, Иран выпустил в сторону Израиля 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля-земля".Обострение между Ираном и ИзраилемПервого апреля Минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по генеральному консульству Ирана в Дамаске. В этом здании также находилась резиденция посла республики в САР Хосейна Акбари — он не пострадал.По данным Корпуса стражей исламской революции, погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.В Тегеране заявили, что оставляют за собой право ответить на авиаудар Израиля по генконсульству и определить, как именно "наказать агрессора".Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари, в свою очередь, отметил, что Иран понесет ответственность за решение пойти на дальнейшую эскалацию. Кроме того, как писало издание Elaph, Тель-Авив готовится поразить цели на территории исламской республики, если последняя ответит на атаку на его консульство в Дамаске.Россия осудила удар Израиля по диппредставительству Ирана и распространила в СБ ООН соответствующий проект заявления для прессы. Глава МИД Сергей Лавров назвал неприемлемыми любые посягательства на дипломатические и консульские объекты, чья неприкосновенность гарантируется Венскими конвенциями.
https://ria.ru/20240414/oon-1939881180.html
https://ria.ru/20240407/katastrofa-1938292142.html
https://ria.ru/20240414/gendelman-1939880255.html
иран
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101524/81/1015248143_189:0:3060:2153_1920x0_80_0_0_e43aa7b7f6a050c11caf347344eb1dc3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, израиль, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Иран, Израиль, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Министерство обороны США, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Средства ПВО работают над Иерусалимом

Средства ПВО Израиля работают в небе над Иерусалимом, в городе звучат сирены

© AP Photo / Tsafrir AbayovИзраильская система ПВО "Железный купол"
Израильская система ПВО Железный купол - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Израильская система ПВО "Железный купол". Архивное фото
Читать ria.ru в
ИЕРУСАЛИМ, 14 апр — РИА Новости. Средства противовоздушной обороны Израиля работают в небе над Иерусалимом, в городе звучат сирены, передает корреспондент РИА Новости.
В городе слышны крики и возгласы. Пролет беспилотников был виден в нескольких районах города, в том числе и над Храмовой горой.
Ранее агентство Франс Пресс сообщило о взрывах в городе.
Накануне вечером в КСИР заявили, что в ответ на "преступления" Израиля иранские ВКС выпустили ракеты и дроны по целям на "оккупированных" территориях.
Официальный представитель ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари подтвердил запуск ракет с территории Ирана в направлении Израиля и призвал население следовать инструкциям командования тыла.
По информации газеты New York Times, Иран выпустил в сторону Израиля 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля-земля".
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
Генсек ООН осудил атаку Ирана на Израиль
03:01

Обострение между Ираном и Израилем

Первого апреля Минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по генеральному консульству Ирана в Дамаске. В этом здании также находилась резиденция посла республики в САР Хосейна Акбари — он не пострадал.
По данным Корпуса стражей исламской революции, погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
Похороны членов Корпуса стражей исламской революции, погибших в результате удара в Сирии - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
Мир замер в ожидании катастрофы. Возмездие Ирана уже началось
7 апреля, 08:00
В Тегеране заявили, что оставляют за собой право ответить на авиаудар Израиля по генконсульству и определить, как именно "наказать агрессора".
Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари, в свою очередь, отметил, что Иран понесет ответственность за решение пойти на дальнейшую эскалацию. Кроме того, как писало издание Elaph, Тель-Авив готовится поразить цели на территории исламской республики, если последняя ответит на атаку на его консульство в Дамаске.
Россия осудила удар Израиля по диппредставительству Ирана и распространила в СБ ООН соответствующий проект заявления для прессы. Глава МИД Сергей Лавров назвал неприемлемыми любые посягательства на дипломатические и консульские объекты, чья неприкосновенность гарантируется Венскими конвенциями.
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
Ракета Ирана пыталась атаковать центр Иерусалима, заявили в Израиле
02:53
 
В миреИранИзраильАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Министерство обороны СШАОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала