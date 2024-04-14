Средства ПВО работают над Иерусалимом
Средства ПВО Израиля работают в небе над Иерусалимом, в городе звучат сирены
© AP Photo / Tsafrir AbayovИзраильская система ПВО "Железный купол"
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Израильская система ПВО "Железный купол". Архивное фото
ИЕРУСАЛИМ, 14 апр — РИА Новости. Средства противовоздушной обороны Израиля работают в небе над Иерусалимом, в городе звучат сирены, передает корреспондент РИА Новости.
В городе слышны крики и возгласы. Пролет беспилотников был виден в нескольких районах города, в том числе и над Храмовой горой.
Ранее агентство Франс Пресс сообщило о взрывах в городе.
Накануне вечером в КСИР заявили, что в ответ на "преступления" Израиля иранские ВКС выпустили ракеты и дроны по целям на "оккупированных" территориях.
Официальный представитель ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари подтвердил запуск ракет с территории Ирана в направлении Израиля и призвал население следовать инструкциям командования тыла.
По информации газеты New York Times, Иран выпустил в сторону Израиля 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля-земля".
Обострение между Ираном и Израилем
Первого апреля Минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по генеральному консульству Ирана в Дамаске. В этом здании также находилась резиденция посла республики в САР Хосейна Акбари — он не пострадал.
По данным Корпуса стражей исламской революции, погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
В Тегеране заявили, что оставляют за собой право ответить на авиаудар Израиля по генконсульству и определить, как именно "наказать агрессора".
Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари, в свою очередь, отметил, что Иран понесет ответственность за решение пойти на дальнейшую эскалацию. Кроме того, как писало издание Elaph, Тель-Авив готовится поразить цели на территории исламской республики, если последняя ответит на атаку на его консульство в Дамаске.
Россия осудила удар Израиля по диппредставительству Ирана и распространила в СБ ООН соответствующий проект заявления для прессы. Глава МИД Сергей Лавров назвал неприемлемыми любые посягательства на дипломатические и консульские объекты, чья неприкосновенность гарантируется Венскими конвенциями.