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В Оренбургской области из-за паводка затопило более 14 тысяч домов

В Оренбургской области из-за паводка затопило более 14 тысяч домов - РИА Новости, 14.04.2024

В Оренбургской области из-за паводка затопило более 14 тысяч домов

Свыше 14 тысяч жилых домов и 21 тысячи приусадебных участков частично затоплены в результате паводка в Оренбургской области, сообщило региональное правительство РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T21:13

2024-04-14T21:13

2024-04-14T21:13

происшествия

оренбургская область

оренбург

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прорыв дамбы в орске

наводнения в россии — 2024

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ОРЕНБУРГ, 14 апр - РИА Новости. Свыше 14 тысяч жилых домов и 21 тысячи приусадебных участков частично затоплены в результате паводка в Оренбургской области, сообщило региональное правительство в своем Telegram-канале."По состоянию на 20.00 (18.00 мск) 14 апреля на территории 18 муниципальных образований в 62 населенных пунктах и 39 СНТ оказались подтоплены: 14 373 жилых дома (из них 137 МКД), 21 509 приусадебных участков", - говорится в сообщении правительства области. В Оренбурге в зону затопления попали более 4,8 тысячи домов, включая 51 многоквартирный дом, а также порядка 9,4 тысячи приусадебных участков. В Орске остаются затопленными порядка 3,8 тысячи домов и 3,8 тысячи приусадебных участков.

оренбургская область

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происшествия, оренбургская область, оренбург, орск, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024