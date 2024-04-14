https://ria.ru/20240414/pavodki-1939914992.html

Жителей двух деревень в Тюменской области начали эвакуировать из-за паводка

Жителей двух деревень в Тюменской области начали эвакуировать из-за паводка - РИА Новости, 14.04.2024

Жителей двух деревень в Тюменской области начали эвакуировать из-за паводка

Жителей двух деревень в Тюменской области начали эвакуировать из-за паводка, сообщил информационный центр правительства региона в Telegram-канале. РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T09:21

2024-04-14T09:21

2024-04-14T10:28

тюменская область

ишимский район

наводнения в россии — 2024

происшествия

ишим

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 14 апр — РИА Новости. Жителей двух деревень в Тюменской области начали эвакуировать из-за паводка, сообщил информационный центр правительства региона в Telegram-канале."Жителей деревень Лайкова и Бутырки Ишимского района сегодня переселяют в пункты временного размещения в связи с неблагоприятной паводковой ситуацией. Населенные пункты находятся в пройме реки Ишим", — говорится в публикации.Губернатор Александр Моор предупреждал, что река Ишим может выйти из русла у села Ильинка в ближайшие дни. По последним данным, уровень воды там достиг отметки в 748 сантиметров, прибавив за сутки 52 сантиметра, критический уровень для этого участка — 800 сантиметров.Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели в понедельник. Под угрозой затопления 51 населенный пункт, 1847 домов и 7291 человек. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек ожидается к 20 апреля, пик — 23-25 апреля.Небывалый паводокРегионы Южного Урала в этом году столкнулись с рекордным паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. Пятого апреля там прорвало дамбу, которая защищала Орск от вод реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию. В воскресенье уровень воды в районе Оренбурга впервые начал снижаться.В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей.Режим ЧС также действует в Курганской области. Уровень реки Тобол в Кургане начал заметно расти, вода подходит к городу. В регионе может затопить 62 населенных пункта и 4300 домов.Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.

https://ria.ru/20240410/polovode-1938907985.html

https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html

тюменская область

ишимский район

ишим

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тюменская область, ишимский район, наводнения в россии — 2024, происшествия, ишим, александр моор