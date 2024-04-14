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Жителей двух деревень в Тюменской области начали эвакуировать из-за паводка - РИА Новости, 14.04.2024
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09:21 14.04.2024 (обновлено: 10:28 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/pavodki-1939914992.html
Жителей двух деревень в Тюменской области начали эвакуировать из-за паводка
Жителей двух деревень в Тюменской области начали эвакуировать из-за паводка - РИА Новости, 14.04.2024
Жителей двух деревень в Тюменской области начали эвакуировать из-за паводка
Жителей двух деревень в Тюменской области начали эвакуировать из-за паводка, сообщил информационный центр правительства региона в Telegram-канале. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T09:21
2024-04-14T10:28
тюменская область
ишимский район
наводнения в россии — 2024
происшествия
ишим
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 14 апр — РИА Новости. Жителей двух деревень в Тюменской области начали эвакуировать из-за паводка, сообщил информационный центр правительства региона в Telegram-канале."Жителей деревень Лайкова и Бутырки Ишимского района сегодня переселяют в пункты временного размещения в связи с неблагоприятной паводковой ситуацией. Населенные пункты находятся в пройме реки Ишим", — говорится в публикации.Губернатор Александр Моор предупреждал, что река Ишим может выйти из русла у села Ильинка в ближайшие дни. По последним данным, уровень воды там достиг отметки в 748 сантиметров, прибавив за сутки 52 сантиметра, критический уровень для этого участка — 800 сантиметров.Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели в понедельник. Под угрозой затопления 51 населенный пункт, 1847 домов и 7291 человек. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек ожидается к 20 апреля, пик — 23-25 апреля.Небывалый паводокРегионы Южного Урала в этом году столкнулись с рекордным паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. Пятого апреля там прорвало дамбу, которая защищала Орск от вод реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию. В воскресенье уровень воды в районе Оренбурга впервые начал снижаться.В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей.Режим ЧС также действует в Курганской области. Уровень реки Тобол в Кургане начал заметно расти, вода подходит к городу. В регионе может затопить 62 населенных пункта и 4300 домов.Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.
https://ria.ru/20240410/polovode-1938907985.html
https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html
тюменская область
ишимский район
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тюменская область, ишимский район, наводнения в россии — 2024, происшествия, ишим, александр моор
Тюменская область, Ишимский район, Наводнения в России — 2024, Происшествия, Ишим, Александр Моор
Жителей двух деревень в Тюменской области начали эвакуировать из-за паводка

Жителей двух деревень эвакуируют из-за паводка на реке Ишим в Тюменской области

© Фото : Александр Моор/TelegramПовышение уровня в водоемах Тюменской области
Повышение уровня в водоемах Тюменской области - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© Фото : Александр Моор/Telegram
Повышение уровня в водоемах Тюменской области
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 14 апр — РИА Новости. Жителей двух деревень в Тюменской области начали эвакуировать из-за паводка, сообщил информационный центр правительства региона в Telegram-канале.
"Жителей деревень Лайкова и Бутырки Ишимского района сегодня переселяют в пункты временного размещения в связи с неблагоприятной паводковой ситуацией. Населенные пункты находятся в пройме реки Ишим", — говорится в публикации.
Сотрудники МЧС России на одной из подтопленных улиц Орска - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
"Наступит внезапно". Что ждет российские регионы в ближайшие дни
10 апреля, 08:00
Губернатор Александр Моор предупреждал, что река Ишим может выйти из русла у села Ильинка в ближайшие дни. По последним данным, уровень воды там достиг отметки в 748 сантиметров, прибавив за сутки 52 сантиметра, критический уровень для этого участка — 800 сантиметров.
Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели в понедельник. Под угрозой затопления 51 населенный пункт, 1847 домов и 7291 человек. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек ожидается к 20 апреля, пик — 23-25 апреля.
Выплаты пострадавшим от паводка
11 апреля, 12:30
Инфографика
Выплаты пострадавшим от паводка Посмотреть

Небывалый паводок

Регионы Южного Урала в этом году столкнулись с рекордным паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. Пятого апреля там прорвало дамбу, которая защищала Орск от вод реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию. В воскресенье уровень воды в районе Оренбурга впервые начал снижаться.
В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей.
Последствия паводка в Оренбурге
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Оренбургская область столкнулась с небывалым паводком.

Затопленная на улица у ЖК Дубки в Оренбурге

Оренбургская область столкнулась с небывалым паводком.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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1 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга поднялся до рекордных значений.

Затопленная улица у ЖК Дубки в Оренбурге

Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга поднялся до рекордных значений.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

По информации оренбургского гидрометцентра, на утро 13 апреля он составил 1171 см.

Сотрудники ДПС контролируют автомобильное движение у перекрытого моста через реку Урал со стороны улицы Чичерина в Оренбурге

По информации оренбургского гидрометцентра, на утро 13 апреля он составил 1171 см.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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3 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов.

Затопленная улица Уральская в Оренбурге

За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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4 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

За ночь затопило ЖК "Гранд парк", по улице Потехиной и Уральской вода подошла к многоквартирным домам.

Затопленная улица Уральская в Оренбурге

За ночь затопило ЖК "Гранд парк", по улице Потехиной и Уральской вода подошла к многоквартирным домам.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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5 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В 12 домов из-за затопления котельной "Трикотажная фабрика" прекратили подачу тепла и горячей воды.

Затопленная на улица у ЖК Дубки в Оренбурге

В 12 домов из-за затопления котельной "Трикотажная фабрика" прекратили подачу тепла и горячей воды.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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6 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

На проспекте Гагарина из перинатального центра эвакуировали детей и беременных.

Сотрудник Государственного гидрологического института измеряет уровень воды в реке Урал в Оренбурге

На проспекте Гагарина из перинатального центра эвакуировали детей и беременных.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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7 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Сотрудники полиции и МЧС провели эвакуацию жителей из подтопленного ЖК "Дубки".

Сотрудники полиции и МЧС РФ эвакуируют местных жителей из подтопленного ЖК Дубки в Оренбурге

Сотрудники полиции и МЧС провели эвакуацию жителей из подтопленного ЖК "Дубки".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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8 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Продовольственные магазины в Оренбурге начали делать скидки на товары из-за паводков.

Жители Оренбурга на мосту через реку Урал

Продовольственные магазины в Оренбурге начали делать скидки на товары из-за паводков.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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9 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер выразил надежду, что уровень воды в реке Урал достиг пика и перестанет расти.

Затопленная одна из улиц в Оренбурге

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер выразил надежду, что уровень воды в реке Урал достиг пика и перестанет расти.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
10 из 10

Оренбургская область столкнулась с небывалым паводком.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
1 из 10

Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга поднялся до рекордных значений.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 10

По информации оренбургского гидрометцентра, на утро 13 апреля он составил 1171 см.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
3 из 10

За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
4 из 10

За ночь затопило ЖК "Гранд парк", по улице Потехиной и Уральской вода подошла к многоквартирным домам.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
5 из 10

В 12 домов из-за затопления котельной "Трикотажная фабрика" прекратили подачу тепла и горячей воды.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
6 из 10

На проспекте Гагарина из перинатального центра эвакуировали детей и беременных.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
7 из 10

Сотрудники полиции и МЧС провели эвакуацию жителей из подтопленного ЖК "Дубки".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
8 из 10

Продовольственные магазины в Оренбурге начали делать скидки на товары из-за паводков.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
9 из 10

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер выразил надежду, что уровень воды в реке Урал достиг пика и перестанет расти.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
10 из 10
Режим ЧС также действует в Курганской области. Уровень реки Тобол в Кургане начал заметно расти, вода подходит к городу. В регионе может затопить 62 населенных пункта и 4300 домов.
Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.
Весенние паводки в России: где самая тяжелая ситуация
Весенние паводки в России: где самая тяжелая ситуация
3 апреля, 19:17
 
Тюменская областьИшимский районНаводнения в России — 2024ПроисшествияИшимАлександр Моор
 
 
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