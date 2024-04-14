СБ ООН проведет срочное заседание из-за ударов по Израилю со стороны Ирана
Полянский: заседание СБ ООН из-за атаки Ирана на Израиль назначено 23:00 мск
© AP Photo / John MinchilloЗаседание Совета безопасности ООН
© AP Photo / John Minchillo
Заседание Совета безопасности ООН. Архивное фото
ООН, 14 апр — РИА Новости. Срочное заедание СБ ООН в связи с атакой Ирана на Израиль назначено на 16:00 (23:00 мск), сообщил в своем Telegram-канале первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.
"В связи с атакой Ирана против Израиля по запросу последнего на 14 апреля в 16.00 по Нью-Йорку (23:00 мск) назначено срочное заседание СБ ООН", — указал Полянский.
"Теперь мы потенциально имеем новый острейший ближневосточный кризис. Все зависит от следующих шагов вовлеченных сторон или их отсутствия", — добавил он.
Накануне вечером в КСИР заявили, что в ответ на "преступления" Израиля иранские ВКС выпустили ракеты и дроны по целям на "оккупированных" территориях.
Официальный представитель ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари подтвердил запуск ракет с территории Ирана в направлении Израиля и призвал население следовать инструкциям командования тыла.
Обострение между Ираном и Израилем
Первого апреля Минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по генеральному консульству Ирана в Дамаске. В этом здании также находилась резиденция посла республики в САР Хосейна Акбари — он не пострадал.
По данным Корпуса стражей исламской революции, погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
В Тегеране заявили, что оставляют за собой право ответить на авиаудар Израиля по генконсульству и определить, как именно "наказать агрессора".
Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари, в свою очередь, отметил, что Иран понесет ответственность за решение пойти на дальнейшую эскалацию. Кроме того, как писало издание Elaph, Тель-Авив готовится поразить цели на территории исламской республики, если последняя ответит на атаку на его консульство в Дамаске.
Россия осудила удар Израиля по диппредставительству Ирана и распространила в СБ ООН соответствующий проект заявления для прессы. Глава МИД Сергей Лавров назвал неприемлемыми любые посягательства на дипломатические и консульские объекты, чья неприкосновенность гарантируется Венскими конвенциями.