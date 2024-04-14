https://ria.ru/20240414/oon-1939888425.html

СБ ООН проведет срочное заседание из-за ударов по Израилю со стороны Ирана

СБ ООН проведет срочное заседание из-за ударов по Израилю со стороны Ирана - РИА Новости, 14.04.2024

СБ ООН проведет срочное заседание из-за ударов по Израилю со стороны Ирана

Срочное заедание СБ ООН в связи с атакой Ирана на Израиль назначено на 16:00 (23:00 мск), сообщил в своем Telegram-канале первый зампостпреда России при... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T04:48

2024-04-14T04:48

2024-04-14T04:54

в мире

иран

израиль

сирия

дмитрий полянский

оон

корпус стражей исламской революции

армия обороны израиля (цахал)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867411391_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b47a6f7bc9c70f712ff2e4f4dd60e39f.jpg

ООН, 14 апр — РИА Новости. Срочное заедание СБ ООН в связи с атакой Ирана на Израиль назначено на 16:00 (23:00 мск), сообщил в своем Telegram-канале первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский. "В связи с атакой Ирана против Израиля по запросу последнего на 14 апреля в 16.00 по Нью-Йорку (23:00 мск) назначено срочное заседание СБ ООН", — указал Полянский. "Теперь мы потенциально имеем новый острейший ближневосточный кризис. Все зависит от следующих шагов вовлеченных сторон или их отсутствия", — добавил он. Накануне вечером в КСИР заявили, что в ответ на "преступления" Израиля иранские ВКС выпустили ракеты и дроны по целям на "оккупированных" территориях.Официальный представитель ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари подтвердил запуск ракет с территории Ирана в направлении Израиля и призвал население следовать инструкциям командования тыла.Обострение между Ираном и ИзраилемПервого апреля Минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по генеральному консульству Ирана в Дамаске. В этом здании также находилась резиденция посла республики в САР Хосейна Акбари — он не пострадал.По данным Корпуса стражей исламской революции, погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.В Тегеране заявили, что оставляют за собой право ответить на авиаудар Израиля по генконсульству и определить, как именно "наказать агрессора".Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари, в свою очередь, отметил, что Иран понесет ответственность за решение пойти на дальнейшую эскалацию. Кроме того, как писало издание Elaph, Тель-Авив готовится поразить цели на территории исламской республики, если последняя ответит на атаку на его консульство в Дамаске.Россия осудила удар Израиля по диппредставительству Ирана и распространила в СБ ООН соответствующий проект заявления для прессы. Глава МИД Сергей Лавров назвал неприемлемыми любые посягательства на дипломатические и консульские объекты, чья неприкосновенность гарантируется Венскими конвенциями.

https://ria.ru/20240414/iran-1939888110.html

https://ria.ru/20240414/voyna-1939886977.html

иран

израиль

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, израиль, сирия, дмитрий полянский, оон, корпус стражей исламской революции, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, совет безопасности оон, обострение ситуации между ираном и израилем