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СБ ООН проведет срочное заседание из-за ударов по Израилю со стороны Ирана - РИА Новости, 14.04.2024
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04:48 14.04.2024 (обновлено: 04:54 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/oon-1939888425.html
СБ ООН проведет срочное заседание из-за ударов по Израилю со стороны Ирана
СБ ООН проведет срочное заседание из-за ударов по Израилю со стороны Ирана - РИА Новости, 14.04.2024
СБ ООН проведет срочное заседание из-за ударов по Израилю со стороны Ирана
Срочное заедание СБ ООН в связи с атакой Ирана на Израиль назначено на 16:00 (23:00 мск), сообщил в своем Telegram-канале первый зампостпреда России при... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T04:48
2024-04-14T04:54
в мире
иран
израиль
сирия
дмитрий полянский
оон
корпус стражей исламской революции
армия обороны израиля (цахал)
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ООН, 14 апр — РИА Новости. Срочное заедание СБ ООН в связи с атакой Ирана на Израиль назначено на 16:00 (23:00 мск), сообщил в своем Telegram-канале первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский. "В связи с атакой Ирана против Израиля по запросу последнего на 14 апреля в 16.00 по Нью-Йорку (23:00 мск) назначено срочное заседание СБ ООН", — указал Полянский. "Теперь мы потенциально имеем новый острейший ближневосточный кризис. Все зависит от следующих шагов вовлеченных сторон или их отсутствия", — добавил он. Накануне вечером в КСИР заявили, что в ответ на "преступления" Израиля иранские ВКС выпустили ракеты и дроны по целям на "оккупированных" территориях.Официальный представитель ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари подтвердил запуск ракет с территории Ирана в направлении Израиля и призвал население следовать инструкциям командования тыла.Обострение между Ираном и ИзраилемПервого апреля Минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по генеральному консульству Ирана в Дамаске. В этом здании также находилась резиденция посла республики в САР Хосейна Акбари — он не пострадал.По данным Корпуса стражей исламской революции, погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.В Тегеране заявили, что оставляют за собой право ответить на авиаудар Израиля по генконсульству и определить, как именно "наказать агрессора".Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари, в свою очередь, отметил, что Иран понесет ответственность за решение пойти на дальнейшую эскалацию. Кроме того, как писало издание Elaph, Тель-Авив готовится поразить цели на территории исламской республики, если последняя ответит на атаку на его консульство в Дамаске.Россия осудила удар Израиля по диппредставительству Ирана и распространила в СБ ООН соответствующий проект заявления для прессы. Глава МИД Сергей Лавров назвал неприемлемыми любые посягательства на дипломатические и консульские объекты, чья неприкосновенность гарантируется Венскими конвенциями.
https://ria.ru/20240414/iran-1939888110.html
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в мире, иран, израиль, сирия, дмитрий полянский, оон, корпус стражей исламской революции, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, совет безопасности оон, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Иран, Израиль, Сирия, Дмитрий Полянский, ООН, Корпус стражей исламской революции, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Совет Безопасности ООН, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
СБ ООН проведет срочное заседание из-за ударов по Израилю со стороны Ирана

Полянский: заседание СБ ООН из-за атаки Ирана на Израиль назначено 23:00 мск

© AP Photo / John MinchilloЗаседание Совета безопасности ООН
Заседание Совета безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© AP Photo / John Minchillo
Заседание Совета безопасности ООН. Архивное фото
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ООН, 14 апр — РИА Новости. Срочное заедание СБ ООН в связи с атакой Ирана на Израиль назначено на 16:00 (23:00 мск), сообщил в своем Telegram-канале первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.
"В связи с атакой Ирана против Израиля по запросу последнего на 14 апреля в 16.00 по Нью-Йорку (23:00 мск) назначено срочное заседание СБ ООН", — указал Полянский.
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"Теперь мы потенциально имеем новый острейший ближневосточный кризис. Все зависит от следующих шагов вовлеченных сторон или их отсутствия", — добавил он.
Накануне вечером в КСИР заявили, что в ответ на "преступления" Израиля иранские ВКС выпустили ракеты и дроны по целям на "оккупированных" территориях.
Официальный представитель ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари подтвердил запуск ракет с территории Ирана в направлении Израиля и призвал население следовать инструкциям командования тыла.

Обострение между Ираном и Израилем

Первого апреля Минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по генеральному консульству Ирана в Дамаске. В этом здании также находилась резиденция посла республики в САР Хосейна Акбари — он не пострадал.
По данным Корпуса стражей исламской революции, погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
В Тегеране заявили, что оставляют за собой право ответить на авиаудар Израиля по генконсульству и определить, как именно "наказать агрессора".
Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари, в свою очередь, отметил, что Иран понесет ответственность за решение пойти на дальнейшую эскалацию. Кроме того, как писало издание Elaph, Тель-Авив готовится поразить цели на территории исламской республики, если последняя ответит на атаку на его консульство в Дамаске.
Россия осудила удар Израиля по диппредставительству Ирана и распространила в СБ ООН соответствующий проект заявления для прессы. Глава МИД Сергей Лавров назвал неприемлемыми любые посягательства на дипломатические и консульские объекты, чья неприкосновенность гарантируется Венскими конвенциями.
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В миреИранИзраильСирияДмитрий ПолянскийООНКорпус стражей исламской революцииАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСовет Безопасности ООНОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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