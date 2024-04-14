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Сотрудники МЧС пострадали из-за атаки беспилотника в Горловке
Сотрудники МЧС пострадали из-за атаки беспилотника в Горловке - РИА Новости, 14.04.2024
Сотрудники МЧС пострадали из-за атаки беспилотника в Горловке
Двое сотрудников МЧС пострадали в Горловке из-за атаки беспилотника, сообщило ведомство в Telegram-канале. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T12:37
2024-04-14T12:37
2024-04-14T13:09
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горловка
донецкая народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Двое сотрудников МЧС пострадали в Горловке из-за атаки беспилотника, сообщило ведомство в Telegram-канале."Вчера в Никитовском районе Горловки огнеборцы МЧС России тушили пожар. Частный дом загорелся из-за сброса взрывоопасного предмета. Во время тушения произошла повторная атака с БПЛА. В результате этого пострадали двое сотрудников МЧС России", — говорится в публикации.В министерстве уточнили, что одна пожарная автоцистерна полностью уничтожена, вторая — получила повреждения.О сбросе боеприпаса с дрона в Никитовском районе Горловки рассказали вечером в субботу в представительстве ДНР в СЦКК.
https://ria.ru/20240414/kimakovskiy-1939914648.html
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горловка, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Россия, СЦКК
Сотрудники МЧС пострадали из-за атаки беспилотника в Горловке
Двое сотрудников МЧС пострадали в Горловке из-за атаки беспилотника ВСУ