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Сотрудники МЧС пострадали из-за атаки беспилотника в Горловке - РИА Новости, 14.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:37 14.04.2024 (обновлено: 13:09 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/obstrel-1939947786.html
Сотрудники МЧС пострадали из-за атаки беспилотника в Горловке
Сотрудники МЧС пострадали из-за атаки беспилотника в Горловке - РИА Новости, 14.04.2024
Сотрудники МЧС пострадали из-за атаки беспилотника в Горловке
Двое сотрудников МЧС пострадали в Горловке из-за атаки беспилотника, сообщило ведомство в Telegram-канале. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T12:37
2024-04-14T13:09
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
россия
сцкк
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Двое сотрудников МЧС пострадали в Горловке из-за атаки беспилотника, сообщило ведомство в Telegram-канале."Вчера в Никитовском районе Горловки огнеборцы МЧС России тушили пожар. Частный дом загорелся из-за сброса взрывоопасного предмета. Во время тушения произошла повторная атака с БПЛА. В результате этого пострадали двое сотрудников МЧС России", — говорится в публикации.В министерстве уточнили, что одна пожарная автоцистерна полностью уничтожена, вторая — получила повреждения.О сбросе боеприпаса с дрона в Никитовском районе Горловки рассказали вечером в субботу в представительстве ДНР в СЦКК.
https://ria.ru/20240414/kimakovskiy-1939914648.html
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горловка
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горловка, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Россия, СЦКК
Сотрудники МЧС пострадали из-за атаки беспилотника в Горловке

Двое сотрудников МЧС пострадали в Горловке из-за атаки беспилотника ВСУ

© Фото : МЧС России/TelegramПоследствия атаки беспилотника на пожарную автоцистерну МЧС
Последствия атаки беспилотника на пожарную автоцистерну МЧС - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
Последствия атаки беспилотника на пожарную автоцистерну МЧС
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Двое сотрудников МЧС пострадали в Горловке из-за атаки беспилотника, сообщило ведомство в Telegram-канале.
"Вчера в Никитовском районе Горловки огнеборцы МЧС России тушили пожар. Частный дом загорелся из-за сброса взрывоопасного предмета. Во время тушения произошла повторная атака с БПЛА. В результате этого пострадали двое сотрудников МЧС России", — говорится в публикации.
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
"Дорога смерти". В ДНР рассказали об охоте дронов ВСУ за мирным населением
Вчера, 09:19
В министерстве уточнили, что одна пожарная автоцистерна полностью уничтожена, вторая — получила повреждения.
О сбросе боеприпаса с дрона в Никитовском районе Горловки рассказали вечером в субботу в представительстве ДНР в СЦКК.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, там находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов в республике, до начала конфликта в Донбассе его население насчитывало более 250 тысяч человек.

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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияРоссияСЦКК
 
 
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