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В Оренбурге за сутки затопило около тысячи домов - РИА Новости, 14.04.2024
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06:50 14.04.2024 (обновлено: 11:57 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/navodnenie-1939896420.html
В Оренбурге за сутки затопило около тысячи домов
В Оренбурге за сутки затопило около тысячи домов - РИА Новости, 14.04.2024
В Оренбурге за сутки затопило около тысячи домов
За сутки в Оренбурге затоплено еще около тысячи домовладений и почти две тысячи приусадебных участков, сообщил первый заместитель главы города Алексей Кудинов. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T06:50
2024-04-14T11:57
происшествия
оренбург
алексей кудин
прорыв дамбы в орске
наводнения в россии — 2024
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ОРЕНБУРГ, 14 апр — РИА Новости. За сутки в Оренбурге затоплено еще около тысячи домовладений и почти две тысячи приусадебных участков, сообщил первый заместитель главы города Алексей Кудинов. "Сегодня ночь по-прежнему довольно напряженная. Мы констатируем подтопление новых территорий. В общей сложности сегодня за сутки была подтоплена еще практически тысяча домовладений", — сказал Кудинов журналистам. Кроме того, он добавил, что за последние сутки в Оренбурге было затоплено еще почти две тысячи приусадебных участков.Ранее в Telegram-канале Оренбургского района сообщили, что уровень воды в реке Урал у Оренбурга не растет в течение десяти часов и составляет 1187 сантиметров.Критический уровень реки Урал составляет 930 сантиметров.Небывалый паводокРегионы Южного Урала в этом году столкнулись с рекордным паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. Пятого апреля там прорвало дамбу, которая защищала Орск от вод реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию.В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей.Режим ЧС также действует в Курганской и Тюменской областях. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.
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происшествия, оренбург, алексей кудин, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Оренбург, Алексей Кудин, Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024
В Оренбурге за сутки затопило около тысячи домов

Замглавы Оренбурга Кудинов: за сутки в городе подтопило более тысячи домов

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСНТ "Дубовый плес" на затопленной улице Геннадия Донковцева в Оренбурге. 14 апреля 2024
СНТ Дубовый плес на затопленной улице Геннадия Донковцева в Оренбурге. 14 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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СНТ "Дубовый плес" на затопленной улице Геннадия Донковцева в Оренбурге. 14 апреля 2024
Читать ria.ru в
ОРЕНБУРГ, 14 апр — РИА Новости. За сутки в Оренбурге затоплено еще около тысячи домовладений и почти две тысячи приусадебных участков, сообщил первый заместитель главы города Алексей Кудинов.
"Сегодня ночь по-прежнему довольно напряженная. Мы констатируем подтопление новых территорий. В общей сложности сегодня за сутки была подтоплена еще практически тысяча домовладений", — сказал Кудинов журналистам.
Наводнение в Оренбурге: какие районы города подтопленыНаводнение в Оренбурге: какие районы города подтоплены
Инфографика
Кроме того, он добавил, что за последние сутки в Оренбурге было затоплено еще почти две тысячи приусадебных участков.
Ранее в Telegram-канале Оренбургского района сообщили, что уровень воды в реке Урал у Оренбурга не растет в течение десяти часов и составляет 1187 сантиметров.
Критический уровень реки Урал составляет 930 сантиметров.
Последствия прорыва дамбы в Орске - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
Последствия наводнения в Оренбургской области сняли из космоса
13 апреля, 16:29

Небывалый паводок

Регионы Южного Урала в этом году столкнулись с рекордным паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. Пятого апреля там прорвало дамбу, которая защищала Орск от вод реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию.
Последствия паводка в Оренбурге
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Оренбургская область столкнулась с небывалым паводком.

Затопленная на улица у ЖК Дубки в Оренбурге

Оренбургская область столкнулась с небывалым паводком.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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1 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга поднялся до рекордных значений.

Затопленная улица у ЖК Дубки в Оренбурге

Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга поднялся до рекордных значений.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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2 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

По информации оренбургского гидрометцентра, на утро 13 апреля он составил 1171 см.

Сотрудники ДПС контролируют автомобильное движение у перекрытого моста через реку Урал со стороны улицы Чичерина в Оренбурге

По информации оренбургского гидрометцентра, на утро 13 апреля он составил 1171 см.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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3 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов.

Затопленная улица Уральская в Оренбурге

За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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4 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

За ночь затопило ЖК "Гранд парк", по улице Потехиной и Уральской вода подошла к многоквартирным домам.

Затопленная улица Уральская в Оренбурге

За ночь затопило ЖК "Гранд парк", по улице Потехиной и Уральской вода подошла к многоквартирным домам.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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5 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В 12 домов из-за затопления котельной "Трикотажная фабрика" прекратили подачу тепла и горячей воды.

Затопленная на улица у ЖК Дубки в Оренбурге

В 12 домов из-за затопления котельной "Трикотажная фабрика" прекратили подачу тепла и горячей воды.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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6 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

На проспекте Гагарина из перинатального центра эвакуировали детей и беременных.

Сотрудник Государственного гидрологического института измеряет уровень воды в реке Урал в Оренбурге

На проспекте Гагарина из перинатального центра эвакуировали детей и беременных.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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7 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Сотрудники полиции и МЧС провели эвакуацию жителей из подтопленного ЖК "Дубки".

Сотрудники полиции и МЧС РФ эвакуируют местных жителей из подтопленного ЖК Дубки в Оренбурге

Сотрудники полиции и МЧС провели эвакуацию жителей из подтопленного ЖК "Дубки".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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8 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Продовольственные магазины в Оренбурге начали делать скидки на товары из-за паводков.

Жители Оренбурга на мосту через реку Урал

Продовольственные магазины в Оренбурге начали делать скидки на товары из-за паводков.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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9 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер выразил надежду, что уровень воды в реке Урал достиг пика и перестанет расти.

Затопленная одна из улиц в Оренбурге

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер выразил надежду, что уровень воды в реке Урал достиг пика и перестанет расти.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
10 из 10

Оренбургская область столкнулась с небывалым паводком.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
1 из 10

Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга поднялся до рекордных значений.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 10

По информации оренбургского гидрометцентра, на утро 13 апреля он составил 1171 см.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
3 из 10

За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
4 из 10

За ночь затопило ЖК "Гранд парк", по улице Потехиной и Уральской вода подошла к многоквартирным домам.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
5 из 10

В 12 домов из-за затопления котельной "Трикотажная фабрика" прекратили подачу тепла и горячей воды.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
6 из 10

На проспекте Гагарина из перинатального центра эвакуировали детей и беременных.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
7 из 10

Сотрудники полиции и МЧС провели эвакуацию жителей из подтопленного ЖК "Дубки".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
8 из 10

Продовольственные магазины в Оренбурге начали делать скидки на товары из-за паводков.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
9 из 10

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер выразил надежду, что уровень воды в реке Урал достиг пика и перестанет расти.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
10 из 10
В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей.
Режим ЧС также действует в Курганской и Тюменской областях. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.
Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.
Выплаты пострадавшим от паводка
11 апреля, 12:30
Инфографика
Выплаты пострадавшим от паводка Посмотреть
 
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