https://ria.ru/20240414/navodnenie-1939896420.html

В Оренбурге за сутки затопило около тысячи домов

В Оренбурге за сутки затопило около тысячи домов - РИА Новости, 14.04.2024

В Оренбурге за сутки затопило около тысячи домов

За сутки в Оренбурге затоплено еще около тысячи домовладений и почти две тысячи приусадебных участков, сообщил первый заместитель главы города Алексей Кудинов. РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T06:50

2024-04-14T06:50

2024-04-14T11:57

происшествия

оренбург

алексей кудин

прорыв дамбы в орске

наводнения в россии — 2024

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ОРЕНБУРГ, 14 апр — РИА Новости. За сутки в Оренбурге затоплено еще около тысячи домовладений и почти две тысячи приусадебных участков, сообщил первый заместитель главы города Алексей Кудинов. "Сегодня ночь по-прежнему довольно напряженная. Мы констатируем подтопление новых территорий. В общей сложности сегодня за сутки была подтоплена еще практически тысяча домовладений", — сказал Кудинов журналистам. Кроме того, он добавил, что за последние сутки в Оренбурге было затоплено еще почти две тысячи приусадебных участков.Ранее в Telegram-канале Оренбургского района сообщили, что уровень воды в реке Урал у Оренбурга не растет в течение десяти часов и составляет 1187 сантиметров.Критический уровень реки Урал составляет 930 сантиметров.Небывалый паводокРегионы Южного Урала в этом году столкнулись с рекордным паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. Пятого апреля там прорвало дамбу, которая защищала Орск от вод реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию.В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей.Режим ЧС также действует в Курганской и Тюменской областях. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.

https://radiosputnik.ru/20240413/orsk-1939814763.html

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происшествия, оренбург, алексей кудин, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024