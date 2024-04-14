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Уровень воды в реке Урал в Оренбурге перестал расти, но остается опасным

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге перестал расти, но остается опасным - РИА Новости, 14.04.2024

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге перестал расти, но остается опасным

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга не растет в течение 10 часов и по-прежнему составляет 1187 сантиметров, сообщается в Telegram-канале Оренбургского района. РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T05:24

2024-04-14T05:24

2024-04-14T05:49

прорыв дамбы в орске

происшествия

россия

оренбург

оренбургская область

оренбургский район

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Уровень воды в реке Урал у Оренбурга не растет в течение 10 часов и по-прежнему составляет 1187 сантиметров, сообщается в Telegram-канале Оренбургского района.Ранее правительство Оренбургской области сообщило, что уровень воды в реке Урал у Оренбурга вырос до 11 метров 87 сантиметров."Уровень воды в реке Урал у Оренбурга на 6:00 (4:00 мск) составляет 1187 сантиметра... Показатели не меняются в течение 10 часов. Мониторинг продолжается", — говорится в сообщении.По данным властей, уровень воды в Сакмаре у Татарской Каргалы составляет 743 сантиметра.Критический уровень реки Урал составляет 930 сантиметров.Небывалый паводокРегионы Южного Урала в этом году столкнулись с рекордным паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. Пятого апреля там прорвало дамбу, которая защищала Орск от вод реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию.В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей.Режим ЧС также действует в Курганской и Тюменской областях. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.

https://ria.ru/20240413/evakuatsiya-1939790957.html

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оренбург

оренбургская область

оренбургский район

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прорыв дамбы в орске, происшествия, россия, оренбург, оренбургская область, оренбургский район