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В Иране подтвердили запуск ракет и дронов по целям в Израиле, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2024
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00:24 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/mehr-1939865857.html
В Иране подтвердили запуск ракет и дронов по целям в Израиле, пишут СМИ
В Иране подтвердили запуск ракет и дронов по целям в Израиле, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2024
В Иране подтвердили запуск ракет и дронов по целям в Израиле, пишут СМИ
Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) подтвердил запуск десятков ракет и беспилотных летательных аппаратов (беспилотников) по... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T00:24
2024-04-14T00:24
в мире
иран
израиль
сирия
корпус стражей исламской революции
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
обострение ситуации между ираном и израилем
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ТЕГЕРАН, 14 апр – РИА Новости. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) подтвердил запуск десятков ракет и беспилотных летательных аппаратов (беспилотников) по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля, передает агентство Mehr со ссылкой на источник КСИР. "В ответ на преступления израильского режима Воздушно-космические силы КСИР взяли на прицел определенные цели внутри оккупированных (палестинских - ред.) территорий (то есть, Израиля - ред.), выпустив десятки ракет и беспилотников", - говорится в сообщении агентства. Ранее израильская государственная радиостанция Kan сообщила со ссылкой на оценки военных, что иранские беспилотники могут достичь территории Израиля в промежуток между 02.30 и 05.00 утра воскресенья (совпадает с мск). Также Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что Иран выпустил в его сторону беспилотники. В ЦАХАЛ сообщили, что система ПВО и сами вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Вечером 1 апреля произошел авиаудар израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске, о чем сообщило минобороны Сирии. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана Хосейна Акбари - последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено. По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Иранский МИД заявил, что оставляет за собой право ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора". В среду издание Elaph сообщило, что Израиль готовится нанести удары по целям на территории Ирана, если Тегеран ответит на атаку по его консульству в Дамаске атаками на израильские объекты.
https://ria.ru/20240414/izrail-1939865718.html
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в мире, иран, израиль, сирия, корпус стражей исламской революции, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Иран, Израиль, Сирия, Корпус стражей исламской революции, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
В Иране подтвердили запуск ракет и дронов по целям в Израиле, пишут СМИ

Mehr: КСИР подтвердил запуск десятков ракет и дронов по территории Израиля

© AP Photo / Iranian Defense Ministry,Vahid Reza AlaeiЗапуск иранского беспилотника
Запуск иранского беспилотника - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© AP Photo / Iranian Defense Ministry,Vahid Reza Alaei
Запуск иранского беспилотника. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 14 апр – РИА Новости. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) подтвердил запуск десятков ракет и беспилотных летательных аппаратов (беспилотников) по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля, передает агентство Mehr со ссылкой на источник КСИР.
"В ответ на преступления израильского режима Воздушно-космические силы КСИР взяли на прицел определенные цели внутри оккупированных (палестинских - ред.) территорий (то есть, Израиля - ред.), выпустив десятки ракет и беспилотников", - говорится в сообщении агентства.
Зенитный ракетный комплекс Patriot на севере Израиля - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
Израиль эвакуировал несколько военных баз, пишут СМИ
00:21
Ранее израильская государственная радиостанция Kan сообщила со ссылкой на оценки военных, что иранские беспилотники могут достичь территории Израиля в промежуток между 02.30 и 05.00 утра воскресенья (совпадает с мск).
Также Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что Иран выпустил в его сторону беспилотники. В ЦАХАЛ сообщили, что система ПВО и сами вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность.
Вечером 1 апреля произошел авиаудар израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске, о чем сообщило минобороны Сирии. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана Хосейна Акбари - последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.
По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
Иранский МИД заявил, что оставляет за собой право ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора". В среду издание Elaph сообщило, что Израиль готовится нанести удары по целям на территории Ирана, если Тегеран ответит на атаку по его консульству в Дамаске атаками на израильские объекты.
Государственный флаг Арабской Республики Египет - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
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В миреИранИзраильСирияКорпус стражей исламской революцииОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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