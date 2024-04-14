https://ria.ru/20240414/mehr-1939865857.html

В Иране подтвердили запуск ракет и дронов по целям в Израиле, пишут СМИ

В Иране подтвердили запуск ракет и дронов по целям в Израиле, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2024

В Иране подтвердили запуск ракет и дронов по целям в Израиле, пишут СМИ

Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) подтвердил запуск десятков ракет и беспилотных летательных аппаратов (беспилотников) по... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T00:24

2024-04-14T00:24

2024-04-14T00:24

в мире

иран

израиль

сирия

корпус стражей исламской революции

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

обострение ситуации между ираном и израилем

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ТЕГЕРАН, 14 апр – РИА Новости. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) подтвердил запуск десятков ракет и беспилотных летательных аппаратов (беспилотников) по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля, передает агентство Mehr со ссылкой на источник КСИР. "В ответ на преступления израильского режима Воздушно-космические силы КСИР взяли на прицел определенные цели внутри оккупированных (палестинских - ред.) территорий (то есть, Израиля - ред.), выпустив десятки ракет и беспилотников", - говорится в сообщении агентства. Ранее израильская государственная радиостанция Kan сообщила со ссылкой на оценки военных, что иранские беспилотники могут достичь территории Израиля в промежуток между 02.30 и 05.00 утра воскресенья (совпадает с мск). Также Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что Иран выпустил в его сторону беспилотники. В ЦАХАЛ сообщили, что система ПВО и сами вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Вечером 1 апреля произошел авиаудар израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске, о чем сообщило минобороны Сирии. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана Хосейна Акбари - последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено. По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Иранский МИД заявил, что оставляет за собой право ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора". В среду издание Elaph сообщило, что Израиль готовится нанести удары по целям на территории Ирана, если Тегеран ответит на атаку по его консульству в Дамаске атаками на израильские объекты.

https://ria.ru/20240414/izrail-1939865718.html

https://ria.ru/20240414/news-1939865072.html

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в мире, иран, израиль, сирия, корпус стражей исламской революции, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем