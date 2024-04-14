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Волна ударов Ирана по Израилю пошла на спад, пишут СМИ

Волна ударов Ирана по Израилю пошла на спад, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2024

Волна ударов Ирана по Израилю пошла на спад, пишут СМИ

Волна ударов Ирана по Израилю пошла на спад, атака длилась около пяти часов, сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух американских чиновников. РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T05:59

2024-04-14T05:59

2024-04-14T06:22

иран

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в мире

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Волна ударов Ирана по Израилю пошла на спад, атака длилась около пяти часов, сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух американских чиновников."Волна ударов, запущенных Ираном в сторону Израиля, по всей видимости, стихла... Атаки длились приблизительно пять часов", - говорится в сообщении издания.Как сообщила ранее газета New York Times, израильские чиновники заявляют, что Иран выпустил в сторону Израиля 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля-земля".Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

https://ria.ru/20240414/voyna-1939886977.html

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