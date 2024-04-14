Рейтинг@Mail.ru
Волна ударов Ирана по Израилю пошла на спад, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:59 14.04.2024 (обновлено: 06:22 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/izrail-1939893202.html
Волна ударов Ирана по Израилю пошла на спад, пишут СМИ
Волна ударов Ирана по Израилю пошла на спад, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2024
Волна ударов Ирана по Израилю пошла на спад, пишут СМИ
Волна ударов Ирана по Израилю пошла на спад, атака длилась около пяти часов, сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух американских чиновников. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T05:59
2024-04-14T06:22
иран
израиль
в мире
обострение ситуации между ираном и израилем
армия обороны израиля (цахал)
министерство обороны сша
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901938788_0:302:3069:2028_1920x0_80_0_0_157d452b53fd122b268790ff81f7bc8a.jpg
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Волна ударов Ирана по Израилю пошла на спад, атака длилась около пяти часов, сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух американских чиновников."Волна ударов, запущенных Ираном в сторону Израиля, по всей видимости, стихла... Атаки длились приблизительно пять часов", - говорится в сообщении издания.Как сообщила ранее газета New York Times, израильские чиновники заявляют, что Иран выпустил в сторону Израиля 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля-земля".Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
https://ria.ru/20240414/voyna-1939886977.html
https://ria.ru/20240414/istochnik-1939886599.html
иран
израиль
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901938788_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_54923fb7272a8b788359701da707aa0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, израиль, в мире, обострение ситуации между ираном и израилем, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сирия, корпус стражей исламской революции
Иран, Израиль, В мире, Обострение ситуации между Ираном и Израилем, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Министерство обороны США, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сирия, Корпус стражей исламской революции
Волна ударов Ирана по Израилю пошла на спад, пишут СМИ

CNN: волна ударов Ирана по Израилю пошла на спад, атака длилась около пяти часов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкРакета израильской системы "Железный купол" перехватывает ракету
Ракета израильской системы Железный купол перехватывает ракету - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Ракета израильской системы "Железный купол" перехватывает ракету. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Волна ударов Ирана по Израилю пошла на спад, атака длилась около пяти часов, сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух американских чиновников.
"Волна ударов, запущенных Ираном в сторону Израиля, по всей видимости, стихла... Атаки длились приблизительно пять часов", - говорится в сообщении издания.
Комплекс ПВО Patriot израильской армии - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
Война в регионе станет неизбежна в случае ответа Израиля, заявили в Иране
04:15
Как сообщила ранее газета New York Times, израильские чиновники заявляют, что Иран выпустил в сторону Израиля 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля-земля".
Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения Ансар Алла - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
Хуситы присоединились к атаке Ирана на Израиль, сообщил источник
04:13
 
ИранИзраильВ миреОбострение ситуации между Ираном и ИзраилемАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Министерство обороны СШАООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСирияКорпус стражей исламской революции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала