https://ria.ru/20240414/iran-1940004658.html

Израиль призвал Совбез ООН признать КСИР террористической организацией

Израиль призвал Совбез ООН признать КСИР террористической организацией - РИА Новости, 14.04.2024

Израиль призвал Совбез ООН признать КСИР террористической организацией

Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан на сегодняшнем срочном заседании СБ ООН призовет Совбез признать КСИР террористической организацией, а также наложить... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T19:31

2024-04-14T19:31

2024-04-14T19:31

в мире

иран

израиль

тегеран (город)

оон

корпус стражей исламской революции

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

обострение ситуации между ираном и израилем

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ООН, 14 апр - РИА Новости. Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан на сегодняшнем срочном заседании СБ ООН призовет Совбез признать КСИР террористической организацией, а также наложить санкции на Иран из-за атаки Тегерана, сообщает израильское постпредство. Заседание по запросу Израиля намечено на 16.00 (23.00 мск). "В своей речи посол Эрдан подчеркнет серьезную опасность, которую Иран представляет для мира и безопасности во всем мире, и что это последний момент для обуздания Ирана и его опасных амбиций", - сказано в сообщении. Отмечается, что Эрдан "потребует, чтобы Совет решительно осудил нападение, принял меры против Ирана, включая объявление Корпуса стражей исламской революции террористической организацией, и наложил санкции на Иран за нарушения им резолюций Совета безопасности и ядерного соглашения".

https://ria.ru/20240410/blizhniy_vostok-1938912739.html

иран

израиль

тегеран (город)

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в мире, иран, израиль, тегеран (город), оон, корпус стражей исламской революции, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем