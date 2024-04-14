https://ria.ru/20240414/iran-1939933800.html

Иран заявил, что не планирует продолжать операцию против Израиля

Иран заявил, что не планирует продолжать операцию против Израиля - РИА Новости, 14.04.2024

Иран заявил, что не планирует продолжать операцию против Израиля

Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" против Израиля и не планирует продолжать ее, заявил глава генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T11:14

2024-04-14T11:14

2024-04-14T11:47

в мире

иран

сирия

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армия обороны израиля (цахал)

министерство обороны сша

оон

обострение ситуации между ираном и израилем

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ТЕГЕРАН, 14 апр — РИА Новости. Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" против Израиля и не планирует продолжать ее, заявил глава генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери агентству Tasnim."Мы рассматриваем эту операцию как приведшую к полному результату, и с нашей точки зрения эта операция завершена, и мы не планируем продолжать ее, однако если Израиль предпримет какое-либо действие против исламской республики — будь то на нашей территории или в центрах, принадлежащих нам в Сирии или где-либо еще, наша следующая операция будет намного масштабнее этой", — говорится в публикации.Иран в субботу поздно вечером атаковал Израиль. По данным СМИ, было выпущено 185 дронов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля — земля". Утверждается, что большую часть снарядов Израиль сбил за пределами своей территории. В отражении атаки принимали участие американские и британские военные.Корпус стражей исламской революции заявил, что уничтожил важные военные цели на "оккупированных" Израилем территориях. Миссия Ирана при ООН сообщила, что атака — ответ на агрессию против дипломатических объектов, сославшись на статью 51 Устава организации о праве на самооборону.Западные страны осудили операцию, генсек ООН Антониу Гутерреш призвал к деэскалации. Срочное заседание Совбеза Всемирной организации из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке назначено на 23:00 мск в воскресенье.В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что Тель-Авив отразил атаку Тегерана, а также пообещал "победу совместными усилиями". Министр обороны страны Йоав Галант добавил, что кампания еще не окончена.Обострение между Ираном и ИзраилемПервого апреля Минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по генеральному консульству Ирана в Дамаске. В этом здании также находилась резиденция посла республики в САР Хосейна Акбари — он не пострадал.По данным Корпуса стражей исламской революции, погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.В Тегеране подчеркивали, что оставляют за собой право ответить на авиаудар Израиля по генконсульству и определить, как именно "наказать агрессора".Россия осудила удар Израиля по диппредставительству Ирана и распространила в Совбезе ООН проект заявления для прессы. Глава МИД Сергей Лавров назвал неприемлемыми любые посягательства на дипломатические и консульские объекты, чья неприкосновенность гарантируется Венскими конвенциями.

https://ria.ru/20240407/katastrofa-1938292142.html

https://ria.ru/20240414/khamas-1939909849.html

https://ria.ru/20240414/ssha-1939896067.html

https://ria.ru/20240412/vmeshatelstvo-1939693824.html

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тегеран (город)

израиль

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Крупнейшая атака Ирана на Израиль Иран в субботу поздно вечером атаковал Израиль с помощью беспилотников. По данным СМИ, было выпущено 185 дронов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля-земля". Утверждается, что большую часть снарядов Израиль сбил за пределами своей территории. В отражении атаки принимали участие также американские и британские военные. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил, что нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение иранского консульства в Сирии в начале апреля. 2024-04-14T11:14 true PT2M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран, сирия, тегеран (город), армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, оон, обострение ситуации между ираном и израилем, корпус стражей исламской революции, сергей лавров, биньямин нетаньяху, израиль