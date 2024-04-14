Глава Еврокомиссии осудила атаки Ирана на Израиль
Фон дер Ляйен осудила атаки Ирана на Израиль и призвала немедленно прекратить их
© AP Photo / Jean-Francois BadiasУрсула фон дер Ляйен
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в соцсети X, что решительно осуждает нападение Ирана на Израиль, призвала Тегеран немедленно прекратить атаки.
"Я решительно осуждаю вопиющее и неоправданное нападение Ирана на Израиль. Я призываю Иран и его прокси немедленно прекратить эти атаки", - написала глава ЕК в соцсети Х.
Фон дер Ляйен добавила, что все стороны конфликта должны воздерживаться от дальнейшей эскалации и "работать над восстановлением стабильности в регионе".
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.