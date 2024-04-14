https://ria.ru/20240414/iran-1939905841.html

Глава Еврокомиссии осудила атаки Ирана на Израиль

Глава Еврокомиссии осудила атаки Ирана на Израиль - РИА Новости, 14.04.2024

Глава Еврокомиссии осудила атаки Ирана на Израиль

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в соцсети X, что решительно осуждает нападение Ирана на Израиль, призвала Тегеран немедленно прекратить атаки. РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T08:22

2024-04-14T08:22

2024-04-14T08:25

обострение ситуации между ираном и израилем

еврокомиссия

иран

израиль

в мире

тегеран (город)

урсула фон дер ляйен

армия обороны израиля (цахал)

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в соцсети X, что решительно осуждает нападение Ирана на Израиль, призвала Тегеран немедленно прекратить атаки."Я решительно осуждаю вопиющее и неоправданное нападение Ирана на Израиль. Я призываю Иран и его прокси немедленно прекратить эти атаки", - написала глава ЕК в соцсети Х.Фон дер Ляйен добавила, что все стороны конфликта должны воздерживаться от дальнейшей эскалации и "работать над восстановлением стабильности в регионе".Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

https://ria.ru/20240414/iran-1939887320.html

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иран

израиль

тегеран (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

обострение ситуации между ираном и израилем, еврокомиссия, иран, израиль, в мире, тегеран (город), урсула фон дер ляйен, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша