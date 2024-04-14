Рейтинг@Mail.ru
Глава Еврокомиссии осудила атаки Ирана на Израиль - РИА Новости, 14.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:22 14.04.2024 (обновлено: 08:25 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/iran-1939905841.html
Глава Еврокомиссии осудила атаки Ирана на Израиль
Глава Еврокомиссии осудила атаки Ирана на Израиль - РИА Новости, 14.04.2024
Глава Еврокомиссии осудила атаки Ирана на Израиль
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в соцсети X, что решительно осуждает нападение Ирана на Израиль, призвала Тегеран немедленно прекратить атаки. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T08:22
2024-04-14T08:25
обострение ситуации между ираном и израилем
еврокомиссия
иран
израиль
в мире
тегеран (город)
урсула фон дер ляйен
армия обороны израиля (цахал)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896228910_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8edd916081e5aff572a6e7307ae58def.jpg
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в соцсети X, что решительно осуждает нападение Ирана на Израиль, призвала Тегеран немедленно прекратить атаки."Я решительно осуждаю вопиющее и неоправданное нападение Ирана на Израиль. Я призываю Иран и его прокси немедленно прекратить эти атаки", - написала глава ЕК в соцсети Х.Фон дер Ляйен добавила, что все стороны конфликта должны воздерживаться от дальнейшей эскалации и "работать над восстановлением стабильности в регионе".Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
https://ria.ru/20240414/iran-1939887320.html
https://ria.ru/20240414/tekhnologii-1939891873.html
иран
израиль
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896228910_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a2731caaa871c1d4729f2a442dba4f09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
обострение ситуации между ираном и израилем, еврокомиссия, иран, израиль, в мире, тегеран (город), урсула фон дер ляйен, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша
Обострение ситуации между Ираном и Израилем, Еврокомиссия, Иран, Израиль, В мире, Тегеран (город), Урсула фон дер Ляйен, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Министерство обороны США
Глава Еврокомиссии осудила атаки Ирана на Израиль

Фон дер Ляйен осудила атаки Ирана на Израиль и призвала немедленно прекратить их

© AP Photo / Jean-Francois BadiasУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в соцсети X, что решительно осуждает нападение Ирана на Израиль, призвала Тегеран немедленно прекратить атаки.
"Я решительно осуждаю вопиющее и неоправданное нападение Ирана на Израиль. Я призываю Иран и его прокси немедленно прекратить эти атаки", - написала глава ЕК в соцсети Х.
Демонстранты с флагами Ирана и Палестины на площади в центре Тегерана отмечают ночную воздушную атаку на Израиль со стороны Ирана. 14 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
Жители Тегерана отмечают атаку Ирана против Израиля
Вчера, 04:18
Фон дер Ляйен добавила, что все стороны конфликта должны воздерживаться от дальнейшей эскалации и "работать над восстановлением стабильности в регионе".
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
Ответ Израиля позволил бы Ирану проверить свои технологии, пишут СМИ
Вчера, 05:35
 
Обострение ситуации между Ираном и ИзраилемЕврокомиссияИранИзраильВ миреТегеран (город)Урсула фон дер ЛяйенАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Министерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала