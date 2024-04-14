Иран выпустил более 200 ракет и беспилотников, пишут СМИ
СМИ: Иран выпустил по Израилю более 200 ракет и беспилотников
© AP Photo / Iranian Defense Ministry,Vahid Reza AlaeiЗапуск иранского беспилотника
© AP Photo / Iranian Defense Ministry,Vahid Reza Alaei
Запуск иранского беспилотника. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 мар – РИА Новости. Иран выпустил по Израилю свыше 200 ракет и ударных беспилотников, большинство из которых перехвачены, цитирует портал Ynet пресс-секретаря армии Даниэля Хагари.
"Большую часть из 200 беспилотников и ракет, которые были выпущены из Ирана по Израилю, удалось перехватить до того, как они достигли своей цели", - говорится в сообщении.
Он подтвердил, что в ходе атаки были задействованы как крылатые, так и баллистические ракеты. Из последних, по словам Хагари, перехватить удалось "абсолютное большинство".
В Израиле незначительный ущерб был причинен одной армейской базе, ранения получила девочка-бедуинка на юге страны, добавил он.
Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.