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КСИР Ирана заявил, что будет стоять до конца - РИА Новости, 14.04.2024
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02:48 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/iran-1939879743.html
КСИР Ирана заявил, что будет стоять до конца
КСИР Ирана заявил, что будет стоять до конца - РИА Новости, 14.04.2024
КСИР Ирана заявил, что будет стоять до конца
Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС Ирана) на фоне атаки против Израиля заверил народ страны, что будет стоять до конца, защищая... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T02:48
2024-04-14T02:48
в мире
иран
израиль
сирия
корпус стражей исламской революции
армия обороны израиля (цахал)
министерство обороны сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС Ирана) на фоне атаки против Израиля заверил народ страны, что будет стоять до конца, защищая интересы страны и отражая попытки врагов подорвать безопасность. "Мы заверяем героический народ Ирана, что Корпус стражей исламской революции и другие вооруженные силы страны будут стоять до конца в защите национальных интересов и нейтрализуя попытки врага подорвать безопасность и мир народа", - говорится в заявлении КСИР, которое приводит агентство Tasnim. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
https://ria.ru/20240414/nbc-1939879294.html
https://ria.ru/20240414/ksir-1939878090.html
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в мире, иран, израиль, сирия, корпус стражей исламской революции, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Иран, Израиль, Сирия, Корпус стражей исламской революции, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
КСИР Ирана заявил, что будет стоять до конца

КСИР Ирана заверил народ, что будет стоять до конца, защищая интересы страны

© AP Photo / Hasan Sarbakhshian,fileСолдаты Корпуса стражи исламской революции (КСИР)
Солдаты Корпуса стражи исламской революции (КСИР) - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© AP Photo / Hasan Sarbakhshian,file
Солдаты Корпуса стражи исламской революции (КСИР). Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС Ирана) на фоне атаки против Израиля заверил народ страны, что будет стоять до конца, защищая интересы страны и отражая попытки врагов подорвать безопасность.
"Мы заверяем героический народ Ирана, что Корпус стражей исламской революции и другие вооруженные силы страны будут стоять до конца в защите национальных интересов и нейтрализуя попытки врага подорвать безопасность и мир народа", - говорится в заявлении КСИР, которое приводит агентство Tasnim.
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Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
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В миреИранИзраильСирияКорпус стражей исламской революцииАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Министерство обороны СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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