https://ria.ru/20240414/iran-1939879051.html

Иран заявил об уничтожении важных целей в Израиле

Иран заявил об уничтожении важных целей в Израиле - РИА Новости, 14.04.2024

Иран заявил об уничтожении важных целей в Израиле

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС Ирана) заявил, что "успешно уничтожил" важные военные цели на "оккупированных" Израилем... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T02:40

2024-04-14T02:40

2024-04-14T04:48

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС Ирана) заявил, что "успешно уничтожил" важные военные цели на "оккупированных" Израилем территориях. "КСИР в ответ на эти преступления в качестве исполнения предупреждений ранее... для наказания агрессора, используя стратегические разведывательные возможности, ракеты и беспилотники атаковал важные военные цели террористической армии Израиля на оккупированных территориях, успешно взял их на прицел и уничтожил", — приводит агентство Tasnim заявление корпуса. Накануне вечером в КСИР заявили, что в ответ на "преступления" Израиля иранские ВКС выпустили ракеты и дроны по целям на "оккупированных" территориях.Ранее официальный представитель ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари подтвердил запуск ракет с территории Ирана в направлении Израиля и призвал население следовать инструкциям командования тыла.Обострение между Ираном и ИзраилемПервого апреля Минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по генеральному консульству Ирана в Дамаске. В этом здании также находилась резиденция посла республики в САР Хосейна Акбари — он не пострадал.По данным Корпуса стражей исламской революции, погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.В Тегеране заявили, что оставляют за собой право ответить на авиаудар Израиля по генконсульству и определить, как именно "наказать агрессора".Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари, в свою очередь, отметил, что Иран понесет ответственность за решение пойти на дальнейшую эскалацию. Кроме того, как писало издание Elaph, Тель-Авив готовится поразить цели на территории исламской республики, если последняя ответит на атаку на его консульство в Дамаске.Россия осудила удар Израиля по диппредставительству Ирана и распространила в СБ ООН соответствующий проект заявления для прессы. Глава МИД Сергей Лавров назвал неприемлемыми любые посягательства на дипломатические и консульские объекты, чья неприкосновенность гарантируется Венскими конвенциями.

https://ria.ru/20240414/afp-1939874185.html

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https://ria.ru/20240414/istochnik-1939876029.html

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в мире, иран, израиль, сирия, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем