Иран заявил об уничтожении важных целей в Израиле
КСИР заявил об успешном уничтожении важных военных целей в Израиле
Иранская баллистическая ракета. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС Ирана) заявил, что "успешно уничтожил" важные военные цели на "оккупированных" Израилем территориях.
"КСИР в ответ на эти преступления в качестве исполнения предупреждений ранее... для наказания агрессора, используя стратегические разведывательные возможности, ракеты и беспилотники атаковал важные военные цели террористической армии Израиля на оккупированных территориях, успешно взял их на прицел и уничтожил", — приводит агентство Tasnim заявление корпуса.
Накануне вечером в КСИР заявили, что в ответ на "преступления" Израиля иранские ВКС выпустили ракеты и дроны по целям на "оккупированных" территориях.
Ранее официальный представитель ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари подтвердил запуск ракет с территории Ирана в направлении Израиля и призвал население следовать инструкциям командования тыла.
Обострение между Ираном и Израилем
Первого апреля Минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по генеральному консульству Ирана в Дамаске. В этом здании также находилась резиденция посла республики в САР Хосейна Акбари — он не пострадал.
По данным Корпуса стражей исламской революции, погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
В Тегеране заявили, что оставляют за собой право ответить на авиаудар Израиля по генконсульству и определить, как именно "наказать агрессора".
Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари, в свою очередь, отметил, что Иран понесет ответственность за решение пойти на дальнейшую эскалацию. Кроме того, как писало издание Elaph, Тель-Авив готовится поразить цели на территории исламской республики, если последняя ответит на атаку на его консульство в Дамаске.
Россия осудила удар Израиля по диппредставительству Ирана и распространила в СБ ООН соответствующий проект заявления для прессы. Глава МИД Сергей Лавров назвал неприемлемыми любые посягательства на дипломатические и консульские объекты, чья неприкосновенность гарантируется Венскими конвенциями.