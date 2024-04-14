В Харьковской области пострадала энергетическая инфраструктура
Минэнерго сообщило о повреждении энергоинфраструктуры в Харьковской области
© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Энергетическая инфраструктура повреждена в Харьковской области после взрывов, было обесточено оборудование, сообщает в воскресенье министерство энергетики Украины в Telegram-канале.
Украинский телеканал "Общественное" в ночь на воскресенье сообщал, что в Харькове на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы.
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В Telegram-канале министерства сообщается, что повреждена "энергетическая инфраструктура в Харьковской области". "Обесточивалось оборудование", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным минэнерго, также после взрывов в Днепропетровской области повреждено оборудование на высоковольтной линии, в Черниговской области обесточен один населенный пункт.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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