Рейтинг@Mail.ru
В Харьковской области пострадала энергетическая инфраструктура - РИА Новости, 14.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:53 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/infrastruktura-1939929815.html
В Харьковской области пострадала энергетическая инфраструктура
В Харьковской области пострадала энергетическая инфраструктура - РИА Новости, 14.04.2024
В Харьковской области пострадала энергетическая инфраструктура
Энергетическая инфраструктура повреждена в Харьковской области после взрывов, было обесточено оборудование, сообщает в воскресенье министерство энергетики... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T10:53
2024-04-14T10:53
в мире
харьковская область
украина
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823483349_398:544:3072:2048_1920x0_80_0_0_27e8e78e6713b9cc3145be29264dd6f2.jpg
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Энергетическая инфраструктура повреждена в Харьковской области после взрывов, было обесточено оборудование, сообщает в воскресенье министерство энергетики Украины в Telegram-канале. Украинский телеканал "Общественное" в ночь на воскресенье сообщал, что в Харькове на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы. В Telegram-канале министерства сообщается, что повреждена "энергетическая инфраструктура в Харьковской области". "Обесточивалось оборудование", - говорится в сообщении. Кроме того, по данным минэнерго, также после взрывов в Днепропетровской области повреждено оборудование на высоковольтной линии, в Черниговской области обесточен один населенный пункт. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html
https://ria.ru/20240403/energoinfrastruktura-1937415041.html
харьковская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823483349_845:391:3055:2048_1920x0_80_0_0_0ee1e094323942578bb6b4b98d65c5cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, харьковская область, украина, вооруженные силы украины
В мире, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Харьковской области пострадала энергетическая инфраструктура

Минэнерго сообщило о повреждении энергоинфраструктуры в Харьковской области

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Энергетическая инфраструктура повреждена в Харьковской области после взрывов, было обесточено оборудование, сообщает в воскресенье министерство энергетики Украины в Telegram-канале.
Украинский телеканал "Общественное" в ночь на воскресенье сообщал, что в Харькове на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы.
Изображение сгенерировано ИИ
Российские ВКС уничтожают энергосистему Украины
Вчера, 08:00
В Telegram-канале министерства сообщается, что повреждена "энергетическая инфраструктура в Харьковской области". "Обесточивалось оборудование", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным минэнерго, также после взрывов в Днепропетровской области повреждено оборудование на высоковольтной линии, в Черниговской области обесточен один населенный пункт.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Люди заряжают электронные устройства от генераторов в отделении частной почтовой компании во время отключения электричества в Харькове - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
В Харькове гаснет свет и надежда
3 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала