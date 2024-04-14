https://ria.ru/20240414/infrastruktura-1939929815.html

В Харьковской области пострадала энергетическая инфраструктура

В Харьковской области пострадала энергетическая инфраструктура - РИА Новости, 14.04.2024

В Харьковской области пострадала энергетическая инфраструктура

Энергетическая инфраструктура повреждена в Харьковской области после взрывов, было обесточено оборудование, сообщает в воскресенье министерство энергетики... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T10:53

2024-04-14T10:53

2024-04-14T10:53

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Энергетическая инфраструктура повреждена в Харьковской области после взрывов, было обесточено оборудование, сообщает в воскресенье министерство энергетики Украины в Telegram-канале. Украинский телеканал "Общественное" в ночь на воскресенье сообщал, что в Харькове на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы. В Telegram-канале министерства сообщается, что повреждена "энергетическая инфраструктура в Харьковской области". "Обесточивалось оборудование", - говорится в сообщении. Кроме того, по данным минэнерго, также после взрывов в Днепропетровской области повреждено оборудование на высоковольтной линии, в Черниговской области обесточен один населенный пункт. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html

https://ria.ru/20240403/energoinfrastruktura-1937415041.html

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в мире, харьковская область, украина, вооруженные силы украины