https://ria.ru/20240414/delo-1940023158.html

После смертельного ДТП в Дагестане завели уголовное дело

После смертельного ДТП в Дагестане завели уголовное дело - РИА Новости, 14.04.2024

После смертельного ДТП в Дагестане завели уголовное дело

Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбуждено в Дагестане по факту ДТП с участием микроавтобуса, в котором погибли три человека, в том числе... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T22:28

2024-04-14T22:28

2024-04-14T22:28

происшествия

авто

россия

сулейман-стальский район

следственный комитет россии (ск рф)

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МАХАЧКАЛА, 14 апр - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбуждено в Дагестане по факту ДТП с участием микроавтобуса, в котором погибли три человека, в том числе двое детей, и еще восемь пострадали, сообщили в воскресенье в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. В субботу вечером на территории села Касумкент в Сулейман-Стальском районе Дагестана столкнулись Hyundai Solaris, микроавтобус "ГАЗ-2705" и грузовик. На месте происшествия погибли водитель легковушки и двое его пассажиров - дети шести и семи лет. Еще восемь человек доставили в медучреждение. "Сегодня по ходатайству следственных органов СУ СК РФ по Республике Дагестан прокурором из органов МВД переданы материалы уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия для дальнейшего расследования. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении. По данным следствия, водитель Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и допустил столкновение с микроавтобусом и грузовиком. Водитель иномарки и двое детей погибли на месте, семь пассажиров микроавтобуса и пассажирка легковушки получили различные повреждения. Глава Дагестана Сергей Меликов ранее сообщил, что восемь пострадавших в ДТП находятся в больнице, их состояние оценивается как тяжелое.

https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html

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происшествия, авто, россия, сулейман-стальский район, следственный комитет россии (ск рф)