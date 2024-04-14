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В Оренбурге продолжают укреплять земляную дамбу на набережной реки Урал

В Оренбурге продолжают укреплять земляную дамбу на набережной реки Урал - РИА Новости, 14.04.2024

В Оренбурге продолжают укреплять земляную дамбу на набережной реки Урал

Техника продолжает подвозить грунт, щебень и укреплять земляную дамбу на набережной у автомобильного моста через реку Урал в Оренбурге, чтобы защитить от воды... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T12:14

2024-04-14T12:14

2024-04-14T15:15

происшествия

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оренбургская область

гидрометцентр

прорыв дамбы в орске

наводнения в россии — 2024

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ОРЕНБУРГ, 14 апр — РИА Новости. Техника продолжает подвозить грунт, щебень и укреплять земляную дамбу на набережной у автомобильного моста через реку Урал в Оренбурге, чтобы защитить от воды дома на улице Черепановых, передает корреспондент РИА Новости. На видео агентства видно, что разлива воды до жилых домов не допущено. Из-за ведущихся работ людей не пускают к набережной, также закрыт проход к автомобильному мосту, движение по которому перекрыто из-за перелива воды на улице Донгузской. В воскресенье правительство Оренбургской области сообщило, что Урал у Оренбурга впервые за время весеннего паводка показывает снижение уровня. Утром 14 апреля Гидрометцентр фиксирует уменьшение уровня реки Урал у Оренбурга на 5 сантиметров, вода находится на отметке 11 метров 82 сантиметров.

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Укрепление земляной дамбы на набережной реки Урал в Оренбурге Техника продолжает укреплять земляную дамбу на набережной реки Урал в Оренбурге. 2024-04-14T12:14 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, оренбург, оренбургская область, гидрометцентр, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024