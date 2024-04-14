https://ria.ru/20240414/askari-1939882674.html

Байден дал Нетаньяху "карт-бланш", заявил экс-член совета МВФ

Байден дал Нетаньяху "карт-бланш", заявил экс-член совета МВФ - РИА Новости, 14.04.2024

Байден дал Нетаньяху "карт-бланш", заявил экс-член совета МВФ

Американский президент Джо Байден дал израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху "карт-бланш" делать то, что тот захочет, ситуация будет только обостряться,... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T03:16

2024-04-14T03:16

2024-04-14T03:18

в мире

иран

израиль

сша

биньямин нетаньяху

джо байден

корпус стражей исламской революции

обострение ситуации между ираном и израилем

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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Американский президент Джо Байден дал израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху "карт-бланш" делать то, что тот захочет, ситуация будет только обостряться, заявил РИА Новости бывший член Исполнительного совета Международного валютного фонда (МВФ) и специальный советник министра финансов Саудовской Аравии Хоссейн Аскари, комментируя атаку Ирана на Израиль. "Я могу вас заверить, что Иран не хочет войны с Израилем или Соединенными Штатами. Но Ирану пришлось принять ответные меры. США знали об этом, как и Израиль. Но все зависит от Нетаньяху, потому что, к сожалению, Байден дал Нетаньяху карт-бланш делать то, что он хочет, и США бросятся на защиту Израиля", - сказал Аскари. При этом эксперт выразил опасения, что израильский премьер может предпринять какие-либо действия, чтобы напрямую вовлечь США в театр боевых действий. "Да, я считаю, что ситуация будет обостряться", - добавил он. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

https://ria.ru/20240414/pvo-1939882011.html

https://ria.ru/20240414/n-1939880583.html

https://ria.ru/20240407/katastrofa-1938292142.html

иран

израиль

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, иран, израиль, сша, биньямин нетаньяху, джо байден, корпус стражей исламской революции, обострение ситуации между ираном и израилем