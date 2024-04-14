Байден дал Нетаньяху "карт-бланш", заявил экс-член совета МВФ
Экс-член совета МВФ Хоссейн Аскари: ситуация между Ираном и Израилем обострится
© AP Photo / Stephanie ScarbroughПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Stephanie Scarbrough
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Американский президент Джо Байден дал израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху "карт-бланш" делать то, что тот захочет, ситуация будет только обостряться, заявил РИА Новости бывший член Исполнительного совета Международного валютного фонда (МВФ) и специальный советник министра финансов Саудовской Аравии Хоссейн Аскари, комментируя атаку Ирана на Израиль.
"Я могу вас заверить, что Иран не хочет войны с Израилем или Соединенными Штатами. Но Ирану пришлось принять ответные меры. США знали об этом, как и Израиль. Но все зависит от Нетаньяху, потому что, к сожалению, Байден дал Нетаньяху карт-бланш делать то, что он хочет, и США бросятся на защиту Израиля", - сказал Аскари.
При этом эксперт выразил опасения, что израильский премьер может предпринять какие-либо действия, чтобы напрямую вовлечь США в театр боевых действий.
"Да, я считаю, что ситуация будет обостряться", - добавил он.
Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.