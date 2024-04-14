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Байден дал Нетаньяху "карт-бланш", заявил экс-член совета МВФ - РИА Новости, 14.04.2024
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03:16 14.04.2024 (обновлено: 03:18 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/askari-1939882674.html
Байден дал Нетаньяху "карт-бланш", заявил экс-член совета МВФ
Байден дал Нетаньяху "карт-бланш", заявил экс-член совета МВФ - РИА Новости, 14.04.2024
Байден дал Нетаньяху "карт-бланш", заявил экс-член совета МВФ
Американский президент Джо Байден дал израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху "карт-бланш" делать то, что тот захочет, ситуация будет только обостряться,... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T03:16
2024-04-14T03:18
в мире
иран
израиль
сша
биньямин нетаньяху
джо байден
корпус стражей исламской революции
обострение ситуации между ираном и израилем
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Американский президент Джо Байден дал израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху "карт-бланш" делать то, что тот захочет, ситуация будет только обостряться, заявил РИА Новости бывший член Исполнительного совета Международного валютного фонда (МВФ) и специальный советник министра финансов Саудовской Аравии Хоссейн Аскари, комментируя атаку Ирана на Израиль. "Я могу вас заверить, что Иран не хочет войны с Израилем или Соединенными Штатами. Но Ирану пришлось принять ответные меры. США знали об этом, как и Израиль. Но все зависит от Нетаньяху, потому что, к сожалению, Байден дал Нетаньяху карт-бланш делать то, что он хочет, и США бросятся на защиту Израиля", - сказал Аскари. При этом эксперт выразил опасения, что израильский премьер может предпринять какие-либо действия, чтобы напрямую вовлечь США в театр боевых действий. "Да, я считаю, что ситуация будет обостряться", - добавил он. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
https://ria.ru/20240414/pvo-1939882011.html
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иран
израиль
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в мире, иран, израиль, сша, биньямин нетаньяху, джо байден, корпус стражей исламской революции, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Иран, Израиль, США, Биньямин Нетаньяху, Джо Байден, Корпус стражей исламской революции, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Байден дал Нетаньяху "карт-бланш", заявил экс-член совета МВФ

Экс-член совета МВФ Хоссейн Аскари: ситуация между Ираном и Израилем обострится

© AP Photo / Stephanie ScarbroughПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© AP Photo / Stephanie Scarbrough
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Американский президент Джо Байден дал израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху "карт-бланш" делать то, что тот захочет, ситуация будет только обостряться, заявил РИА Новости бывший член Исполнительного совета Международного валютного фонда (МВФ) и специальный советник министра финансов Саудовской Аравии Хоссейн Аскари, комментируя атаку Ирана на Израиль.
"Я могу вас заверить, что Иран не хочет войны с Израилем или Соединенными Штатами. Но Ирану пришлось принять ответные меры. США знали об этом, как и Израиль. Но все зависит от Нетаньяху, потому что, к сожалению, Байден дал Нетаньяху карт-бланш делать то, что он хочет, и США бросятся на защиту Израиля", - сказал Аскари.
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При этом эксперт выразил опасения, что израильский премьер может предпринять какие-либо действия, чтобы напрямую вовлечь США в театр боевых действий.
"Да, я считаю, что ситуация будет обостряться", - добавил он.
Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
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В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
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В миреИранИзраильСШАБиньямин НетаньяхуДжо БайденКорпус стражей исламской революцииОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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