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В Иерусалиме прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.04.2024
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01:49 14.04.2024 (обновлено: 02:57 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/afp-1939874185.html
В Иерусалиме прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Иерусалиме прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.04.2024
В Иерусалиме прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прогремели в Иерусалиме, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на своих журналистов. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T01:49
2024-04-14T02:57
в мире
иерусалим
обострение ситуации между ираном и израилем
израиль
иран
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Взрывы прогремели в Иерусалиме, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на своих журналистов."Взрывы были слышны в Иерусалиме", — говорится в сообщении агентства.Израильское издание Times of Israel также сообщает, что в Иерусалиме слышны грохот и звуки сирен.Как передает корреспондент РИА Новости, в небе над городом работают средства ПВО.Накануне вечером в КСИР заявили, что в ответ на "преступления" Израиля иранские ВКС выпустили ракеты и дроны по целям на "оккупированных" территориях.По данным телеканала ABC News, высокопоставленные американские чиновники полагают, что по Израилю запустят 400—500 беспилотников и ракет из Ирана, Ирака, Сирии, Южного Ливана и Йемена. Израильские военные предполагают, что целью иранской атаки станут объекты на Голанских высотах на севере, а также авиабаза в пустыне Негев в южной части страны, сообщила газета New York Times со ссылкой на два местных источника.Ранее официальный представитель ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари подтвердил запуск ракет с территории Ирана в направлении Израиля и призвал население следовать инструкциям командования тыла.Обострение между Ираном и ИзраилемПервого апреля Минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по генеральному консульству Ирана в Дамаске. В этом здании также находилась резиденция посла республики в САР Хосейна Акбари — он не пострадал.По данным Корпуса стражей исламской революции, погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.В Тегеране заявили, что оставляют за собой право ответить на авиаудар Израиля по генконсульству и определить, как именно "наказать агрессора".Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари, в свою очередь, отметил, что Иран понесет ответственность за решение пойти на дальнейшую эскалацию. Кроме того, как писало издание Elaph, Тель-Авив готовится поразить цели на территории исламской республики, если последняя ответит на атаку на его консульство в Дамаске.Россия осудила удар Израиля по диппредставительству Ирана и распространила в СБ ООН соответствующий проект заявления для прессы. Глава МИД Сергей Лавров назвал неприемлемыми любые посягательства на дипломатические и консульские объекты, чья неприкосновенность гарантируется Венскими конвенциями.
https://ria.ru/20240414/oon-1939874631.html
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в мире, иерусалим, обострение ситуации между ираном и израилем, израиль, иран
В мире, Иерусалим, Обострение ситуации между Ираном и Израилем, Израиль, Иран
В Иерусалиме прогремели взрывы, сообщили СМИ

AFP: в Иерусалиме прогремели взрывы, слышны звуки сирен

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкРакеты израильской системы "Железный купол"
Ракеты израильской системы Железный купол - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Ракеты израильской системы "Железный купол". Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Взрывы прогремели в Иерусалиме, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на своих журналистов.
"Взрывы были слышны в Иерусалиме", — говорится в сообщении агентства.
Израильское издание Times of Israel также сообщает, что в Иерусалиме слышны грохот и звуки сирен.
Как передает корреспондент РИА Новости, в небе над городом работают средства ПВО.
Накануне вечером в КСИР заявили, что в ответ на "преступления" Израиля иранские ВКС выпустили ракеты и дроны по целям на "оккупированных" территориях.
Заседание Совета безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
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По данным телеканала ABC News, высокопоставленные американские чиновники полагают, что по Израилю запустят 400—500 беспилотников и ракет из Ирана, Ирака, Сирии, Южного Ливана и Йемена. Израильские военные предполагают, что целью иранской атаки станут объекты на Голанских высотах на севере, а также авиабаза в пустыне Негев в южной части страны, сообщила газета New York Times со ссылкой на два местных источника.
Ранее официальный представитель ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари подтвердил запуск ракет с территории Ирана в направлении Израиля и призвал население следовать инструкциям командования тыла.
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Обострение между Ираном и Израилем

Первого апреля Минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по генеральному консульству Ирана в Дамаске. В этом здании также находилась резиденция посла республики в САР Хосейна Акбари — он не пострадал.
По данным Корпуса стражей исламской революции, погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
В Тегеране заявили, что оставляют за собой право ответить на авиаудар Израиля по генконсульству и определить, как именно "наказать агрессора".
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Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари, в свою очередь, отметил, что Иран понесет ответственность за решение пойти на дальнейшую эскалацию. Кроме того, как писало издание Elaph, Тель-Авив готовится поразить цели на территории исламской республики, если последняя ответит на атаку на его консульство в Дамаске.
Россия осудила удар Израиля по диппредставительству Ирана и распространила в СБ ООН соответствующий проект заявления для прессы. Глава МИД Сергей Лавров назвал неприемлемыми любые посягательства на дипломатические и консульские объекты, чья неприкосновенность гарантируется Венскими конвенциями.
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В миреИерусалимОбострение ситуации между Ираном и ИзраилемИзраильИран
 
 
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