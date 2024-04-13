https://ria.ru/20240413/zelenskiy-1939735493.html

Зеленский заявил об окружении ВСУ из-за дезертирства подразделения

Зеленский заявил об окружении ВСУ из-за дезертирства подразделения - РИА Новости, 13.04.2024

Зеленский заявил об окружении ВСУ из-за дезертирства подразделения

Владимир Зеленский рассказал о бегстве одного из подразделений, в результате которого ВСУ попали в окружение и погибло множество украинских военных; также он... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T01:47

2024-04-13T01:47

2024-04-13T09:10

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский рассказал о бегстве одного из подразделений, в результате которого ВСУ попали в окружение и погибло множество украинских военных; также он высказался против объявления общей амнистии для дезертиров."Были люди, не буду говорить где, потому что будет понятно, что произошло. Ну, представьте себе, что люди поговорили между собой и какой-то коллектив ушел со своего места. <…> И они ушли, (после чего. — Прим. ред.) окружили большое количество людей и всех их убили", — рассказал Зеленский в беседе со студентами из Черновцов, видео встречи размещено на YouTube-канале его офиса.По его словам, "один человек" смог надавить на свое окружение, запугать его, после чего подразделение отошло."Вопрос не в том, что они отошли, а в том, что погибло большое количество людей других", — заявил он.По утверждению Зеленского, позднее украинские правоохранители нашли указанного человека."Он должен отвечать по закону, многие люди были убиты, а многие из них попали в плен, поэтому нельзя обобщенно всех амнистировать", — добавил он.В среду депутат Верховной рады Ирина Геращенко сообщила, что парламент Украины поддержал в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности за военные правонарушения, в том числе за дезертирство. Как отмечал глава Минобороны России Сергей Шойгу, в подразделениях украинской армии из-за больших потерь участились случаи дезертирства, на подконтрольной Киеву территории процветает мародерство.

https://ria.ru/20240412/ukraina-1939422215.html

https://ria.ru/20240314/vsu-1933066829.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, ирина геращенко, сергей шойгу, вооруженные силы украины, верховная рада украины