https://ria.ru/20240413/vitaminy-1939738548.html

Диетолог рассказала, каких витаминов чаще всего не хватает весной

Диетолог рассказала, каких витаминов чаще всего не хватает весной - РИА Новости, 13.04.2024

Диетолог рассказала, каких витаминов чаще всего не хватает весной

Организму в весеннее время может не хватать витаминов С, А и Е, поэтому по назначению врача необходимо включать в рацион питания витаминно-минеральные... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T03:10

2024-04-13T03:10

2024-04-13T03:10

общество

маргарита королева

невролог

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Организму в весеннее время может не хватать витаминов С, А и Е, поэтому по назначению врача необходимо включать в рацион питания витаминно-минеральные комплексы, сообщила РИА Новости врач-диетолог Маргарита Королева. "У каждого должна быть своя горстка, может быть, полторы биологически активных добавок, которые дополнят рацион питания, в основе которого должны быть натуральные продукты, с целью поддержания всех биохимических и метаболических процессов в организме. Потому как даже в сезон собранные овощи и фрукты не имеют в своем составе того количества необходимых питательных компонентов, витаминов, минералов в силу индустриального сельского хозяйства. Поэтому у нас к питанию должны быть свои витаминно-минеральные комплексы, которые назначает, безусловно, врач. Как правило, не хватает витамина С, не хватает витаминов А, Е", - рассказала Королева. По ее словам, витамины А и Е необходимы для поддержания антител, а также выступают в качестве "липидной мантии" для всех клеток организма. "На 80% состояние защитной функции организма определяется здоровьем микробиомы. Поэтому его надо кормить, кормить его полезными, исключительно натуральными продуктами с целью поддержания высокой работоспособности и профилактики заболеваний", - рассказала диетолог. Специалист добавила, что также следует побольше быть на свежем воздухе, получать лучи солнца, занимать себя физически и своевременно ложиться спать, чтобы восстанавливаться.

https://ria.ru/20240409/dietolog-1938734095.html

https://ria.ru/20231202/mandariny-1913293488.html

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общество, маргарита королева, невролог