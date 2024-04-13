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Диетолог рассказала, каких витаминов чаще всего не хватает весной - РИА Новости, 13.04.2024
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03:10 13.04.2024
https://ria.ru/20240413/vitaminy-1939738548.html
Диетолог рассказала, каких витаминов чаще всего не хватает весной
Диетолог рассказала, каких витаминов чаще всего не хватает весной - РИА Новости, 13.04.2024
Диетолог рассказала, каких витаминов чаще всего не хватает весной
Организму в весеннее время может не хватать витаминов С, А и Е, поэтому по назначению врача необходимо включать в рацион питания витаминно-минеральные... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T03:10
2024-04-13T03:10
общество
маргарита королева
невролог
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Организму в весеннее время может не хватать витаминов С, А и Е, поэтому по назначению врача необходимо включать в рацион питания витаминно-минеральные комплексы, сообщила РИА Новости врач-диетолог Маргарита Королева. "У каждого должна быть своя горстка, может быть, полторы биологически активных добавок, которые дополнят рацион питания, в основе которого должны быть натуральные продукты, с целью поддержания всех биохимических и метаболических процессов в организме. Потому как даже в сезон собранные овощи и фрукты не имеют в своем составе того количества необходимых питательных компонентов, витаминов, минералов в силу индустриального сельского хозяйства. Поэтому у нас к питанию должны быть свои витаминно-минеральные комплексы, которые назначает, безусловно, врач. Как правило, не хватает витамина С, не хватает витаминов А, Е", - рассказала Королева. По ее словам, витамины А и Е необходимы для поддержания антител, а также выступают в качестве "липидной мантии" для всех клеток организма. "На 80% состояние защитной функции организма определяется здоровьем микробиомы. Поэтому его надо кормить, кормить его полезными, исключительно натуральными продуктами с целью поддержания высокой работоспособности и профилактики заболеваний", - рассказала диетолог. Специалист добавила, что также следует побольше быть на свежем воздухе, получать лучи солнца, занимать себя физически и своевременно ложиться спать, чтобы восстанавливаться.
https://ria.ru/20240409/dietolog-1938734095.html
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общество, маргарита королева, невролог
Общество, Маргарита Королева, невролог
Диетолог рассказала, каких витаминов чаще всего не хватает весной

Диетолог Королева: организму весной может не хватать витаминов С, А и Е

© Фото : Freepik/pvproductionsДевушка со стаканом апельсинового сока
Девушка со стаканом апельсинового сока - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© Фото : Freepik/pvproductions
Девушка со стаканом апельсинового сока . Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Организму в весеннее время может не хватать витаминов С, А и Е, поэтому по назначению врача необходимо включать в рацион питания витаминно-минеральные комплексы, сообщила РИА Новости врач-диетолог Маргарита Королева.
«
"У каждого должна быть своя горстка, может быть, полторы биологически активных добавок, которые дополнят рацион питания, в основе которого должны быть натуральные продукты, с целью поддержания всех биохимических и метаболических процессов в организме. Потому как даже в сезон собранные овощи и фрукты не имеют в своем составе того количества необходимых питательных компонентов, витаминов, минералов в силу индустриального сельского хозяйства. Поэтому у нас к питанию должны быть свои витаминно-минеральные комплексы, которые назначает, безусловно, врач. Как правило, не хватает витамина С, не хватает витаминов А, Е", - рассказала Королева.
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По ее словам, витамины А и Е необходимы для поддержания антител, а также выступают в качестве "липидной мантии" для всех клеток организма.
"На 80% состояние защитной функции организма определяется здоровьем микробиомы. Поэтому его надо кормить, кормить его полезными, исключительно натуральными продуктами с целью поддержания высокой работоспособности и профилактики заболеваний", - рассказала диетолог.
Специалист добавила, что также следует побольше быть на свежем воздухе, получать лучи солнца, занимать себя физически и своевременно ложиться спать, чтобы восстанавливаться.
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ОбществоМаргарита Королеваневролог
 
 
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