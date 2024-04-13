https://ria.ru/20240413/vengriya-1939734998.html

Минобороны установило более 16 тысяч имен погибших в Венгрии воинов РККА

Минобороны установило более 16 тысяч имен погибших в Венгрии воинов РККА - РИА Новости, 13.04.2024

Минобороны установило более 16 тысяч имен погибших в Венгрии воинов РККА

Представительство министерства обороны РФ по военно-мемориальной работе в Венгрии за три года установило более 16 тысяч ранее неизвестных имен советских воинов, РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T01:29

2024-04-13T01:29

2024-04-13T01:30

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россия

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великая отечественная война (1941-1945)

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БУДАПЕШТ, 13 апр - РИА Новости. Представительство министерства обороны РФ по военно-мемориальной работе в Венгрии за три года установило более 16 тысяч ранее неизвестных имен советских воинов, более восьми тысяч из них было увековечено, заявил руководитель представительства Шерали Мамасолиев. "В 2021-2023 годах представительством отремонтировано 52 воинских захоронения, установлено 16 255 ранее неизвестных имен захороненных в Венгрии российских воинов, на мемориальные плиты нанесено 8058 установленных имен погибших", - сказал Мамасолиев на встрече с проживающими в Венгрии российскими и белорусскими соотечественниками, а также венгерскими гражданами, принимающими активное участие в военно-мемориальной работе. По его словам, за последние три года работы представительства, основанного в 2009 году, 100 мест захоронений были установлены по обращениям заявителей. Во всех 19 областях Венгрии захоронены более 140 тысяч российских воинов, количество захоронений приближается к тысяче, 829 из них - это захоронения периода Великой Отечественной войны, а остальные - времен Первой мировой войны, венгерских событий 1956 года и антигабсбургской революции 1848-1849 годов. Встреча с соотечественниками состоялась в Российском культурном центре в Будапеште по инициативе послов России и Белоруссии в Венгрии, помимо дипломатов и соотечественников, в ней приняли участие представители дружественных России венгерских общественных организаций. Соотечественникам и венгерским гражданам были вручены благодарственные грамоты за помощь в военно-мемориальной работе. Грамотой был награжден также Тамаш Хиршлер, председатель Венгерской лиги антифашистов, представители которой регулярно участвуют в церемониях возложения цветов к памятникам советским воинам как организуемых российским посольством, так и по собственной инициативе, а в своих выступлениях выражают поддержку российскому внешнеполитическому курсу, направленному на отстаивание суверенитета, и критикуют русофобскую позицию западных элит. Представительство Минобороны РФ по мемориальной работе в Венгрии ведёт активную работу в рамках межправительственного соглашения. В марте-апреле 2024 года были открыты после ремонта три воинских мемориала. За последние годы были открыты после ремонта десятки советских воинских захоронений по всей Венгрии и осуществлены несколько перезахоронений новых обнаруженных останков на центральном кладбище Будапешта.

https://ria.ru/20240326/odessa-1935787488.html

https://ria.ru/20231021/rf-1904397968.html

https://ria.ru/20240313/osvobozhdenie-1932619817.html

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в мире, венгрия, россия, будапешт, великая отечественная война (1941-1945)