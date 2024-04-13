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"Все в панике". На Западе раскрыли, что произошло в зоне СВО
"Все в панике". На Западе раскрыли, что произошло в зоне СВО - РИА Новости, 13.04.2024
"Все в панике". На Западе раскрыли, что произошло в зоне СВО
Запад напуган успехами России в зоне спецоперации, заявил британский аналитик Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T22:00
2024-04-13T22:00
2024-04-13T23:25
специальная военная операция на украине
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сергей шойгу
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Запад напуган успехами России в зоне спецоперации, заявил британский аналитик Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong."Запад неожиданно осознает, что все то, на что он надеялся, <…> не происходит. Россия превосходит Запад в вооружениях. Ее экономика продолжает расти, а российская армия становится все больше, она продолжает наступать (на Украине. — Прим. ред.), и все напуганы и в панике. Они не знают, что делать", — отметил он.По словам эксперта, союзники киевского режима полагали, что после украинского контрнаступления ВС России будут вынуждены отступить, но по итогу ВСУ оказались полностью разгромлены. Они понесли огромные потери, а поставленная Западом техника сгорела, пояснил он.Второго апреля министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.
https://ria.ru/20240413/plan-1939846424.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
"Все в панике". На Западе раскрыли, что произошло в зоне СВО
Эксперт Меркурис: Запад в панике из-за продвижения ВС России вперед на Украине