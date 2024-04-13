Рейтинг@Mail.ru
"Со всех сторон": на Украине раскрыли, что грозит ВСУ этим летом - РИА Новости, 13.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:24 13.04.2024 (обновлено: 22:47 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/ukraina-1939830683.html
"Со всех сторон": на Украине раскрыли, что грозит ВСУ этим летом
"Со всех сторон": на Украине раскрыли, что грозит ВСУ этим летом - РИА Новости, 13.04.2024
"Со всех сторон": на Украине раскрыли, что грозит ВСУ этим летом
Россия может прорвать фронт уже этим летом, и только чудо позволит ВСУ подготовить к этому времени нужное количество подразделений, заявил бывший посол Украины... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T18:24
2024-04-13T22:47
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
вооруженные силы украины
евросоюз
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938101719_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7222b840c8efb26f12a4523012369ca5.jpg
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Россия может прорвать фронт уже этим летом, и только чудо позволит ВСУ подготовить к этому времени нужное количество подразделений, заявил бывший посол Украины в ЕС Андрей Веселовский изданию NV."Если мы до лета сформируем нужное количество бригад, это будет чудо", — отметил он.Эксперт пожаловался, что ВСУ вынуждены стрелять из всего, что у них есть, а новых вооружений не поступает. По словам дипломата, Украине нужно подготовиться к непростым временам из-за нехватки личного состава, недостатка боеприпасов и слабости ПВО."Россия сейчас соберет все силы и начнет со всех сторон давить на нас", — предположил Веселовский.Как считает эксперт, если Украина до лета проиграет "гонку во времени", то это может привести к серьезному прорыву фронта.Второго апреля министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.
https://ria.ru/20240413/makgregor-1939823275.html
https://ria.ru/20240413/dzhonson-1939852231.html
https://ria.ru/20240413/ssha-1939811615.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938101719_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_af37ed345e91530a26d68d683fc73478.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, вооруженные силы украины, евросоюз, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, Россия
"Со всех сторон": на Украине раскрыли, что грозит ВСУ этим летом

Бывший посол Украины в ЕС: только чудо спасет ВСУ от прорыва фронта летом

© AP Photo / Kin CheungУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© AP Photo / Kin Cheung
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Россия может прорвать фронт уже этим летом, и только чудо позволит ВСУ подготовить к этому времени нужное количество подразделений, заявил бывший посол Украины в ЕС Андрей Веселовский изданию NV.
"Если мы до лета сформируем нужное количество бригад, это будет чудо", — отметил он.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
"Путин победил": в США увидели знак скорого конца конфликта на Украине
Вчера, 17:25
Эксперт пожаловался, что ВСУ вынуждены стрелять из всего, что у них есть, а новых вооружений не поступает. По словам дипломата, Украине нужно подготовиться к непростым временам из-за нехватки личного состава, недостатка боеприпасов и слабости ПВО.
"Россия сейчас соберет все силы и начнет со всех сторон давить на нас", — предположил Веселовский.
Генерал армии США Ллойд Джеймс Остин III - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
"Как наркоман": Остина подняли на смех после одной реплики об Украине
Вчера, 22:00
Как считает эксперт, если Украина до лета проиграет "гонку во времени", то это может привести к серьезному прорыву фронта.
Второго апреля министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.
Военнослужащие США - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
"У нас проблема": В США неожиданно высказались о войне с Россией
Вчера, 16:21
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевВооруженные силы УкраиныЕвросоюзРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала