https://ria.ru/20240413/ukraina-1939830683.html

"Со всех сторон": на Украине раскрыли, что грозит ВСУ этим летом

"Со всех сторон": на Украине раскрыли, что грозит ВСУ этим летом - РИА Новости, 13.04.2024

"Со всех сторон": на Украине раскрыли, что грозит ВСУ этим летом

Россия может прорвать фронт уже этим летом, и только чудо позволит ВСУ подготовить к этому времени нужное количество подразделений, заявил бывший посол Украины... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T18:24

2024-04-13T18:24

2024-04-13T22:47

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Россия может прорвать фронт уже этим летом, и только чудо позволит ВСУ подготовить к этому времени нужное количество подразделений, заявил бывший посол Украины в ЕС Андрей Веселовский изданию NV."Если мы до лета сформируем нужное количество бригад, это будет чудо", — отметил он.Эксперт пожаловался, что ВСУ вынуждены стрелять из всего, что у них есть, а новых вооружений не поступает. По словам дипломата, Украине нужно подготовиться к непростым временам из-за нехватки личного состава, недостатка боеприпасов и слабости ПВО."Россия сейчас соберет все силы и начнет со всех сторон давить на нас", — предположил Веселовский.Как считает эксперт, если Украина до лета проиграет "гонку во времени", то это может привести к серьезному прорыву фронта.Второго апреля министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.

https://ria.ru/20240413/makgregor-1939823275.html

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в мире, украина, киев, вооруженные силы украины, евросоюз, россия