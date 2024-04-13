https://ria.ru/20240413/ukraina-1939803189.html

СМИ: российские войска подошли к решающему моменту на Украине

СМИ: российские войска подошли к решающему моменту на Украине - РИА Новости, 13.04.2024

СМИ: российские войска подошли к решающему моменту на Украине

Российские войска истощают ВСУ, это может привести к их неспособности начать новое контрнаступление в 2025 году, пишет Business Insider со ссылкой на военного... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T15:11

2024-04-13T15:11

2024-04-13T15:11

специальная военная операция на украине

киев

россия

москва

сергей шойгу

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Российские войска истощают ВСУ, это может привести к их неспособности начать новое контрнаступление в 2025 году, пишет Business Insider со ссылкой на военного эксперта."Русские грамотно подошли к тому, как они оказывают давление на украинцев в 2024 году. Они сокращают силы, которые украинцы теоретически могли бы нарастить к 2025 году. И тогда в 2025 году мы достигаем момента, когда все давят на Киев, чтобы он провел новое большое контрнаступление, доказав, что все еще может это сделать. И тогда на эти усилия, вероятно, не хватит ресурсов", — издание приводит слова военного эксперта из американского Института изучения войны Джорджа Барроса.Отмечается, что, если Москве удастся сохранить инициативу, она сможет совершать постоянные наступательные операции, которые доведут украинских военных до изнеможения. Баррос признал, что проблема стоит очень остро, так как пока долгосрочная стратегическая картина останется мрачной для киевского режима."Россия перехватила инициативу, в то время как боевые действия приближаются к решающему моменту", — резюмируется в статье.Второго апреля министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.

https://ria.ru/20240413/ukraina-1939770591.html

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киев, россия, москва, сергей шойгу, вооруженные силы украины, в мире