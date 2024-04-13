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Сырский раскрыл истинное положение дел на фронте - РИА Новости, 13.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:01 13.04.2024 (обновлено: 11:37 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/ukraina-1939770591.html
Сырский раскрыл истинное положение дел на фронте
Сырский раскрыл истинное положение дел на фронте - РИА Новости, 13.04.2024
Сырский раскрыл истинное положение дел на фронте
Российские войска добиваются тактического успеха, цитирует издание "Страна.ua" главкома ВСУ Александра Сырского. "Противник наращивает усилия посредством... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T11:01
2024-04-13T11:37
специальная военная операция на украине
россия
александр сырский
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Российские войска добиваются тактического успеха, цитирует издание "Страна.ua" главкома ВСУ Александра Сырского. "Противник наращивает усилия посредством применения новых подразделений на бронетехнике, благодаря чему периодически добивается тактического успеха", — отметил он. Второго апреля министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.
https://ria.ru/20240413/ukraina-1939767839.html
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россия, александр сырский, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, В мире
Сырский раскрыл истинное положение дел на фронте

Сырский заявил, что ВС России добиваются тактического успеха

© Фото : Офис президента УкраиныАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© Фото : Офис президента Украины
Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Российские войска добиваются тактического успеха, цитирует издание "Страна.ua" главкома ВСУ Александра Сырского.

"Противник наращивает усилия посредством применения новых подразделений на бронетехнике, благодаря чему периодически добивается тактического успеха", — отметил он.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
Командир ВСУ сделал шокирующее признание о конфликте
10:46
Второго апреля министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
Коллапс. На Западе забили тревогу после действий России на передовой
09:32
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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