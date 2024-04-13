https://ria.ru/20240413/ukraina-1939770591.html

Сырский раскрыл истинное положение дел на фронте

Сырский раскрыл истинное положение дел на фронте - РИА Новости, 13.04.2024

Сырский раскрыл истинное положение дел на фронте

Российские войска добиваются тактического успеха, цитирует издание "Страна.ua" главкома ВСУ Александра Сырского. "Противник наращивает усилия посредством... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T11:01

2024-04-13T11:01

2024-04-13T11:37

специальная военная операция на украине

россия

александр сырский

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Российские войска добиваются тактического успеха, цитирует издание "Страна.ua" главкома ВСУ Александра Сырского. "Противник наращивает усилия посредством применения новых подразделений на бронетехнике, благодаря чему периодически добивается тактического успеха", — отметил он. Второго апреля министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.

https://ria.ru/20240413/ukraina-1939767839.html

https://ria.ru/20240413/ukraina-1939758292.html

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россия, александр сырский, вооруженные силы украины, в мире