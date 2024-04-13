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Командир ВСУ сделал шокирующее признание о конфликте - РИА Новости, 13.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:46 13.04.2024 (обновлено: 11:57 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/ukraina-1939767839.html
Командир ВСУ сделал шокирующее признание о конфликте
Командир ВСУ сделал шокирующее признание о конфликте - РИА Новости, 13.04.2024
Командир ВСУ сделал шокирующее признание о конфликте
ВСУ без помощи от Запада не смогут отразить наступление российской армии и потеряют территории вплоть до реки Днепр, заявил командир батальона специального... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T10:46
2024-04-13T11:57
специальная военная операция на украине
в мире
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. ВСУ без помощи от Запада не смогут отразить наступление российской армии и потеряют территории вплоть до реки Днепр, заявил командир батальона специального назначения украинской армии Павел Куриленко в интервью The Daily Telegraph. По его представлениям, ближе к лету российские войска будут готовы атаковать район на стыке Запорожской и Донецкой областей и попытаться продвинуться в направлении от Харьковской к Полтавской области. После этого, полагает офицер, линия фронта расширится, а глубина увеличится."Мы подвергнемся полномасштабному и мощному наступлению &lt;...&gt; Она (линия фронта - Прим.ред) застынет вдоль реки Днепр, и мы потеряем территории вплоть до этой черты. Этот так называемый переломный момент, который сейчас наступает, искусственно создан нашими западными партнерами", — сказал он.Кроме того, он назвал ситуацию с обеспечением ВСУ снарядами и амуницией ужасной, так как имеющееся западное вооружение быстро заканчивается. Второго апреля министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.
https://ria.ru/20240413/ukraina-1939758292.html
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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
Командир ВСУ сделал шокирующее признание о конфликте

Комбат ВСУ Куриленко признал возможность потери Украиной территорий до Днепра

© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. ВСУ без помощи от Запада не смогут отразить наступление российской армии и потеряют территории вплоть до реки Днепр, заявил командир батальона специального назначения украинской армии Павел Куриленко в интервью The Daily Telegraph.

По его представлениям, ближе к лету российские войска будут готовы атаковать район на стыке Запорожской и Донецкой областей и попытаться продвинуться в направлении от Харьковской к Полтавской области. После этого, полагает офицер, линия фронта расширится, а глубина увеличится.
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"Мы подвергнемся полномасштабному и мощному наступлению <...> Она (линия фронта - Прим.ред) застынет вдоль реки Днепр, и мы потеряем территории вплоть до этой черты. Этот так называемый переломный момент, который сейчас наступает, искусственно создан нашими западными партнерами", — сказал он.
Кроме того, он назвал ситуацию с обеспечением ВСУ снарядами и амуницией ужасной, так как имеющееся западное вооружение быстро заканчивается.

Второго апреля министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.
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