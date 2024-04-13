Командир ВСУ сделал шокирующее признание о конфликте
Комбат ВСУ Куриленко признал возможность потери Украиной территорий до Днепра
© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. ВСУ без помощи от Запада не смогут отразить наступление российской армии и потеряют территории вплоть до реки Днепр, заявил командир батальона специального назначения украинской армии Павел Куриленко в интервью The Daily Telegraph.
По его представлениям, ближе к лету российские войска будут готовы атаковать район на стыке Запорожской и Донецкой областей и попытаться продвинуться в направлении от Харьковской к Полтавской области. После этого, полагает офицер, линия фронта расширится, а глубина увеличится.
По его представлениям, ближе к лету российские войска будут готовы атаковать район на стыке Запорожской и Донецкой областей и попытаться продвинуться в направлении от Харьковской к Полтавской области. После этого, полагает офицер, линия фронта расширится, а глубина увеличится.
"Мы подвергнемся полномасштабному и мощному наступлению <...> Она (линия фронта - Прим.ред) застынет вдоль реки Днепр, и мы потеряем территории вплоть до этой черты. Этот так называемый переломный момент, который сейчас наступает, искусственно создан нашими западными партнерами", — сказал он.
Кроме того, он назвал ситуацию с обеспечением ВСУ снарядами и амуницией ужасной, так как имеющееся западное вооружение быстро заканчивается.
Второго апреля министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.
Второго апреля министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.