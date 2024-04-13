Коллапс. На Западе забили тревогу после действий России на передовой
NBC: наступление ВС РФ и проблемы с помощью от США приближают поражение Украины
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Украина сейчас пытается окапываться, чтобы остановить коллапс по всей линии фронта, пишет NBC.
"Российские атаки и задержка американской помощи ставят Киев и его союзников перед возможностью болезненного поражения", — говорится в публикации.
"Российские атаки и задержка американской помощи ставят Киев и его союзников перед возможностью болезненного поражения", — говорится в публикации.
Тяжелую ситуацию признает и украинский сержант-артиллерист, который был в составе отступавших из Авдеевки украинских военных.
"Ничего не изменилось: у нас не было снарядов тогда — у нас нет снарядов и сейчас. Русские продолжают наступать <...>, не останавливаясь", — сказал он в комментарии NBC.
Второго апреля министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.
"Ничего не изменилось: у нас не было снарядов тогда — у нас нет снарядов и сейчас. Русские продолжают наступать <...>, не останавливаясь", — сказал он в комментарии NBC.
Второго апреля министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.