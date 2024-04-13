https://ria.ru/20240413/ukraina-1939758292.html

Коллапс. На Западе забили тревогу после действий России на передовой

Коллапс. На Западе забили тревогу после действий России на передовой - РИА Новости, 13.04.2024

Коллапс. На Западе забили тревогу после действий России на передовой

Украина сейчас пытается окапываться, чтобы остановить коллапс по всей линии фронта, пишет NBC. "Российские атаки и задержка американской помощи ставят Киев и... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T09:32

2024-04-13T09:32

2024-04-13T09:35

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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Украина сейчас пытается окапываться, чтобы остановить коллапс по всей линии фронта, пишет NBC. "Российские атаки и задержка американской помощи ставят Киев и его союзников перед возможностью болезненного поражения", — говорится в публикации. Тяжелую ситуацию признает и украинский сержант-артиллерист, который был в составе отступавших из Авдеевки украинских военных. "Ничего не изменилось: у нас не было снарядов тогда — у нас нет снарядов и сейчас. Русские продолжают наступать <...>, не останавливаясь", — сказал он в комментарии NBC. Второго апреля министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.

https://ria.ru/20240413/ukraina-1939752980.html

https://ria.ru/20240412/ukraina-1939422215.html

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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, киев