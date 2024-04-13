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Коллапс. На Западе забили тревогу после действий России на передовой - РИА Новости, 13.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:32 13.04.2024 (обновлено: 09:35 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/ukraina-1939758292.html
Коллапс. На Западе забили тревогу после действий России на передовой
Коллапс. На Западе забили тревогу после действий России на передовой - РИА Новости, 13.04.2024
Коллапс. На Западе забили тревогу после действий России на передовой
Украина сейчас пытается окапываться, чтобы остановить коллапс по всей линии фронта, пишет NBC. "Российские атаки и задержка американской помощи ставят Киев и... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T09:32
2024-04-13T09:35
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
вооруженные силы украины
киев
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Украина сейчас пытается окапываться, чтобы остановить коллапс по всей линии фронта, пишет NBC. "Российские атаки и задержка американской помощи ставят Киев и его союзников перед возможностью болезненного поражения", — говорится в публикации. Тяжелую ситуацию признает и украинский сержант-артиллерист, который был в составе отступавших из Авдеевки украинских военных. "Ничего не изменилось: у нас не было снарядов тогда — у нас нет снарядов и сейчас. Русские продолжают наступать &lt;...&gt;, не останавливаясь", — сказал он в комментарии NBC. Второго апреля министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.
https://ria.ru/20240413/ukraina-1939752980.html
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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Киев
Коллапс. На Западе забили тревогу после действий России на передовой

NBC: наступление ВС РФ и проблемы с помощью от США приближают поражение Украины

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Украина сейчас пытается окапываться, чтобы остановить коллапс по всей линии фронта, пишет NBC.

"Российские атаки и задержка американской помощи ставят Киев и его союзников перед возможностью болезненного поражения", — говорится в публикации.
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Тяжелую ситуацию признает и украинский сержант-артиллерист, который был в составе отступавших из Авдеевки украинских военных.

"Ничего не изменилось: у нас не было снарядов тогда — у нас нет снарядов и сейчас. Русские продолжают наступать <...>, не останавливаясь", — сказал он в комментарии NBC.

Второго апреля министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.
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