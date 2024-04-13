https://ria.ru/20240413/tsakhal-1939854829.html

Израиль привел ВВС в боевую готовность

Израиль привел ВВС в боевую готовность - РИА Новости, 13.04.2024

Израиль привел ВВС в боевую готовность

Системы обороны и нападения ВВС Израиля приведены в боевую готовность, в небе находятся десятки самолетов, заявил официальный представитель Армии обороны страны РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T22:20

2024-04-13T22:20

2024-04-13T23:50

в мире

израиль

корпус стражей исламской революции

армия обороны израиля (цахал)

иран

сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

обострение ситуации между ираном и израилем

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Системы обороны и нападения ВВС Израиля приведены в боевую готовность, в небе находятся десятки самолетов, заявил официальный представитель Армии обороны страны (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари."Системы обороны и нападения израильских ВВС приведены в боевую готовность, десятки самолетов находятся в небе в полной готовности. Проводим оценку ситуации вместе с нашими стратегическими партнерами, в первую очередь, с США, и поддерживаем с ними тесную координацию", — сказал он.В свою очередь, премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху отметил, что Израиль готов к прямой атаке Тегерана как в обороне, так и в нападении.По данным 12-го канала израильского телевидения, аэропорт "Бен-Гурион" закроют ночью на три часа из-за угрозы атаки со стороны Ирана.Как ранее сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на неназванного американского чиновника, в Соединенных Штатах считают, что Тегеран может атаковать еврейское государство в первые часы воскресенья.Обострение между Ираном и ИзраилемПервого апреля Минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по генеральному консульству Ирана в Дамаске. В этом здании также находилась резиденция посла республики в САР Хосейна Акбари — он не пострадал.По данным Корпуса стражей исламской революции, погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.В Тегеране заявили, что оставляют за собой право ответить на авиаудар Израиля по генконсульству и определить, как именно "наказать агрессора".Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари, в свою очередь, отметил, что Иран понесет ответственность за решение пойти на дальнейшую эскалацию. Кроме того, как писало издание Elaph, Тель-Авив готовится поразить цели на территории исламской республики, если последняя ответит на атаку на его консульство в Дамаске.Россия осудила удар Израиля по диппредставительству Ирана и распространила в СБ ООН соответствующий проект заявления для прессы. Глава МИД Сергей Лавров назвал неприемлемыми любые посягательства на дипломатические и консульские объекты, чья неприкосновенность гарантируется Венскими конвенциями.

https://ria.ru/20240407/katastrofa-1938292142.html

https://ria.ru/20240410/blizhniy_vostok-1938912739.html

https://ria.ru/20240402/udary-1937238403.html

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в мире, израиль, корпус стражей исламской революции, армия обороны израиля (цахал), иран, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем