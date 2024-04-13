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СМИ: Британия не планирует присоединяться к операциям США у берегов Израиля - РИА Новости, 13.04.2024
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11:00 13.04.2024
https://ria.ru/20240413/telegraph-1939770269.html
СМИ: Британия не планирует присоединяться к операциям США у берегов Израиля
СМИ: Британия не планирует присоединяться к операциям США у берегов Израиля - РИА Новости, 13.04.2024
СМИ: Британия не планирует присоединяться к операциям США у берегов Израиля
Великобритания не планирует присоединяться к операциям ВМС США у берегов Израиля, сообщает газета Daily Telegraph со ссылкой на источник. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T11:00
2024-04-13T11:00
в мире
иран
израиль
сша
корпус стражей исламской революции
хамас
военная операция сша и британии в йемене
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Великобритания не планирует присоединяться к операциям ВМС США у берегов Израиля, сообщает газета Daily Telegraph со ссылкой на источник. Представитель американского министерства обороны ранее сообщил РИА Новости, что США направляют на Ближний Восток дополнительные силы, чтобы обеспечить усилить защиту дислоцированных там войск. По данным газеты Wall Street Journal, в ожидании атаки Ирана на Израиль США передислоцировали два эсминца. "У Британии два военных корабля в этом регионе. HMS Diamond… действует в Красном море у берегов Йемена. Источник в Королевском военно-морском флоте сообщил Telegraph, что Британия не планирует присоединяться к операциям США у берегов Израиля", - передает издание. Отмечается, что второй британский корабль, HMS Lancaster, находится сейчас в Аравийском море с целью борьбы против контрабанды наркотиков и оружия. По информации западных спецслужб, Иран может нанести удары по военным и правительственным зданиям в Израиле, но не по мирным жителям. Телеканал CBS News со ссылкой на американских чиновников ранее сообщал, что в Вашингтоне ожидали 12 апреля атаку Ирана с применением более 100 дронов и десятков ракет против военных целей Израиля. США на фоне возможной эскалации всячески заверяют Израиль, что будут поддерживать союзников в противостоянии любым угрозам, исходящим от Ирана и его сателлитов. Минобороны Сирии 1 апреля сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в САР Хосейна Акбари - последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено. По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников - Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Иранский МИД заявил, что "оставляет за собой право" ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора". Президент Ирана Эбрахим Раиси также подчеркнул, что Израиль заплатит высокую цену за эту атаку. Лидеры движений сопротивления в регионе заявили о необходимости задействовать все возможные ресурсы в противостоянии с Израилем для поддержки палестинского движения ХАМАС и других вооруженных палестинских формирований в секторе Газа.
https://ria.ru/20240412/vmeshatelstvo-1939693824.html
https://ria.ru/20240129/ataka-1924213149.html
https://ria.ru/20240412/bayden-1939723856.html
иран
израиль
сша
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в мире, иран, израиль, сша, корпус стражей исламской революции, хамас, военная операция сша и британии в йемене
В мире, Иран, Израиль, США, Корпус стражей исламской революции, ХАМАС, Военная операция США и Британии в Йемене
СМИ: Британия не планирует присоединяться к операциям США у берегов Израиля

Telegraph: ВМФ Британии не присоединится к операциям ВМС США у берегов Израиля

CC BY-SA 2.0 / Defence Images / RFA GOLD ROVER and HMS LANCASTER Военные корабли ВМФ Великобритании
Военные корабли ВМФ Великобритании - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
CC BY-SA 2.0 / Defence Images / RFA GOLD ROVER and HMS LANCASTER
Военные корабли ВМФ Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Великобритания не планирует присоединяться к операциям ВМС США у берегов Израиля, сообщает газета Daily Telegraph со ссылкой на источник.
Представитель американского министерства обороны ранее сообщил РИА Новости, что США направляют на Ближний Восток дополнительные силы, чтобы обеспечить усилить защиту дислоцированных там войск. По данным газеты Wall Street Journal, в ожидании атаки Ирана на Израиль США передислоцировали два эсминца.
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"У Британии два военных корабля в этом регионе. HMS Diamond… действует в Красном море у берегов Йемена. Источник в Королевском военно-морском флоте сообщил Telegraph, что Британия не планирует присоединяться к операциям США у берегов Израиля", - передает издание.
Отмечается, что второй британский корабль, HMS Lancaster, находится сейчас в Аравийском море с целью борьбы против контрабанды наркотиков и оружия.
По информации западных спецслужб, Иран может нанести удары по военным и правительственным зданиям в Израиле, но не по мирным жителям.
Телеканал CBS News со ссылкой на американских чиновников ранее сообщал, что в Вашингтоне ожидали 12 апреля атаку Ирана с применением более 100 дронов и десятков ракет против военных целей Израиля. США на фоне возможной эскалации всячески заверяют Израиль, что будут поддерживать союзников в противостоянии любым угрозам, исходящим от Ирана и его сателлитов.
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Минобороны Сирии 1 апреля сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в САР Хосейна Акбари - последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.
По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников - Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
Иранский МИД заявил, что "оставляет за собой право" ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора". Президент Ирана Эбрахим Раиси также подчеркнул, что Израиль заплатит высокую цену за эту атаку. Лидеры движений сопротивления в регионе заявили о необходимости задействовать все возможные ресурсы в противостоянии с Израилем для поддержки палестинского движения ХАМАС и других вооруженных палестинских формирований в секторе Газа.
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В миреИранИзраильСШАКорпус стражей исламской революцииХАМАСВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
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