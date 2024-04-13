https://ria.ru/20240413/telegraph-1939770269.html

СМИ: Британия не планирует присоединяться к операциям США у берегов Израиля

СМИ: Британия не планирует присоединяться к операциям США у берегов Израиля - РИА Новости, 13.04.2024

СМИ: Британия не планирует присоединяться к операциям США у берегов Израиля

Великобритания не планирует присоединяться к операциям ВМС США у берегов Израиля, сообщает газета Daily Telegraph со ссылкой на источник. РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T11:00

2024-04-13T11:00

2024-04-13T11:00

в мире

иран

израиль

сша

корпус стражей исламской революции

хамас

военная операция сша и британии в йемене

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Великобритания не планирует присоединяться к операциям ВМС США у берегов Израиля, сообщает газета Daily Telegraph со ссылкой на источник. Представитель американского министерства обороны ранее сообщил РИА Новости, что США направляют на Ближний Восток дополнительные силы, чтобы обеспечить усилить защиту дислоцированных там войск. По данным газеты Wall Street Journal, в ожидании атаки Ирана на Израиль США передислоцировали два эсминца. "У Британии два военных корабля в этом регионе. HMS Diamond… действует в Красном море у берегов Йемена. Источник в Королевском военно-морском флоте сообщил Telegraph, что Британия не планирует присоединяться к операциям США у берегов Израиля", - передает издание. Отмечается, что второй британский корабль, HMS Lancaster, находится сейчас в Аравийском море с целью борьбы против контрабанды наркотиков и оружия. По информации западных спецслужб, Иран может нанести удары по военным и правительственным зданиям в Израиле, но не по мирным жителям. Телеканал CBS News со ссылкой на американских чиновников ранее сообщал, что в Вашингтоне ожидали 12 апреля атаку Ирана с применением более 100 дронов и десятков ракет против военных целей Израиля. США на фоне возможной эскалации всячески заверяют Израиль, что будут поддерживать союзников в противостоянии любым угрозам, исходящим от Ирана и его сателлитов. Минобороны Сирии 1 апреля сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в САР Хосейна Акбари - последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено. По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников - Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Иранский МИД заявил, что "оставляет за собой право" ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора". Президент Ирана Эбрахим Раиси также подчеркнул, что Израиль заплатит высокую цену за эту атаку. Лидеры движений сопротивления в регионе заявили о необходимости задействовать все возможные ресурсы в противостоянии с Израилем для поддержки палестинского движения ХАМАС и других вооруженных палестинских формирований в секторе Газа.

https://ria.ru/20240412/vmeshatelstvo-1939693824.html

https://ria.ru/20240129/ataka-1924213149.html

https://ria.ru/20240412/bayden-1939723856.html

иран

израиль

сша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран, израиль, сша, корпус стражей исламской революции, хамас, военная операция сша и британии в йемене