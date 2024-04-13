https://ria.ru/20240413/techenie-1939856647.html

Течение воды, надвигающейся на Курган, резко усилилось

Течение воды, надвигающейся на Курган, резко усилилось - РИА Новости, 13.04.2024

Течение воды, надвигающейся на Курган, резко усилилось

Вода продолжает продвигаться к Кургану, течение резко усиливается, сообщил губернатор региона Вадим Шумков в Telegram-канале. РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T22:46

2024-04-13T22:46

2024-04-13T22:55

курганская область

происшествия

курган

вадим шумков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

наводнения в россии — 2024

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КУРГАН, 13 апр — РИА Новости. Вода продолжает продвигаться к Кургану, течение резко усиливается, сообщил губернатор региона Вадим Шумков в Telegram-канале."Вода продолжает продвигаться к Кургану. Течение резко усиливается. Сегодня проводили бурение поймы, чтобы увеличить впитываемость почвы. Завтра продолжим, где успеваем", — написал глава региона.Вдоль шоссе Тюнина земля очень влажная на большую глубину и не сможет впитать много воды, уточнил он."Выезжайте немедленно из затопляемой правобережной зоны и из домов и дач левобережной части, расположенных под дамбой, к родным, друзьям, в пункты временного размещения", — добавил Шумков.По состоянию на утро субботы в регионе подтопило 269 жилых домов и 409 приусадебных участков, один низководный мост и семь участков автомобильных дорог. Более 7,1 тысячи жителей эвакуировали превентивно, 885 человек находятся в пунктах временного размещения.Пик паводка в Кургане прогнозируется на 14-15 апреля.Небывалый паводокРегионы Южного Урала в этом году столкнулись с рекордным паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. Пятого апреля там прорвало дамбу, которая защищала Орск от вод реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию.В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей.Режим ЧС также действует в Курганской и Тюменской областях. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.

https://ria.ru/20240413/kurgan-1939764322.html

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Село Каминское в Курганской области частично затоплено Село Каминское в Курганской области частично затоплено, уровень воды - около метра, почти все жители эвакуировались, передает корреспондент РИА Новости 2024-04-13T22:46 true PT0M16S

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курганская область, происшествия, курган, вадим шумков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, наводнения в россии — 2024