На выставке "Россия" в День космонавтики создали четыре семьи

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. На международной выставке-форуме "Россия" в День космонавтики 12 апреля сыграли четыре свадьбы, сообщили в пресс-службе выставки."В День космонавтики на площадке Международной выставки-форума "Россия" прошла церемония бракосочетания сразу четырех пар. Молодожены приехали из регионов, имеющих особое отношение к космической отрасли: Амурской, Воронежской, Архангельской областей и Санкт-Петербурга", — говорится в релизе.Перед началом официальной процедуры заключения брака молодоженам предложили выбрать космические символы будущих семей: звезду Мицар, звезду Сириус, звезду Капелла и звезды Вега и Альтаир. "Все четыре пары получили в подарок экскурсию по столице от Комитета по туризму города Москвы, сувениры с символикой Дня космонавтики и чайный сервиз с символикой выставки "Россия", — отметили в пресс-службе.От лица "Роскосмоса" и Центра подготовки космонавтов молодоженов поздравили космонавты-испытатели Арутюн Кивирян и Сергей Тетерятников, вручив им в подарок — сертификаты на посещение города Байконура в день запуска ракеты-носителя. "Хотим вам пожелать, чтобы ваши союзы светились так же, как звезды и созвездия, которые вы сегодня выбрали, и чтобы на пути у вас были только счастье, любовь, взаимопонимание. Всех благ вашим семьям", — сказал Кивирян.Свадебная церемония продолжилась участием молодоженов в автопараде отечественных авто Aurus и Evolute, который завершился на главной уличной сцене выставки.В пресс-службе добавили, что ранее на выставке "Россия" уже поженились 56 пар, 35 из них провели церемонии бракосочетания в национальных традициях своих регионов, а свадьбы еще 21 пары прошли в рамках отраслевых дней — новые семьи создавали атомщики, энергетики, педагоги, предприниматели и молодежные активисты.
Свадебная церемония "Свет новых звезд" на выставке "Россия"
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. На международной выставке-форуме "Россия" в День космонавтики 12 апреля сыграли четыре свадьбы, сообщили в пресс-службе выставки.
"В День космонавтики на площадке Международной выставки-форума "Россия" прошла церемония бракосочетания сразу четырех пар. Молодожены приехали из регионов, имеющих особое отношение к космической отрасли: Амурской, Воронежской, Архангельской областей и Санкт-Петербурга", — говорится в релизе.
Президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева, профессор хирургии, академик Российской академии наук, лауреат главной просветительской награды страны Знание.Премия Лео Бокерия выступил на выставке "Россия" в рамках встречи цикла "Разговоры о важном".
Президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева, профессор хирургии, академик Российской академии наук, лауреат главной просветительской награды страны Знание.Премия Лео Бокерия выступил на выставке "Россия" в рамках встречи цикла "Разговоры о важном".
Президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева, профессор хирургии, академик Российской академии наук, лауреат главной просветительской награды страны Знание.Премия Лео Бокерия выступил на выставке "Россия" в рамках встречи цикла "Разговоры о важном".
Перед началом официальной процедуры заключения брака молодоженам предложили выбрать космические символы будущих семей: звезду Мицар, звезду Сириус, звезду Капелла и звезды Вега и Альтаир.
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"Все четыре пары получили в подарок экскурсию по столице от Комитета по туризму города Москвы, сувениры с символикой Дня космонавтики и чайный сервиз с символикой выставки "Россия", — отметили в пресс-службе.
От лица "Роскосмоса" и Центра подготовки космонавтов молодоженов поздравили космонавты-испытатели Арутюн Кивирян и Сергей Тетерятников, вручив им в подарок — сертификаты на посещение города Байконура в день запуска ракеты-носителя.
"Хотим вам пожелать, чтобы ваши союзы светились так же, как звезды и созвездия, которые вы сегодня выбрали, и чтобы на пути у вас были только счастье, любовь, взаимопонимание. Всех благ вашим семьям", — сказал Кивирян.
Свадебная церемония продолжилась участием молодоженов в автопараде отечественных авто Aurus и Evolute, который завершился на главной уличной сцене выставки.
В пресс-службе добавили, что ранее на выставке "Россия" уже поженились 56 пар, 35 из них провели церемонии бракосочетания в национальных традициях своих регионов, а свадьбы еще 21 пары прошли в рамках отраслевых дней — новые семьи создавали атомщики, энергетики, педагоги, предприниматели и молодежные активисты.
Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля. Она представляет собой полную экскурсию по стране, где каждый посетитель может познакомиться с ее богатством и разнообразием. Здесь представлены разные отрасли национальной экономики, в том числе промышленное производство, сельское хозяйство, наука, культура и туризм.
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