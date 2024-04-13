https://ria.ru/20240413/svadba-1939820707.html

На выставке "Россия" в День космонавтики создали четыре семьи

На выставке "Россия" в День космонавтики создали четыре семьи - РИА Новости, 13.04.2024

На выставке "Россия" в День космонавтики создали четыре семьи

На международной выставке-форуме "Россия" в День космонавтики 12 апреля сыграли четыре свадьбы, сообщили в пресс-службе выставки. РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T17:10

2024-04-13T17:10

2024-04-13T22:14

выставка-форум "россия"

общество

москва

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байконур (город)

роскосмос

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. На международной выставке-форуме "Россия" в День космонавтики 12 апреля сыграли четыре свадьбы, сообщили в пресс-службе выставки."В День космонавтики на площадке Международной выставки-форума "Россия" прошла церемония бракосочетания сразу четырех пар. Молодожены приехали из регионов, имеющих особое отношение к космической отрасли: Амурской, Воронежской, Архангельской областей и Санкт-Петербурга", — говорится в релизе.Перед началом официальной процедуры заключения брака молодоженам предложили выбрать космические символы будущих семей: звезду Мицар, звезду Сириус, звезду Капелла и звезды Вега и Альтаир. "Все четыре пары получили в подарок экскурсию по столице от Комитета по туризму города Москвы, сувениры с символикой Дня космонавтики и чайный сервиз с символикой выставки "Россия", — отметили в пресс-службе.От лица "Роскосмоса" и Центра подготовки космонавтов молодоженов поздравили космонавты-испытатели Арутюн Кивирян и Сергей Тетерятников, вручив им в подарок — сертификаты на посещение города Байконура в день запуска ракеты-носителя. "Хотим вам пожелать, чтобы ваши союзы светились так же, как звезды и созвездия, которые вы сегодня выбрали, и чтобы на пути у вас были только счастье, любовь, взаимопонимание. Всех благ вашим семьям", — сказал Кивирян.Свадебная церемония продолжилась участием молодоженов в автопараде отечественных авто Aurus и Evolute, который завершился на главной уличной сцене выставки.В пресс-службе добавили, что ранее на выставке "Россия" уже поженились 56 пар, 35 из них провели церемонии бракосочетания в национальных традициях своих регионов, а свадьбы еще 21 пары прошли в рамках отраслевых дней — новые семьи создавали атомщики, энергетики, педагоги, предприниматели и молодежные активисты.

https://ria.ru/20231110/svadba-1908698528.html

https://ria.ru/20231115/vystavka-1909637489.html

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общество, москва, архангельская область, байконур (город), роскосмос, выставка-форум "россия"