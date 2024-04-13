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На выставке "Россия" в День космонавтики создали четыре семьи - РИА Новости, 13.04.2024
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
17:10 13.04.2024 (обновлено: 22:14 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/svadba-1939820707.html
На выставке "Россия" в День космонавтики создали четыре семьи
На выставке "Россия" в День космонавтики создали четыре семьи - РИА Новости, 13.04.2024
На выставке "Россия" в День космонавтики создали четыре семьи
На международной выставке-форуме "Россия" в День космонавтики 12 апреля сыграли четыре свадьбы, сообщили в пресс-службе выставки. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T17:10
2024-04-13T22:14
выставка-форум "россия"
общество
москва
архангельская область
байконур (город)
роскосмос
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. На международной выставке-форуме "Россия" в День космонавтики 12 апреля сыграли четыре свадьбы, сообщили в пресс-службе выставки."В День космонавтики на площадке Международной выставки-форума "Россия" прошла церемония бракосочетания сразу четырех пар. Молодожены приехали из регионов, имеющих особое отношение к космической отрасли: Амурской, Воронежской, Архангельской областей и Санкт-Петербурга", — говорится в релизе.Перед началом официальной процедуры заключения брака молодоженам предложили выбрать космические символы будущих семей: звезду Мицар, звезду Сириус, звезду Капелла и звезды Вега и Альтаир. "Все четыре пары получили в подарок экскурсию по столице от Комитета по туризму города Москвы, сувениры с символикой Дня космонавтики и чайный сервиз с символикой выставки "Россия", — отметили в пресс-службе.От лица "Роскосмоса" и Центра подготовки космонавтов молодоженов поздравили космонавты-испытатели Арутюн Кивирян и Сергей Тетерятников, вручив им в подарок — сертификаты на посещение города Байконура в день запуска ракеты-носителя. "Хотим вам пожелать, чтобы ваши союзы светились так же, как звезды и созвездия, которые вы сегодня выбрали, и чтобы на пути у вас были только счастье, любовь, взаимопонимание. Всех благ вашим семьям", — сказал Кивирян.Свадебная церемония продолжилась участием молодоженов в автопараде отечественных авто Aurus и Evolute, который завершился на главной уличной сцене выставки.В пресс-службе добавили, что ранее на выставке "Россия" уже поженились 56 пар, 35 из них провели церемонии бракосочетания в национальных традициях своих регионов, а свадьбы еще 21 пары прошли в рамках отраслевых дней — новые семьи создавали атомщики, энергетики, педагоги, предприниматели и молодежные активисты.
https://ria.ru/20231110/svadba-1908698528.html
https://ria.ru/20231115/vystavka-1909637489.html
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общество, москва, архангельская область, байконур (город), роскосмос, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Общество, Москва, Архангельская область, Байконур (город), Роскосмос, Выставка-форум "Россия"
На выставке "Россия" в День космонавтики создали четыре семьи

На выставке "Россия" в День космонавтики состоялись 4 свадьбы

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкСвадебная церемония "Свет новых звезд" на выставке "Россия"
Свадебная церемония Свет новых звезд на выставке Россия
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Свадебная церемония "Свет новых звезд" на выставке "Россия"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. На международной выставке-форуме "Россия" в День космонавтики 12 апреля сыграли четыре свадьбы, сообщили в пресс-службе выставки.
"В День космонавтики на площадке Международной выставки-форума "Россия" прошла церемония бракосочетания сразу четырех пар. Молодожены приехали из регионов, имеющих особое отношение к космической отрасли: Амурской, Воронежской, Архангельской областей и Санкт-Петербурга", — говорится в релизе.
Фестивали, концерты, спектакли: чем удивляет выставка-форум "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставку "Россия" посетили уже десяти миллионов посетителей.

Выставка Россия. Екатерина и Константин Панфиловы, 10-миллионные посетители выставки

Выставку "Россия" посетили уже десяти миллионов посетителей.

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Заблокированным на западных площадках блогерам вручили первую национальную премию "Феникс"

Выставка Россия. Первая Национальная премия Феникс от RUTUBE

Заблокированным на западных площадках блогерам вручили первую национальную премию "Феникс"

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Состоялась презентация карты, созданной более чем 50 мастерами народных художественных промыслов к десятилетию Крымской весны. Карту разместили на стенде Республики Крым.

Выставка Россия. Презентация карты, созданной к 10-летию Крымской весны

Состоялась презентация карты, созданной более чем 50 мастерами народных художественных промыслов к десятилетию Крымской весны. Карту разместили на стенде Республики Крым.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Зрители увидели показ спектакля "История одного несовершенства" режиссера Виктории Печерниковой.

Выставка Россия. Показ спектакля История одного несовершенства в рамках проекта Голоса страны

Зрители увидели показ спектакля "История одного несовершенства" режиссера Виктории Печерниковой.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Установочная сессия Всероссийского форума волонтеров-медиков прошла в "Доме молодежи"

Выставка Россия. Установочная сессия Всероссийского форума волонтеров-медиков. Торжественное открытие Всероссийского форума волонтеров-медиков

Установочная сессия Всероссийского форума волонтеров-медиков прошла в "Доме молодежи"

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Чемпион мира по киберспорту Роберт Фахретдинов провел творческую встречу.

Выставка Россия. Творческая встреча с чемпионом мира по киберспорту Робертом Фахретдиновым

Чемпион мира по киберспорту Роберт Фахретдинов провел творческую встречу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Организаторы провели экскурсии для участников Форума "Корпоративный музей: приоритет будущего".

Выставка Россия. Экскурсии для участников Форума Корпоративный музей: приоритет будущего. Павильон №19 Атом

Организаторы провели экскурсии для участников Форума "Корпоративный музей: приоритет будущего".

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На специальном концерте Московского джазового фестиваля в павильоне № 75 прошло выступление российских мэтров.

Выставка Россия. Специальный концерт Московского джазового фестиваля

На специальном концерте Московского джазового фестиваля в павильоне № 75 прошло выступление российских мэтров.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Посетители увидели торжественный запуск Международной акции "10 000 шагов к жизни", в которой мог принять участие любой желающий и пройти десять тысяч шагов по территории ВДНХ.

Выставка Россия. Всероссийский форум волонтеров-медиков. Торжественный запуск Международной акции 10 000 шагов к жизни

Посетители увидели торжественный запуск Международной акции "10 000 шагов к жизни", в которой мог принять участие любой желающий и пройти десять тысяч шагов по территории ВДНХ.

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9 из 15
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Прошел фестиваль профессий. Ученые будущего.

Выставка Россия. Фестиваль профессий. Ученые будущего

Прошел фестиваль профессий. Ученые будущего.

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Солисты общероссийского музыкального проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ спели всеми любимые "Песни великой страны".

Выставка Россия. Концерт солистов проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ Песни великой страны

Солисты общероссийского музыкального проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ спели всеми любимые "Песни великой страны".

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Посетители смогли пообщаться с писательницей Дарьей Донцовой на ее творческом вечере.

Выставка Россия. Творческий вечер Дарьи Донцовой: 25 лет в профессии

Посетители смогли пообщаться с писательницей Дарьей Донцовой на ее творческом вечере.

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Для гостей организовали мастер-классы по росписи романовской и ковровской игрушек.

Выставка Россия. Мастер-классы по росписи романовской и ковровской игрушек

Для гостей организовали мастер-классы по росписи романовской и ковровской игрушек.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева, профессор хирургии, академик Российской академии наук, лауреат главной просветительской награды страны Знание.Премия Лео Бокерия выступил на выставке "Россия" в рамках встречи цикла "Разговоры о важном".

Выставка Россия. Разговоры о важном

Президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева, профессор хирургии, академик Российской академии наук, лауреат главной просветительской награды страны Знание.Премия Лео Бокерия выступил на выставке "Россия" в рамках встречи цикла "Разговоры о важном".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 15
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Мероприятия в рамках Дня здоровья прошли в павильоне на ВДНХ.

Выставка Россия. Мероприятия в рамках Дня здоровья, павильон С На службе здоровья (Минздрав России), открытие детского уголка здоровья Будущий врач

Мероприятия в рамках Дня здоровья прошли в павильоне на ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 15

Выставку "Россия" посетили уже десяти миллионов посетителей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Заблокированным на западных площадках блогерам вручили первую национальную премию "Феникс"

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 15

Состоялась презентация карты, созданной более чем 50 мастерами народных художественных промыслов к десятилетию Крымской весны. Карту разместили на стенде Республики Крым.

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3 из 15

Зрители увидели показ спектакля "История одного несовершенства" режиссера Виктории Печерниковой.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 15

Установочная сессия Всероссийского форума волонтеров-медиков прошла в "Доме молодежи"

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 15

Чемпион мира по киберспорту Роберт Фахретдинов провел творческую встречу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 15

Организаторы провели экскурсии для участников Форума "Корпоративный музей: приоритет будущего".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 15

На специальном концерте Московского джазового фестиваля в павильоне № 75 прошло выступление российских мэтров.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 15

Посетители увидели торжественный запуск Международной акции "10 000 шагов к жизни", в которой мог принять участие любой желающий и пройти десять тысяч шагов по территории ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 15

Прошел фестиваль профессий. Ученые будущего.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 15

Солисты общероссийского музыкального проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ спели всеми любимые "Песни великой страны".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 15

Посетители смогли пообщаться с писательницей Дарьей Донцовой на ее творческом вечере.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 15

Для гостей организовали мастер-классы по росписи романовской и ковровской игрушек.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 15

Президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева, профессор хирургии, академик Российской академии наук, лауреат главной просветительской награды страны Знание.Премия Лео Бокерия выступил на выставке "Россия" в рамках встречи цикла "Разговоры о важном".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 15

Мероприятия в рамках Дня здоровья прошли в павильоне на ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 15
Перед началом официальной процедуры заключения брака молодоженам предложили выбрать космические символы будущих семей: звезду Мицар, звезду Сириус, звезду Капелла и звезды Вега и Альтаир.
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"Все четыре пары получили в подарок экскурсию по столице от Комитета по туризму города Москвы, сувениры с символикой Дня космонавтики и чайный сервиз с символикой выставки "Россия", — отметили в пресс-службе.
От лица "Роскосмоса" и Центра подготовки космонавтов молодоженов поздравили космонавты-испытатели Арутюн Кивирян и Сергей Тетерятников, вручив им в подарок — сертификаты на посещение города Байконура в день запуска ракеты-носителя.
Работники АО ЦЭНКИ — КЦ Восточный Алена Кузьмина и Александр Андрейченко во время церемонии бракосочетания в павильоне ВДНХ Космонавтика и авиация
На ВДНХ провели необычную свадьбу для сотрудников космодрома Восточный
10 ноября 2023, 16:02
"Хотим вам пожелать, чтобы ваши союзы светились так же, как звезды и созвездия, которые вы сегодня выбрали, и чтобы на пути у вас были только счастье, любовь, взаимопонимание. Всех благ вашим семьям", — сказал Кивирян.
Свадебная церемония продолжилась участием молодоженов в автопараде отечественных авто Aurus и Evolute, который завершился на главной уличной сцене выставки.
В пресс-службе добавили, что ранее на выставке "Россия" уже поженились 56 пар, 35 из них провели церемонии бракосочетания в национальных традициях своих регионов, а свадьбы еще 21 пары прошли в рамках отраслевых дней — новые семьи создавали атомщики, энергетики, педагоги, предприниматели и молодежные активисты.

Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля. Она представляет собой полную экскурсию по стране, где каждый посетитель может познакомиться с ее богатством и разнообразием. Здесь представлены разные отрасли национальной экономики, в том числе промышленное производство, сельское хозяйство, наука, культура и туризм.

Свадебная церемония в национальных традициях Республики Бурятия
Свадьбу по бурятским традициям провели на выставке "Россия"
15 ноября 2023, 17:07
 
Выставка-форум "Россия"ОбществоМоскваАрхангельская областьБайконур (город)РоскосмосВыставка-форум "Россия"
 
 
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