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СМИ: Зеленский выступил против объявления амнистии для дезертиров
СМИ: Зеленский выступил против объявления амнистии для дезертиров - РИА Новости, 13.04.2024
СМИ: Зеленский выступил против объявления амнистии для дезертиров
Владимир Зеленский высказался против объявления общей амнистии для дезертиров из ВСУ, сообщает украинское издание "Страна". РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T00:16
2024-04-13T00:16
2024-04-13T00:16
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский высказался против объявления общей амнистии для дезертиров из ВСУ, сообщает украинское издание "Страна". "Зеленский выступил против общей амнистии для дезертиров из ВСУ", - пишет издание. В среду депутат Верховной рады Ирина Геращенко сообщила, что парламент Украины поддержал в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности за военные правонарушения, в том числе за дезертирство. Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что в подразделениях украинской армии из-за больших потерь участились случаи дезертирства, на подконтрольной Киеву территории процветает мародерство.
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СМИ: Зеленский выступил против объявления амнистии для дезертиров
"Страна": Зеленский высказался против объявления амнистии для дезертиров из ВСУ