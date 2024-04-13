https://ria.ru/20240413/strana-1939731656.html

СМИ: Зеленский выступил против объявления амнистии для дезертиров

СМИ: Зеленский выступил против объявления амнистии для дезертиров - РИА Новости, 13.04.2024

СМИ: Зеленский выступил против объявления амнистии для дезертиров

Владимир Зеленский высказался против объявления общей амнистии для дезертиров из ВСУ, сообщает украинское издание "Страна". РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T00:16

2024-04-13T00:16

2024-04-13T00:16

в мире

украина

россия

киев

владимир зеленский

ирина геращенко

сергей шойгу

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский высказался против объявления общей амнистии для дезертиров из ВСУ, сообщает украинское издание "Страна". "Зеленский выступил против общей амнистии для дезертиров из ВСУ", - пишет издание. В среду депутат Верховной рады Ирина Геращенко сообщила, что парламент Украины поддержал в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности за военные правонарушения, в том числе за дезертирство. Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что в подразделениях украинской армии из-за больших потерь участились случаи дезертирства, на подконтрольной Киеву территории процветает мародерство.

https://ria.ru/20240411/bezuglaya-1939420340.html

https://ria.ru/20240314/vsu-1933066829.html

украина

россия

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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, ирина геращенко, сергей шойгу, вооруженные силы украины, верховная рада украины