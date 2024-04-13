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СМИ: Зеленский выступил против объявления амнистии для дезертиров - РИА Новости, 13.04.2024
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00:16 13.04.2024
https://ria.ru/20240413/strana-1939731656.html
СМИ: Зеленский выступил против объявления амнистии для дезертиров
СМИ: Зеленский выступил против объявления амнистии для дезертиров - РИА Новости, 13.04.2024
СМИ: Зеленский выступил против объявления амнистии для дезертиров
Владимир Зеленский высказался против объявления общей амнистии для дезертиров из ВСУ, сообщает украинское издание "Страна". РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T00:16
2024-04-13T00:16
в мире
украина
россия
киев
владимир зеленский
ирина геращенко
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский высказался против объявления общей амнистии для дезертиров из ВСУ, сообщает украинское издание "Страна". "Зеленский выступил против общей амнистии для дезертиров из ВСУ", - пишет издание. В среду депутат Верховной рады Ирина Геращенко сообщила, что парламент Украины поддержал в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности за военные правонарушения, в том числе за дезертирство. Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что в подразделениях украинской армии из-за больших потерь участились случаи дезертирства, на подконтрольной Киеву территории процветает мародерство.
https://ria.ru/20240411/bezuglaya-1939420340.html
https://ria.ru/20240314/vsu-1933066829.html
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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, ирина геращенко, сергей шойгу, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Ирина Геращенко, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
СМИ: Зеленский выступил против объявления амнистии для дезертиров

"Страна": Зеленский высказался против объявления амнистии для дезертиров из ВСУ

© AP Photo / Alessandra TarantinoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский высказался против объявления общей амнистии для дезертиров из ВСУ, сообщает украинское издание "Страна".
"Зеленский выступил против общей амнистии для дезертиров из ВСУ", - пишет издание.
Марьяна Безуглая - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
Без мобилизации женщин Украина будет уничтожена, заявили в Раде
11 апреля, 17:43
В среду депутат Верховной рады Ирина Геращенко сообщила, что парламент Украины поддержал в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности за военные правонарушения, в том числе за дезертирство.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что в подразделениях украинской армии из-за больших потерь участились случаи дезертирства, на подконтрольной Киеву территории процветает мародерство.
Украинские солдаты недалеко от линии фронта под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Украинские СМИ сообщили о зверствах офицеров ВСУ
14 марта, 21:55
 
В миреУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийИрина ГеращенкоСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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