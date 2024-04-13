https://ria.ru/20240413/stantsiya-1939831986.html

Гросси поддержал перевод энергоблоков ЗАЭС в режим "холодного останова"

Гросси поддержал перевод энергоблоков ЗАЭС в режим "холодного останова" - РИА Новости, 13.04.2024

Гросси поддержал перевод энергоблоков ЗАЭС в режим "холодного останова"

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси приветствует перевод всех шести реакторных блоков Запорожской АЭС в режим... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T18:37

2024-04-13T18:37

2024-04-13T18:37

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магатэ

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ВЕНА, 13 апр — РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси приветствует перевод всех шести реакторных блоков Запорожской АЭС в режим "холодного останова", так как это положительно скажется на безопасности объекта, говорится в заявлении МАГАТЭ. Ранее в субботу пресс-служба Запорожской АЭС сообщила, что энергоблок станции №4 был переведен в режим "холодного останова". Таким образом, теперь все шесть реакторных блоков ЗАЭС впервые с конца 2022 года находятся в состоянии "холодного останова". В МАГАТЭ уточнили, что решение о таком шаге было принято после того, как в близлежащем городе Энергодар, где проживает большинство сотрудников станции, недавно закончился зимний отопительный сезон. "Я приветствую это событие, которое было рекомендовано Агентством в течение некоторого времени, поскольку оно повышает общую безопасность объекта. Агентство продолжит внимательно следить за эксплуатационным состоянием Запорожской атомной электростанции и предоставлять технически жизнеспособные альтернативы в условиях быстрых изменений и вызовов", - приводятся в сообщении слова Гросси. Хотя эта мера положительно сказывается на ядерной безопасности, ситуация остается крайне нестабильной в то время, когда крупнейшая в Европе атомная электростанция подвергается серьезной опасности: за последнюю неделю на объект было совершено несколько ударов беспилотников. "Решение о переводе всех шести энергоблоков в режим холодной остановки само по себе положительно, поскольку охлаждение реактора обеспечивает дополнительный буфер на случай аварии. Но это не решает фундаментальной проблемы, связанной с недавним резким ухудшением ситуации на АЭС. Несомненно, ядерная безопасность на этом крупном ядерном объекте остается очень неустойчивой", - добавил генеральный директор МАГАТЭ. Несмотря на переход всех шести энергоблоков АЭС в режим "холодный останов", по словам Гросси, это не решает фундаментальной проблемы, связанной с недавним резким ухудшением ситуации на объекте. "Несомненно, ядерная безопасность на этом крупном ядерном объекте остается очень неустойчивой", - отметил он. Как уточнили в МАГАТЭ, потенциальные риски были еще раз проявились в субботу утром, когда группа экспертов Агентства, находящаяся на ЗАЭС, сообщила, что "менее чем за полчаса услышала шестнадцать выстрелов из артиллерийского орудия - некоторые на близком расстоянии, другие дальше, но все равно отчетливо слышно". В воскресенье, 7 апреля, пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника на купол шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта. В понедельник над станцией был сбит украинский дрон-камикадзе. Он упал на кровлю 6-го энергоблока, угроз нарушения пределов безопасности ЗАЭС не зафиксировано. Во вторник ВСУ атаковали дроном уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://ria.ru/20240408/ataka-1938496666.html

https://ria.ru/20240402/bomby-1937304119.html

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в мире, энергодар, европа, днепр (город), рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, вооруженные силы украины