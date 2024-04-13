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Посольство КНР в США заявило, что Китай не участвует в конфликте на Украине - РИА Новости, 13.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:23 13.04.2024 (обновлено: 06:21 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/ssha-1939736925.html
Посольство КНР в США заявило, что Китай не участвует в конфликте на Украине
Посольство КНР в США заявило, что Китай не участвует в конфликте на Украине - РИА Новости, 13.04.2024
Посольство КНР в США заявило, что Китай не участвует в конфликте на Украине
Китай прилагает конструктивные усилия для продвижения возможности политического урегулирования украинского кризиса, не занимает какую-либо сторону в нем и... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T02:23
2024-04-13T06:21
в мире
китай
сша
россия
джейк салливан
сергей лавров
си цзиньпин
специальная военная операция на украине
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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Китай прилагает конструктивные усилия для продвижения возможности политического урегулирования украинского кризиса, не занимает какую-либо сторону в нем и просит США не мешать "обычным отношениям" между Пекином и Москвой, заявил РИА Новости представитель посольства КНР Лю Пэнъюй."Китай не является создателем или стороной, вовлеченной в украинский кризис. Мы играем конструктивную роль в оказании поддержки политическому урегулированию", — сказал представитель китайской дипмиссии в США, отвечая на просьбу прокомментировать публикации американских СМИ о том, что разведка США обладает данными о том, что КНР увеличивает поставки в Россию оборудования, в том числе электроники, высокотехнологической продукции и машиностроительного оборудования для поддержки ее действий на Украине.Комментируя это, китайский дипломат подчеркнул, что "Китай не предоставляет оружие ни одной из сторон (конфликта — ред.), а обычная торговля между Китаем и Россией не должна оказываться предметом вмешательства и ограничений"."Мы призываем США отказаться от попыток опорочить и сделать козлом отпущения обычные отношения между Китаем и Россией", — сказал представитель посольства.Во вторник помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя встречу главы МИД России Сергея Лаврова и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине, заявил, что власти США не видят свидетельств того, что Китай напрямую оказывает военную помощь России со спецоперацией на Украине.В Пекине неоднократно заявляли, что в отношении украинского кризиса Китай придерживается объективной и справедливой позиции, активно работает над продвижением мира и переговоров.
https://ria.ru/20240409/pomosch-1938963099.html
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в мире, китай, сша, россия, джейк салливан, сергей лавров, си цзиньпин
В мире, Китай, США, Россия, Джейк Салливан, Сергей Лавров, Си Цзиньпин, Специальная военная операция на Украине
Посольство КНР в США заявило, что Китай не участвует в конфликте на Украине

Посольство Китая в США: Пекин не поставляет оружие ни России, ни Украине

© AP Photo / Mark SchiefelbeinВоеннослужащие Народно-освободительной армии Китая
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Китай прилагает конструктивные усилия для продвижения возможности политического урегулирования украинского кризиса, не занимает какую-либо сторону в нем и просит США не мешать "обычным отношениям" между Пекином и Москвой, заявил РИА Новости представитель посольства КНР Лю Пэнъюй.
"Китай не является создателем или стороной, вовлеченной в украинский кризис. Мы играем конструктивную роль в оказании поддержки политическому урегулированию", — сказал представитель китайской дипмиссии в США, отвечая на просьбу прокомментировать публикации американских СМИ о том, что разведка США обладает данными о том, что КНР увеличивает поставки в Россию оборудования, в том числе электроники, высокотехнологической продукции и машиностроительного оборудования для поддержки ее действий на Украине.
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
Китай не оказывает России военной помощи в связи с СВО, сообщил Белый дом
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Комментируя это, китайский дипломат подчеркнул, что "Китай не предоставляет оружие ни одной из сторон (конфликта — ред.), а обычная торговля между Китаем и Россией не должна оказываться предметом вмешательства и ограничений".
"Мы призываем США отказаться от попыток опорочить и сделать козлом отпущения обычные отношения между Китаем и Россией", — сказал представитель посольства.
Во вторник помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя встречу главы МИД России Сергея Лаврова и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине, заявил, что власти США не видят свидетельств того, что Китай напрямую оказывает военную помощь России со спецоперацией на Украине.
В Пекине неоднократно заявляли, что в отношении украинского кризиса Китай придерживается объективной и справедливой позиции, активно работает над продвижением мира и переговоров.
Спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКитайСШАРоссияДжейк СалливанСергей ЛавровСи Цзиньпин
 
 
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