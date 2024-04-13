Посольство КНР в США заявило, что Китай не участвует в конфликте на Украине
Посольство Китая в США: Пекин не поставляет оружие ни России, ни Украине
© AP Photo / Mark SchiefelbeinВоеннослужащие Народно-освободительной армии Китая
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Китай прилагает конструктивные усилия для продвижения возможности политического урегулирования украинского кризиса, не занимает какую-либо сторону в нем и просит США не мешать "обычным отношениям" между Пекином и Москвой, заявил РИА Новости представитель посольства КНР Лю Пэнъюй.
"Китай не является создателем или стороной, вовлеченной в украинский кризис. Мы играем конструктивную роль в оказании поддержки политическому урегулированию", — сказал представитель китайской дипмиссии в США, отвечая на просьбу прокомментировать публикации американских СМИ о том, что разведка США обладает данными о том, что КНР увеличивает поставки в Россию оборудования, в том числе электроники, высокотехнологической продукции и машиностроительного оборудования для поддержки ее действий на Украине.
Комментируя это, китайский дипломат подчеркнул, что "Китай не предоставляет оружие ни одной из сторон (конфликта — ред.), а обычная торговля между Китаем и Россией не должна оказываться предметом вмешательства и ограничений".
"Мы призываем США отказаться от попыток опорочить и сделать козлом отпущения обычные отношения между Китаем и Россией", — сказал представитель посольства.
Во вторник помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя встречу главы МИД России Сергея Лаврова и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине, заявил, что власти США не видят свидетельств того, что Китай напрямую оказывает военную помощь России со спецоперацией на Украине.
В Пекине неоднократно заявляли, что в отношении украинского кризиса Китай придерживается объективной и справедливой позиции, активно работает над продвижением мира и переговоров.
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