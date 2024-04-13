https://ria.ru/20240413/ssha-1939736925.html

Посольство КНР в США заявило, что Китай не участвует в конфликте на Украине

Посольство КНР в США заявило, что Китай не участвует в конфликте на Украине - РИА Новости, 13.04.2024

Посольство КНР в США заявило, что Китай не участвует в конфликте на Украине

Китай прилагает конструктивные усилия для продвижения возможности политического урегулирования украинского кризиса, не занимает какую-либо сторону в нем и... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T02:23

2024-04-13T02:23

2024-04-13T06:21

в мире

китай

сша

россия

джейк салливан

сергей лавров

си цзиньпин

специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Китай прилагает конструктивные усилия для продвижения возможности политического урегулирования украинского кризиса, не занимает какую-либо сторону в нем и просит США не мешать "обычным отношениям" между Пекином и Москвой, заявил РИА Новости представитель посольства КНР Лю Пэнъюй."Китай не является создателем или стороной, вовлеченной в украинский кризис. Мы играем конструктивную роль в оказании поддержки политическому урегулированию", — сказал представитель китайской дипмиссии в США, отвечая на просьбу прокомментировать публикации американских СМИ о том, что разведка США обладает данными о том, что КНР увеличивает поставки в Россию оборудования, в том числе электроники, высокотехнологической продукции и машиностроительного оборудования для поддержки ее действий на Украине.Комментируя это, китайский дипломат подчеркнул, что "Китай не предоставляет оружие ни одной из сторон (конфликта — ред.), а обычная торговля между Китаем и Россией не должна оказываться предметом вмешательства и ограничений"."Мы призываем США отказаться от попыток опорочить и сделать козлом отпущения обычные отношения между Китаем и Россией", — сказал представитель посольства.Во вторник помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя встречу главы МИД России Сергея Лаврова и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине, заявил, что власти США не видят свидетельств того, что Китай напрямую оказывает военную помощь России со спецоперацией на Украине.В Пекине неоднократно заявляли, что в отношении украинского кризиса Китай придерживается объективной и справедливой позиции, активно работает над продвижением мира и переговоров.

https://ria.ru/20240409/pomosch-1938963099.html

https://ria.ru/20240228/vizit-1929919311.html

китай

сша

россия

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в мире, китай, сша, россия, джейк салливан, сергей лавров, си цзиньпин