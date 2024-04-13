https://ria.ru/20240413/smi-1939857671.html

Иран выпустил десятки беспилотников в сторону Израиля, сообщили СМИ

Иран выпустил десятки беспилотников в сторону Израиля, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.04.2024

Иран выпустил десятки беспилотников в сторону Израиля, сообщили СМИ

Иран выпустил десятки беспилотников в сторону Израиля, пишет издание Jerusalem Post. РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-13T22:56

2024-04-13T22:56

2024-04-14T00:00

в мире

иран

израиль

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сергей лавров

сирия

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Иран выпустил десятки беспилотников в сторону Израиля, пишет издание Jerusalem Post."Десятки беспилотников летят из Ирана в направлении Израиля", — говорится в публикации.Эту информацию подтвердили в израильской армии (ЦАХАЛ), отметив, что они "контролируют все цели". Радиостанция Kan со ссылкой на военных передает, что дроны могут достичь территории еврейского государства около 02:30 мск.Ряд изданий со ссылкой на израильских и американских чиновников пишет, что, помимо беспилотников, Тегеран мог запустить и ракеты.По данным телеканала Al Arabiya, большое число иранских БПЛА пересекло воздушное пространство на юге Ирака. Министр транспорта этой страны Раззак ас-Саадави объявил о закрытии воздушного пространства и приостановке авиасообщения.Ранее в субботу официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что Тель-Авив привел системы обороны и нападения ВВС в боевую готовность.В свою очередь, премьер-министр Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что Израиль ударит по тому, кто атакует его территорию.Обострение между Ираном и ИзраилемПервого апреля Минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по Генеральному консульству Ирана в Дамаске. В этом здании также находилась резиденция посла республики в САР Хосейна Акбари — он не пострадал.По данным Корпуса стражей исламской революции, погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" в Сирии и Ливане, а также его заместитель — бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.В Тегеране заявили, что оставляют за собой право ответить на авиаудар Израиля по генконсульству и определить, как именно "наказать агрессора".Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари, в свою очередь, отметил, что Иран понесет ответственность за решение пойти на дальнейшую эскалацию. Кроме того, как писало издание Elaph, Тель-Авив готовится поразить цели на территории Исламской Республики Иран, если последняя ответит на атаку на его консульство в Дамаске.Россия осудила удар Израиля по диппредставительству Ирана и распространила в СБ ООН соответствующий проект заявления для прессы. Глава МИД Сергей Лавров назвал неприемлемыми любые посягательства на дипломатические и консульские объекты, чья неприкосновенность гарантируется Венскими конвенциями.

https://ria.ru/20240402/udary-1937238403.html

https://ria.ru/20240410/blizhniy_vostok-1938912739.html

https://ria.ru/20240412/izrail-1939533289.html

https://ria.ru/20240407/katastrofa-1938292142.html

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в мире, иран, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сергей лавров, сирия, корпус стражей исламской революции, оон