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Иран выпустил десятки беспилотников в сторону Израиля, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.04.2024
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22:56 13.04.2024 (обновлено: 00:00 14.04.2024)
https://ria.ru/20240413/smi-1939857671.html
Иран выпустил десятки беспилотников в сторону Израиля, сообщили СМИ
Иран выпустил десятки беспилотников в сторону Израиля, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.04.2024
Иран выпустил десятки беспилотников в сторону Израиля, сообщили СМИ
Иран выпустил десятки беспилотников в сторону Израиля, пишет издание Jerusalem Post. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-13T22:56
2024-04-14T00:00
в мире
иран
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сергей лавров
сирия
корпус стражей исламской революции
оон
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Иран выпустил десятки беспилотников в сторону Израиля, пишет издание Jerusalem Post."Десятки беспилотников летят из Ирана в направлении Израиля", — говорится в публикации.Эту информацию подтвердили в израильской армии (ЦАХАЛ), отметив, что они "контролируют все цели". Радиостанция Kan со ссылкой на военных передает, что дроны могут достичь территории еврейского государства около 02:30 мск.Ряд изданий со ссылкой на израильских и американских чиновников пишет, что, помимо беспилотников, Тегеран мог запустить и ракеты.По данным телеканала Al Arabiya, большое число иранских БПЛА пересекло воздушное пространство на юге Ирака. Министр транспорта этой страны Раззак ас-Саадави объявил о закрытии воздушного пространства и приостановке авиасообщения.Ранее в субботу официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что Тель-Авив привел системы обороны и нападения ВВС в боевую готовность.В свою очередь, премьер-министр Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что Израиль ударит по тому, кто атакует его территорию.Обострение между Ираном и ИзраилемПервого апреля Минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по Генеральному консульству Ирана в Дамаске. В этом здании также находилась резиденция посла республики в САР Хосейна Акбари — он не пострадал.По данным Корпуса стражей исламской революции, погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" в Сирии и Ливане, а также его заместитель — бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.В Тегеране заявили, что оставляют за собой право ответить на авиаудар Израиля по генконсульству и определить, как именно "наказать агрессора".Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари, в свою очередь, отметил, что Иран понесет ответственность за решение пойти на дальнейшую эскалацию. Кроме того, как писало издание Elaph, Тель-Авив готовится поразить цели на территории Исламской Республики Иран, если последняя ответит на атаку на его консульство в Дамаске.Россия осудила удар Израиля по диппредставительству Ирана и распространила в СБ ООН соответствующий проект заявления для прессы. Глава МИД Сергей Лавров назвал неприемлемыми любые посягательства на дипломатические и консульские объекты, чья неприкосновенность гарантируется Венскими конвенциями.
https://ria.ru/20240402/udary-1937238403.html
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в мире, иран, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сергей лавров, сирия, корпус стражей исламской революции, оон
В мире, Иран, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сергей Лавров, Сирия, Корпус стражей исламской революции, ООН
Иран выпустил десятки беспилотников в сторону Израиля, сообщили СМИ

Jerusalem Post: Иран выпустил десятки беспилотников в сторону Израиля

© Фото : предоставлено представительством Министерства туризма Израиля в РФ и СНГНочной Иерусалим
Ночной Иерусалим - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© Фото : предоставлено представительством Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ
Ночной Иерусалим. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Иран выпустил десятки беспилотников в сторону Израиля, пишет издание Jerusalem Post.
"Десятки беспилотников летят из Ирана в направлении Израиля", — говорится в публикации.
Разбор завалов на месте израильского удара по зданию в Дамаске. 1 апреля 2024 года - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Удары по Ирану ведут Израиль к стратегическому поражению
2 апреля, 08:00
Эту информацию подтвердили в израильской армии (ЦАХАЛ), отметив, что они "контролируют все цели". Радиостанция Kan со ссылкой на военных передает, что дроны могут достичь территории еврейского государства около 02:30 мск.
Ряд изданий со ссылкой на израильских и американских чиновников пишет, что, помимо беспилотников, Тегеран мог запустить и ракеты.
По данным телеканала Al Arabiya, большое число иранских БПЛА пересекло воздушное пространство на юге Ирака. Министр транспорта этой страны Раззак ас-Саадави объявил о закрытии воздушного пространства и приостановке авиасообщения.
Ранее в субботу официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что Тель-Авив привел системы обороны и нападения ВВС в боевую готовность.
Изображение сгенерировано ИИ
США отобрали у Израиля самое ценное
10 апреля, 08:00
В свою очередь, премьер-министр Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что Израиль ударит по тому, кто атакует его территорию.

Обострение между Ираном и Израилем

Первого апреля Минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по Генеральному консульству Ирана в Дамаске. В этом здании также находилась резиденция посла республики в САР Хосейна Акбари — он не пострадал.
По данным Корпуса стражей исламской революции, погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" в Сирии и Ливане, а также его заместитель — бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
Израильские солдаты - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
СМИ: армия Израиля утвердила план ответа на случай атаки с территории Ирана
12 апреля, 09:58
В Тегеране заявили, что оставляют за собой право ответить на авиаудар Израиля по генконсульству и определить, как именно "наказать агрессора".
Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари, в свою очередь, отметил, что Иран понесет ответственность за решение пойти на дальнейшую эскалацию. Кроме того, как писало издание Elaph, Тель-Авив готовится поразить цели на территории Исламской Республики Иран, если последняя ответит на атаку на его консульство в Дамаске.
Россия осудила удар Израиля по диппредставительству Ирана и распространила в СБ ООН соответствующий проект заявления для прессы. Глава МИД Сергей Лавров назвал неприемлемыми любые посягательства на дипломатические и консульские объекты, чья неприкосновенность гарантируется Венскими конвенциями.
Похороны членов Корпуса стражей исламской революции, погибших в результате удара в Сирии - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
Мир замер в ожидании катастрофы. Возмездие Ирана уже началось
7 апреля, 08:00
 
В миреИранИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСергей ЛавровСирияКорпус стражей исламской революцииООН
 
 
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