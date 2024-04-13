Турция отменила рейсы в Амман из-за возможной атаки Ирана на Израиль
Рейсы из Стамбула в Амман отменили из-за возможной атаки Ирана на Израиль
Пассажиры в Международном аэропорту Стамбула. Архивное фото
СТАМБУЛ, 13 апр - РИА Новости. Турецкие авиакомпании Turkish Airlines и Pegasus отменили рейсы из Стамбула в столицу Иордании Амман в ночь на воскресенье на фоне ситуации с возможным ударом Ирана по Израилю.
Власти Иордании приняли решение временно закрыть воздушное пространство королевства с 23.00 субботы по местному времени (совпадает с мск).
Авиакомпания Pegasus отменила рейс PC720, который должен был отправиться из стамбульского аэропорта Сабиха Гёкчен в Амман в 23.30 субботы, сообщили РИА Новости в воздушной гавани.
Помимо этого, уже вылетевшие в Иран рейсы возвращаются обратно в Стамбул. Так, рейс TK872 Стамбул-Тегеран развернулся обратно всего через полчаса после вылета, а рейс TK892 Стамбул-Исфахан возвращается обратно, хотя находился в воздушном пространстве Ирана и должен был приземлиться в Исфахане через час.
Авиасообщение между Израилем и Турцией приостановлено с октября 2023 года.
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Ранее телеканал Al Jazeera со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщил, что в США считают вероятным, что Иран атакует Израиль в воскресенье утром.
Вечером 1 апреля произошел авиаудар израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске, о чем сообщило минобороны Сирии. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана Хосейна Акбари - последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.
По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
Иранский МИД заявил, что оставляет за собой право ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора". В среду издание Elaph сообщило, что Израиль готовится нанести удары по целям на территории Ирана, если Тегеран ответит на атаку по его консульству в Дамаске атаками на израильские объекты.
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