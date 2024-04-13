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Турция отменила рейсы в Амман из-за возможной атаки Ирана на Израиль - РИА Новости, 13.04.2024
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22:40 13.04.2024 (обновлено: 23:50 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/reys-1939856149.html
Турция отменила рейсы в Амман из-за возможной атаки Ирана на Израиль
Турция отменила рейсы в Амман из-за возможной атаки Ирана на Израиль - РИА Новости, 13.04.2024
Турция отменила рейсы в Амман из-за возможной атаки Ирана на Израиль
Турецкие авиакомпании Turkish Airlines и Pegasus отменили рейсы из Стамбула в столицу Иордании Амман в ночь на воскресенье на фоне ситуации с возможным ударом... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T22:40
2024-04-13T23:50
в мире
амман (город)
иран
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
обострение ситуации между ираном и израилем
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СТАМБУЛ, 13 апр - РИА Новости. Турецкие авиакомпании Turkish Airlines и Pegasus отменили рейсы из Стамбула в столицу Иордании Амман в ночь на воскресенье на фоне ситуации с возможным ударом Ирана по Израилю.Власти Иордании приняли решение временно закрыть воздушное пространство королевства с 23.00 субботы по местному времени (совпадает с мск).Так, Turkish Airlines отменила рейс TK814, который должен был вылететь в 01.55 воскресенья, подтвердили РИА Новости в Международном аэропорту Стамбула (IST). Ранее на этой неделе он совершал посадку в Бейруте и Каире из-за ограничений.Авиакомпания Pegasus отменила рейс PC720, который должен был отправиться из стамбульского аэропорта Сабиха Гёкчен в Амман в 23.30 субботы, сообщили РИА Новости в воздушной гавани.Помимо этого, уже вылетевшие в Иран рейсы возвращаются обратно в Стамбул. Так, рейс TK872 Стамбул-Тегеран развернулся обратно всего через полчаса после вылета, а рейс TK892 Стамбул-Исфахан возвращается обратно, хотя находился в воздушном пространстве Ирана и должен был приземлиться в Исфахане через час.Авиасообщение между Израилем и Турцией приостановлено с октября 2023 года.Ранее телеканал Al Jazeera со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщил, что в США считают вероятным, что Иран атакует Израиль в воскресенье утром.Вечером 1 апреля произошел авиаудар израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске, о чем сообщило минобороны Сирии. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана Хосейна Акбари - последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.Иранский МИД заявил, что оставляет за собой право ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора". В среду издание Elaph сообщило, что Израиль готовится нанести удары по целям на территории Ирана, если Тегеран ответит на атаку по его консульству в Дамаске атаками на израильские объекты.
https://ria.ru/20240407/katastrofa-1938292142.html
https://ria.ru/20240402/udary-1937238403.html
https://ria.ru/20240410/blizhniy_vostok-1938912739.html
амман (город)
иран
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в мире, амман (город), иран, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Амман (город), Иран, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Турция отменила рейсы в Амман из-за возможной атаки Ирана на Израиль

Рейсы из Стамбула в Амман отменили из-за возможной атаки Ирана на Израиль

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПассажиры в Международном аэропорту Стамбула
Пассажиры в Международном аэропорту Стамбула - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Пассажиры в Международном аэропорту Стамбула. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 13 апр - РИА Новости. Турецкие авиакомпании Turkish Airlines и Pegasus отменили рейсы из Стамбула в столицу Иордании Амман в ночь на воскресенье на фоне ситуации с возможным ударом Ирана по Израилю.
Власти Иордании приняли решение временно закрыть воздушное пространство королевства с 23.00 субботы по местному времени (совпадает с мск).
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Так, Turkish Airlines отменила рейс TK814, который должен был вылететь в 01.55 воскресенья, подтвердили РИА Новости в Международном аэропорту Стамбула (IST). Ранее на этой неделе он совершал посадку в Бейруте и Каире из-за ограничений.
Авиакомпания Pegasus отменила рейс PC720, который должен был отправиться из стамбульского аэропорта Сабиха Гёкчен в Амман в 23.30 субботы, сообщили РИА Новости в воздушной гавани.
Помимо этого, уже вылетевшие в Иран рейсы возвращаются обратно в Стамбул. Так, рейс TK872 Стамбул-Тегеран развернулся обратно всего через полчаса после вылета, а рейс TK892 Стамбул-Исфахан возвращается обратно, хотя находился в воздушном пространстве Ирана и должен был приземлиться в Исфахане через час.
Авиасообщение между Израилем и Турцией приостановлено с октября 2023 года.
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Ранее телеканал Al Jazeera со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщил, что в США считают вероятным, что Иран атакует Израиль в воскресенье утром.
Вечером 1 апреля произошел авиаудар израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске, о чем сообщило минобороны Сирии. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана Хосейна Акбари - последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.
По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
Иранский МИД заявил, что оставляет за собой право ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора". В среду издание Elaph сообщило, что Израиль готовится нанести удары по целям на территории Ирана, если Тегеран ответит на атаку по его консульству в Дамаске атаками на израильские объекты.
Изображение сгенерировано ИИ
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В миреАмман (город)ИранИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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